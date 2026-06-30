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FIFA World Cup 2026: ജർമ്മനിയെ കെട്ടുകെട്ടിച്ച് പരാ​​ഗ്വേ; ദേശീയ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രസിഡന്റ്

Paraguay Beat Germany: ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അവിശ്വസനീയമായ വിജയമാണ് പരാ​ഗ്വേ നേടിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 30, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:15 PM IST
FIFA World Cup 2026: ജർമ്മനിയെ കെട്ടുകെട്ടിച്ച് പരാ​​ഗ്വേ; ദേശീയ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രസിഡന്റ്
Image Credit: Paraguay | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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