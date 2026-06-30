ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി പരാഗ്വേ. ജർമ്മനിക്കെതിരെ അവിശ്വസനീയ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയാണ് പരാഗ്വേ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. അട്ടിമറി ജയം സ്വന്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ചൊവ്വാഴ്ച രാജ്യത്ത് ദേശീയ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് പരാഗ്വേ പ്രസിഡന്റ്.
#WorldCup2026: Celebrations in #Paraguay after the victory over Germany. pic.twitter.com/0JlakI9KkC— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) June 30, 2026
നാല് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനിയെ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ അധികസമയത്തിന് ശേഷമുള്ള പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 4-3 നാണ് പരാഗ്വേ അട്ടിമറിച്ചത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അട്ടിമറി വിജയം.
"നമ്മുടെ സ്വത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള ഭാഗത്തെ, അതായത് ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത ഒരു ജനതയുടെ വീര്യത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും കരുത്തിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ ടീമിന്റെ വിജയമാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്" പ്രസിഡന്റ് സാന്റിയാഗോ പെന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
¡Gigante Paraguay!— Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026
Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.
Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL
Juntos, paso a paso, demostramos lo que es la verdadera garra guaraní. ¡VAMOS, ALBIRROJA! pic.twitter.com/PsYl9PvnhY— Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026
"ഇന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണ്," ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്ന തന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് പെന കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "നമുക്ക് ഈ അപാരമായ സന്തോഷം സമ്മാനിച്ചതിനും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പരാഗ്വേക്കാരെ ഒരു പതാകയ്ക്ക് കീഴിൽ വീണ്ടും ഒരുമിപ്പിച്ചതിനും" ദേശീയ ടീമിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരാഗ്വേയുടെ ഈ വിജയം വെറുമൊരു കായിക നേട്ടത്തിനപ്പുറമാണെന്നും രാജ്യവ്യാപകമായ ആഘോഷങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നതാണെന്നും ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
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