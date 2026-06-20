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FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വേ​ഗമേറിയ ​ഗോൾ! 65-ാം സെക്കൻഡിലെ ഗോളിൽ പാരഗ്വായ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം, തുർക്കി പുറത്ത്

Turkiye vs Paraguay: പാര​ഗ്വായ്ക്കായി 64ാം സെക്കൻഡിൽ മത്തിയാസ് ഗലാർസയാണ് വിജയഗോൾ നേടിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 20, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:22 PM IST
FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വേ​ഗമേറിയ ​ഗോൾ! 65-ാം സെക്കൻഡിലെ ഗോളിൽ പാരഗ്വായ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം, തുർക്കി പുറത്ത്
Image Credit: FIFA | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വേ​ഗമേറിയ ​ഗോൾ! 65-ാം സെക്കൻഡിലെ ഗോളിൽ പാരഗ്വായ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം
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