എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് തുർക്കിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി പാരഗ്വായ്. മത്തിയാസ് ഗലാർസയാണ് പാരഗ്വായ്ക്കായി വിജയഗോൾ നേടിയത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ പാരഗ്വയ് ലീഡ് ഉയർത്തിയിരുന്നു. പാരഗ്വായോടെ തോറ്റതോടെ തുർക്കി ലോകകപ്പിൽ നിന്നും പുറത്തായി. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കും മുൻപ് പാരഗ്വായ് 10 പേരായി ചുരുങ്ങിയിട്ടും വമ്പൻ പ്രതിരോധം തീർത്തു. വിജയം സ്വന്തമാക്കി പാരഗ്വായ് നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകള് നിലനിര്ത്തുകയും ചെയ്തു.
മത്സരത്തിന്റെ 64ാം സെക്കൻഡിലാണ് മത്തിയാസ് ഗലാർസ വിജയഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. 25 മീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് മത്തിയാസ് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചത്. ഇന്ന് സ്കോട്ട്ലന്ഡിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോയുടെ ഇസ്മായില് സെയ്ബാരി 71 സെക്കന്ഡില് ഗോൾ നേടിയിരുന്നു. ഇതിനെയാണ് മത്തിയാസ് മറികടന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഗോളായിരുന്നു അത്.
ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമില് തുര്ക്കി താരം മെര്ട്ട് മല്ദൂറുമായുള്ള തര്ക്കത്തെത്തുടര്ന്ന് പാരഗ്വായുടെ മിഗ്വല് അല്മിറോണിന് നേരിട്ട് ചുവപ്പ് കാര്ഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് പാരഗ്വായ് 10 പേരായി ചുരുങ്ങിയത്. വായ പൊത്തി സംസാരിച്ചതിനാണ് ചുവപ്പ് കാര്ഡ് നല്കിയത്. ഇത്തരത്തില് കളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനായി മിഡ്ഫീല്ഡര് മിഗ്വല് മാറി.
കളിക്കാരുടെ എണ്ണത്തില് കുറവ് വന്നിട്ടും രണ്ടാം പകുതിയില് തുർക്കി ഗോൾ അടിക്കാൻ അവസരം നൽകാതെ പാരഗ്വായ് മികച്ച പ്രതിരോധം തീർത്തു. 32 ഷോട്ടുകള്, പെനാല്റ്റി ഏരിയയ്ക്കുള്ളില് 51 ടച്ചുകള്, 12 കോര്ണറുകള്, 80 ശതമാനത്തോളം പന്തവകാശം എന്നിവ തുര്ക്കിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവസരങ്ങളൊന്നും ഗോളാക്കി മാറ്റാന് അവര്ക്ക് സാധിച്ചില്ല.
അതേസമയം നെതർലൻഡ്സ് സ്വീഡൻ പോരാട്ടം ഇന്ന് രാത്രി 10.30ന് നടക്കും. ഗ്രൂപ്പ് എഫ് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. നിലവിൽ സ്വീഡൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പിൽ തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നത്. നെതർലൻഡ്സ് മൂന്നാമതും.
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