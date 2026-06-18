/Soccer Fest: വമ്പന്മാർ ഇടറിവീണ ഒന്നാം റൗണ്ട്; പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ജർമനിയ്ക്കും അർജന്റീനയ്ക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഫ്രാൻസിനും മികച്ച തുടക്കം

ന്യൂയോർക്ക്: 2026 ലോകകപ്പിൽ ടീമുകളുടെ ഒന്നാം റൌണ്ട് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പല വന്പൻമാരുടേയും സ്ഥിതി അത്ര ആശാവഹമല്ല എന്നതാണ് സത്യം. അതേസമയം, ചില പ്രമുഖർ പ്രതീക്ഷിച്ച മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച കുഞ്ഞൻ ടീമുകളാണ് ഈ ലോകകപ്പിലെ ശരിയായ താരങ്ങൾ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും.
ജർമ്മനി, അർജന്റീന, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, എന്നീ മുൻനിര ടീമുകളാണ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ വിജയം കൊയ്ത വമ്പൻമാർ. ഇവർ അതാത് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ബ്രസീൽ, സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ തുടങ്ങിയ വമ്പന്മാർ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ സമനില കുരുക്കിൽ കുരുങ്ങി ഒറ്റ പോയന്റുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.
ഗ്രൂപ്പ് ജെ-യിൽ അൾജീരിയയെ എതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളുകൾക്ക് തകർത്താണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന തുടങ്ങിയത്. ഗ്രൂപ്പ് എൽ-ൽ ഹാരി കെയ്നിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇരട്ട ഗോൾ മികവിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 4-2 ന് ക്രൊയേഷ്യയെ തകർത്തു. ജർമ്മനി കുറക്കാവോയെ 7-1 നും ഫ്രാൻസ് സെനഗലിനെ 3-1 നും തോൽപ്പിച്ചു.
ഗ്രൂപ്പ് സി-യിൽ കരുത്തരായ ബ്രസീലിനെ മൊറോക്കോ 1-1 സമനിലയിൽ തളച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗലിനെ ഡിആർ കോംഗോയും 1-1 ന് സമനിലയിൽ പൂട്ടി. ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ കേപ് വെർഡെയോട് ഗോൾരഹിത സമനില വഴങ്ങാനായിരുന്നു മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനിന്റെ വിധി.
പോയിന്റ് പട്ടിക ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
ഗ്രൂപ്പ് എ
മെക്സിക്കോ - 3 പോയന്റ് (GD +2)
സൗത്ത് കൊറിയ - 3 പോയന്റ് (GD +1)
ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് - 0 പോയന്റ്
സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക - 0 പോയന്റ്
ഗ്രൂപ്പ് ബി
സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്- 1 പോയന്റ്
കാനഡ- 1 പോയന്റ്
ഖത്തർ- 1 പോയന്റ്
ബോസ്നിയ- പോയന്റ്
ഗ്രൂപ്പ് സി
സ്കോട്ട്ലൻഡ് - 3 പോയന്റ്
മൊറോക്കോ - 1 പോയന്റ്
ബ്രസീൽ - 1 പോയന്റ്
ഹെയ്തി - 0 പോയന്റ്
ഗ്രൂപ്പ് ഡി
അമേരിക്ക- 3 പോയന്റ്
ഓസ്ട്രേലിയ - 3 പോയന്റ്
തുർക്കി- 0 പോയന്റ്
പരാഗ്വായ്- 0 പോയന്റ്
ഗ്രൂപ്പ് ഇ
ജർമനി- 3 പോയന്റ് (GD +1)
ഐവറി കോസ്റ്റ് - 3 പോയന്റ്
ഇക്വഡോർ- 0 പോയന്റ്
ക്യുറസാവോ- 0 പോയന്റ്
ഗ്രൂപ്പ് എഫ്
സ്വീഡൻ- 3 പോയന്റ്
ജപ്പാൻ - 1 പോയന്റ്
നെതർലൻഡ്സ് - 1 പോയന്റ്
ടുണീഷ്യ - 0 പോയന്റ്
ഗ്രൂപ്പ് ജി
ന്യൂസിലാൻഡ് - 1 പോയന്റ്
ഇറാൻ - 1 പോയന്റ്
ബെൽജിയം - 1 പോയന്റ്
ഈജിപ്ത്- 1പോയന്റ്
ഗ്രൂപ്പ് എച്ച്
ഉറുഗ്വായ്- 1 പോയന്റ്
സൌദി അറേബ്യ- 1 പോയന്റ്
സ്പെയിൻ - 1 പോയന്റ്
കാബോ വെർദേ- 1 പോയന്റ്
ഗ്രൂപ്പ് ഐ
നോർവേ- 3 പോയന്റ്
ഫ്രാൻസ് - 3 പോയന്റ്
സെനഗൽ - 0 പോയന്റ്
ഇറാഖ് - 0 പോയന്റ്
ഗ്രൂപ്പ് ജെ
അർജന്റീന - 3 പോയന്റ് (GD +3)
ഓസ്ട്രിയ - 3 പോയന്റ് (GD +2)
ജോർദാൻ - 0 പോയന്റ്
അൾജീരിയ - 0 പോയന്റ്
ഗ്രൂപ്പ് കെ
കൊളംബിയ - 3 പോയന്റ്
ഡിആർ കോംഗോ - 1 പോയന്റ്
പോർച്ചുഗൽ - 1 പോയന്റ്
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ - 0 പോയന്റ്
ഗ്രൂപ്പ് എൽ
ഇംഗ്ലണ്ട് - 3 പോയന്റ്
ഘാന - 3 പോയന്റ്
പനാമ - 0 പോയന്റ്
ക്രൊയേഷ്യ - 0 പോയന്റ്
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