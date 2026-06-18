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Soccer Fest: വമ്പന്മാർ ഇടറിവീണ ഒന്നാം റൗണ്ട്; പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ജർമനിയ്ക്കും അർജന്റീനയ്ക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഫ്രാൻസിനും മികച്ച തുടക്കം

World Cup Point Table: ആദ്യ റൌണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും റൌണ്ട് ഓഫ് 32 വിൽ ഇടം നേടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ, എതിരാളികൾ ശക്തരാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 18, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:05 PM IST
Soccer Fest: വമ്പന്മാർ ഇടറിവീണ ഒന്നാം റൗണ്ട്; പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ജർമനിയ്ക്കും അർജന്റീനയ്ക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഫ്രാൻസിനും മികച്ച തുടക്കം
Image Credit: Foot Ball World Cup

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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വമ്പന്മാർ ഇടറിവീണ ഒന്നാംറൗണ്ട്; പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ജർമനിയ്ക്കും അർജന്റീനയ്ക്കും നേട്ടം
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