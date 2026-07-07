FIFA World Cup: പോർച്ചുഗലിനെ കീഴടക്കി സ്പെയിൻ ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നു. സ്പാനിഷ് സംഘത്തിന്റെ വിജയം മറുപടിയില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനായിരുന്നു.
90 മത്തെ മിനിറ്റിലും ഗോൾരഹിതമായി തുടർന്ന മത്സരത്തിന്റെ ഇൻജുറി ടൈമിന്റെ ആദ്യ മിനിറ്റിൽ തന്നെയായിരുന്നു മെറീനോയുടെ ഗോൾ. 85 മത്തെ മിനിറ്റിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയ മെറീനോ അങ്ങനെ സ്പെയിനിന്റെ വിജയശിൽപിയായി എന്നുവേണം പറയാൻ. പെട്ടെന്ന് എടുത്ത ഒരു ഫ്രീകിക്കാണ് സ്പെയിനിന്റെ വിജയഗോളിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചത്. ഫെറാൻ ടോറസ് നീട്ടി നൽകിയ പന്ത് മെറീനോ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ ഗോൾ വഴങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന റെക്കോർഡ് നിലനിർത്താനും സ്പെയിനിനായി. മാത്രമല്ല ലോകകപ്പ് ഉയർത്തുക എന്ന ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ അവസാന അവസരത്തിനും അതോടെ അവസാനാം കണ്ടു. 41 കാരനായ താരത്തിന് ഇനിയൊരു ലോകകപ്പിന് അവസരമുണ്ടാകില്ല.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയിലുടനീളം ഭാവനാപൂർണമായ നീക്കങ്ങളുമായി സ്പെയിൻ കളംനിറഞ്ഞു. എട്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഡാനി ഓൽമോ നൽകിയ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സുവർണാവസരം മിക്കേൽ ഒയർസബാൽ പാഴാക്കി. പിന്നാലെ 12 മാറ്റത്തെ മിനിറ്റിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ഷോട്ട് സ്പെയിൻഗോൾകീപ്പർ ഉനായ് സിമോൺ തടുത്തിട്ടു.
16 ത്തെ മിനിറ്റിൽ സ്പെയിനിന്റെ ഉറച്ച രണ്ട് ഗോളവസരങ്ങൾ തടഞ്ഞ് പോർച്ചുഗീസ് ഗോളി ഡിയഗോ കോസ്റ്റ ടീമിനെ കാത്തു. ലമിൻ യമാലിനും അലക്സ് ബയേനയ്ക്കും ലഭിച്ച അവസരങ്ങളാണ് ഡിയഗോ കോസ്റ്റ തടഞ്ഞത്.
ലോകകപ്പിന്റെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിക്കാൻ ബെൽജിയവും യുഎസ്എയും പോരാടുകയാണ്. മത്സരം നടക്കുന്നത് സിയാറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ്. 2014 ലെ ആവേശകരമായ നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇരുടീമുകളും വീണ്ടും ഒരു ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ബോസ്നിയയെ 2-0 ന് തോൽപ്പിച്ചാണ് യുഎസ്എ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് കടന്നത്. യുഎസിന്റെ കരുത്ത് ഫൊളാരിൻ ബലോഗന്റെ ഫോമാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചെങ്കിലും സസ്പെൻഷൻ ഒഴിവായതോടെ ബലോഗൻ കളത്തിലിറങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അതുപോലേ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ സെനഗലിനെതിരെയായിരുന്നു ബിൽജിയത്തിന്റെ വിജയം. മത്സരത്തിലെ ബെൽജിയത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ലോകകപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു.
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