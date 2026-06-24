Portugal vs Uzhekistan: ഗ്രൂപ്പ് കെയിലെ നിർണ്ണായകമത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ തകർത്ത് പറങ്കിപ്പട. പോർച്ചുഗലിന്റെ ഈ വിജയം റൊണാൾഡോയുടെ ഇരട്ട ഗോൾ മികവിലാണ്.
ആദ്യമത്സരത്തിൽ സമനിലയായതുകൊണ്ട് ഈ മത്സ്യത്തിൽ വിജയിക്കേണ്ടത് പോർച്ചുഗലിന്റെ തന്നെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇതോടെ തുടർച്ചയായി 6 ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡ് കൂടി റൊണാൾഡോയ്ക്ക് സ്വന്തം.
റോണാൾഡോയുടെ ഇരട്ടഗോളുകൾക്ക് പുറമെ നുനോ മെൻഡസ്, റാഫേൽ ലിയാവോ എന്നിവരും ഗോളടിച്ചു. തുടർന്ന് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ താരം അബ്ദുഖോദിർ ഖുസാനോവിന്റെ സെൽഫ് ഗോളാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ ലീഡ് അഞ്ചാക്കിയത്.
ആറാം മിനിറ്റിൽ ഇതിഹാസതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയിലൂടെയാണ് പോർച്ചുഗൽ ലീഡ് നേടിയത്. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം നേരിട്ട കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്ക് റൊണാൾഡോ മറുപടി നൽകിയത് തന്റെ തനത് ശൈലിയിലുള്ള ഫിനിഷിംഗിലൂടെയാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. മൈതാനത്തിന്റെ വലതുവിങ്ങിൽ നിന്നും ജോ കാൻസലോ ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് നൽകിയ ക്രോസ് ആദ്യ ടച്ചിൽ തന്നെ റൊണാൾഡോ അനായാസം വലയിലാക്കി.
തുടർന്ന് 17 മത്തെ മിനിറ്റിൽ പറങ്കിപ്പട വീണ്ടും ഗോളടിച്ചു. ബോക്സിന് തൊട്ട് വെളിയിൽ നിന്നും നൂനോ മെൻഡസ് തൊടുത്ത ഫ്രീകിക്ക് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രതിരോധ മതിലുകൾക്കിടയിലൂടെ വലയിൽ പതിച്ചു. എതിർ താരങ്ങൾ റൊണാൾഡോ കിക്കെടുക്കുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും എല്ലാവരെയും കബളിപ്പിച്ച് നുനോ മെൻഡസാണ് ആ കിക്കെടുത്തത്. മത്സരത്തിന്റെ 31 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പോർച്ചുഗീസ് വല കുലുക്കിയെങ്കിലും വാർ പരിശോധനയിൽ ഗോൾ നിഷേധിച്ചു. ബോക്സിന് പുറത്ത് നിന്നും തൊടുത്ത് അസീസ് ഗാനീവ് നേടിയ മനോഹരമായ ഗോൾ വാർ പരിശോധനയിൽ ഫൗൾ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. 39 മത്തെ മിനിറ്റിൽ റൊണാൾഡോ വീണ്ടും ഗോളടിച്ചു.
ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ 3-0 ന് മുന്നിലെത്തിയ പോർച്ചുഗൽ രണ്ടാം പകുതിയിലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധം പോർച്ചുഗലിന്റെ വേഗതയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്നുവെങ്കിലും ഏറെ വൈകാതെ 60 മത്തെ മിനിറ്റിൽ നാലാം ഗോളും പിറന്നു. മത്സരം അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ അഞ്ചാം ഗോൾ.
രണ്ട് ഗോളോടെ ലോകകപ്പിൽ പോർച്ചുഗലിനായി കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തം പേരിലാക്കിയ ഇതിഹാസതാരം റെണോൾഡോ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ സ്കോറർ എന്ന റെക്കോഡും തന്റെ പേരിൽ കുറിച്ചു.
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