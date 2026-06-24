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FIFA World Cup 2026: റൊണാൾഡോയുടെ ഇരട്ട ഗോളിൽ പഞ്ചറായി ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാൻ

Portugal vs Uzhekistan Updates: ആറ് ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ മാറി. അരങ്ങേറ്റക്കാരായ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ പോർച്ചുഗലിന് 5-0 ത്തിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 24, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:09 AM IST
FIFA World Cup 2026: റൊണാൾഡോയുടെ ഇരട്ട ഗോളിൽ പഞ്ചറായി ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാൻ

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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