ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ലെ ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിനായി പോർച്ചുഗൽ ഇന്നിറങ്ങുന്നു. ഹൂസ്റ്റണിലെ എൻആർജി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ എതിരാളികൾ. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഡിആർ കോംഗോയോട് 1-1 എന്ന സ്കോറിന് സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്നത് പോർച്ചുഗലിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു.
ഇതോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും പോർച്ചുഗലും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടുന്നത്. ഡിആർ കോംഗോയുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ 41 കാരനായ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. മറുഭാഗത്ത്, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ അവസ്ഥയും ഒട്ടും മെച്ചമല്ല. തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കൊളംബിയയോട് 3-1 എന്ന സ്കോറിനാണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടത്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പുറത്താകാതിരിക്കാൻ പോർച്ചുഗലിനെതിരെ ഒരു സമനിലയെങ്കിലും നേടുക എന്നത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് അനിവാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയവും പന്ത് കൈവശം വയ്ക്കാനും കളി നിയന്ത്രിക്കാനും പോർച്ചുഗലിന് സാധിച്ചെങ്കിലും, ഗോളടിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പോർച്ചുഗൽ ടീം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഈ നിർണായക മത്സരത്തിൽ റൊണാൾഡോ ആദ്യ ഇലവനിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ പോർച്ചുഗൽ പരിശീലകൻ റോബർട്ടോ മാർട്ടിനെസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. തങ്ങൾ ശക്തരും ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവരുമാണെന്നും, ടീം മുൻപത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒത്തൊരുമയോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇതൊരു നീണ്ട പ്രക്രിയയാണെന്നും ടീമിൽ യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദവുമില്ലെന്നും മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മോശം ഫലത്തിന് ശേഷം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും, അത് ചിലപ്പോൾ അനാവശ്യമോ നിഷേധാത്മകമോ ആയേക്കാമെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഒരുക്കങ്ങളെ അത് ബാധിക്കില്ലെന്നും റോബർട്ടോ മാർട്ടിനെസ് പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള പോർച്ചുഗലിന്, കൊളംബിയ ഡിആർ കോംഗോയോട് പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താൻ സാധിക്കും. അതേസമയം, തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന ചിന്തയിലാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പരിശീലകനും മുൻ ഇറ്റാലിയൻ ക്യാപ്റ്റനുമായ ഫാബിയോ കന്നവാരോ.
മത്സരം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോർച്ചുഗൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വേഗതയേറിയ കളി പുറത്തെടുക്കുമെന്നും, അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ടീം സജ്ജമാണെന്നും 2006-ൽ ഇറ്റലിയെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച കന്നവാരോ പറഞ്ഞു. കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങളുമായാണ് തങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതെന്നും, ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഒരു ടീമിനെതിരെ കളി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാണ് ടീമിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കൊളംബിയക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വീര്യത്തോടെ കളിക്കണമെന്നും എന്നാൽ മൈതാനത്ത് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഓടി നടക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇരു ടീമുകളും ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിലെ പോർച്ചുഗൽ - ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ മത്സരം ജൂൺ 23 ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നടക്കുക.
മത്സര സമയം- ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന്
വേദി- എൻആർജി സ്റ്റേഡിയം, ഹൂസ്റ്റൺ
മത്സരം തത്സമയം എവിടെ കാണാം
സീ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പുതിയ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളായ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1, യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി, യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2, യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി എന്നിവയിലൂടെ മത്സരം തത്സമയം കാണാൻ സാധിക്കും.
മത്സരത്തിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്
സീ5 (Zee5) വെബ്സൈറ്റിലും ആപ്പിലും മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സ്ട്രീമിങ് ലഭ്യമായിരിക്കും.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ കാണാം, സ്ട്രീം ചെയ്യാം ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
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