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ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ഹൂസ്റ്റണിൽ ഇന്ന് പോർച്ചു​ഗലും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടും; ഇരു ടീമുകൾക്കും നിർണായക മത്സരം

FIFA World Cup 2026: ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഡിആർ കോംഗോയോട് 1-1 എന്ന സ്കോറിന് സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്നത് പോർച്ചുഗലിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 23, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:35 PM IST
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ഹൂസ്റ്റണിൽ ഇന്ന് പോർച്ചു​ഗലും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടും; ഇരു ടീമുകൾക്കും നിർണായക മത്സരം
Image Credit: Portugal | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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