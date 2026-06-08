/FIFA World Cup 2026: അർജന്റീനയേക്കാൾ സാധ്യത ബ്രസീലിന്! കിരീട സാധ്യത കൂടുതൽ ഫ്രാൻസിനും ജർമനിയ്ക്കും... ചാറ്റ് ജിപിടി പറയുന്നു

ലോകം ഒരു കാൽപന്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളു. ആരായിരിക്കും ഇത്തവണ ലോകകപ്പിൽ മുത്തമിടുക എന്ന ചോദ്യം ആരാധകർക്കിടയിൽ ആവേശകരമായ ചർച്ചയാണ്. പതിവുപോലെ അർജന്റീനയ്ക്കും ബ്രസീലിനും വേണ്ടിയാണ് കേരളത്തിലെ ആരാധകപോരുകൾ കടുക്കുന്നത്.
ആരായിരിക്കും ഇത്തവണ കപ്പടിയ്ക്കുക എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പല പ്രവചനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്പൺ എഐ ആയ ചാറ്റ് ജിപിടിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ....
ബ്രസീലോ അർജന്റീനയോ?
നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരാണ് അർജന്റീന. ഏറെക്കുറേ, ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അവസാന ലോകകപ്പ് ആയിരിക്കും ഇത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ പ്രവചന പ്രകാരം, ബ്രസീലിനേക്കാൾ സാധ്യത കുറവാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരായ അർജന്റീനയ്ക്ക്.
സാധ്യത പട്ടികയിൽ ആദ്യ അഞ്ചിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ് മെസ്സിയുടെ ടീം. എട്ട് മുതൽ 12 ശതമാനം വരെയാണ് വിജയ സാധ്യത കൽപിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ബ്രസീൽ നിൽക്കുന്നത്. പത്ത് മുതൽ പതിനാല് ശതമാനം വരെയാണ് ബ്രസീലിന്റെ വിജയ സാധ്യത കൽപിക്കുന്നത്.
വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും എൻഡ്രിക്കും അടങ്ങുന്ന മുന്നേറ്റ നിരയെ ആയിരിക്കും ബ്രസീൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നാണ് ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം, നെയ്മർ ജൂനിയർ പരിക്കുമാറി ഫോമിൽ എത്തിയാൽ ബ്രസീലിന്റെ വിജയ സാധ്യതയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുമെന്നും ചാറ്റ് ജീപിടി പറയുന്നു. നെയ്മർ ഫോം ആയാൽ ബ്രസീലിന്റെ വിജയ സാധ്യത പതിമൂന്ന് മുതൽ 17 ശതമാനം വരെയായി ഉയരുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.
മുന്നിൽ ഫ്രാൻസ്
ഫ്രാൻസിനാണ് ചാറ്റ് ജിപിടി ഏറ്റവും അധികം വിജയ സാധ്യത കൽപിക്കുന്നത്. പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വരെ. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ആണ് ഫ്രാൻസ് ടീം. കോച്ച് ദിദിയർ ദെഷാംപ്സിന്റെ അവസാന ടൂർണമെന്റ് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്.
കിലിയൻ എംബാപ്പെ എന്ന അപകടകാരിയായ ഫോർവേർഡ് തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കുന്തമുന. എംബാപ്പെയ്ക്കൊപ്പം ഒസ്മാൻ ഡെംബെലെ, മൈക്കൽ ഒലീസ് എന്നിവർ കൂടി ചേരുമ്പോൾ, എതിരാളികളുടെ പ്രതിരോധ കോട്ടകൾ തകരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.
തൊട്ടുപിറകിൽ സ്പെയിൻ
ഫ്രാൻസിന് പിറകിൽ ഏറ്റവും അധികം സാധ്യത കൽപിക്കുന്നത് സ്പെയിനിനാണ്. പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെയാണ് ചാറ്റ് ജിപിടി വിജയ സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നത്. 2024 ലെ യൂറോകപ്പ് ചാമ്പ്യൻമാരായ സ്പെയിൻ ശക്തമായ ഫോമിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്.
ലാമിൻ യമാൽ എന്ന വിസ്മയ താരത്തിലാണ് സ്പെയിനിന്റെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷ. വെറും പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള യമാൽ ഇതിനകം തന്നെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ മനം കവർന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ റോഡ്രിയും പെദ്രിയും പ്ലേമേക്കർമാരായി കളം നിറയും. വിങ്ങിൽ വേഗത്തിന്റെ പര്യായമായ നികോ വില്യംസും കൂടി വരുമ്പോൾ സ്പെനിയിന്റെ സാധ്യതകൾ വാനോളം ഉയരുന്നു.
മൂന്നാമത് ഇംഗ്ലണ്ട്
സാധ്യതയിൽ ബ്രസീലിന് മുകളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് ചാറ്റ് ജിപിടി ഇംഗ്ലണ്ടിന് കൽപിക്കുന്നത്. പന്ത്രണ്ട് മുതൽ 15 ശതമാനം വരെയാണ് വിജയ സാധ്യത.
പുതിയ പരിശീലകനായ തോമസ് തുഷേലിന് കീഴിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇത്തവണ മൈതാനത്തിലിറങ്ങുന്നത്. തുഷേലിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന് മികച്ച ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാതെ ക്ലീൻ ഷീറ്റോടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ടീം പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നത്.
ഹാരി കെയ്ൻ, ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം, ബുക്കായോ സാക്ക തുടങ്ങിയവരിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ടീമിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ആറ് പതിറ്റാണ്ടായി ലോകകപ്പ് കിരീടം കിട്ടാത്തതിന് ഇത്തവണ പകരം വീട്ടാനൊരുങ്ങിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത്.
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