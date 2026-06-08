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FIFA World Cup 2026: അർജന്റീനയേക്കാൾ സാധ്യത ബ്രസീലിന്! കിരീട സാധ്യത കൂടുതൽ ഫ്രാൻസിനും ജർമനിയ്ക്കും... ചാറ്റ് ജിപിടി പറയുന്നു

ChatGPT World Cup Predictions: ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ പ്രവചനം പ്രകാരം ഫ്രാൻസിന് ആണ് കിരീട സാധ്യത ഏറ്റവും അധികം. ആദ്യ അഞ്ച് ടീമുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് അർജന്റീനയുടെ സ്ഥാനം.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 08, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:57 AM IST
FIFA World Cup 2026: അർജന്റീനയേക്കാൾ സാധ്യത ബ്രസീലിന്! കിരീട സാധ്യത കൂടുതൽ ഫ്രാൻസിനും ജർമനിയ്ക്കും... ചാറ്റ് ജിപിടി പറയുന്നു
Image Credit: FIFA World Cup 2026

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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