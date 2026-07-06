/FIFA World Cup 2026: ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കയും ബെൽജിയവും; മത്സരം എവിടെ കാണാം? അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ സഹ-ആതിഥേയരായ അമേരിക്ക പ്രീക്വാർട്ടറിൽ നേരിടാൻ പോകുന്നത് മുൻ വെങ്കല ജേതാക്കളായ (2018) ബെൽജിയത്തെയാണ്. സിയാറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുക. പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് നേരിട്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാം. ഇന്ത്യൻ സമയം ചൊവ്വാഴ്ച (ജൂലൈ 7) പുലർച്ചെ 5:30നാണ് മത്സരം നടക്കുക.
യുഎസ്എ-ബെൽജിയം പോരാട്ടത്തിനൊപ്പം മറ്റ് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കൂടി നാളെ നടക്കും. പോർച്ചുഗൽ vs സ്പെയിൻ, അർജന്റീന vs ഈജിപ്ത് എന്നീ ടീമുകളുടെ മത്സരങ്ങളും നാളെ തന്നെയാണുള്ളത്. പോർച്ചുഗൽ vs സ്പെയിൻ അർദ്ധരാത്രി 12.30നും അർജന്റീന vs ഈജിപ്ത് മത്സരം നാളെ രാത്രി 9.30നുമാണ് നടക്കുന്നത്.