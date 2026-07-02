ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ സെനഗലിനെതിരെ 3-2ന്റെ വിജയവുമായി ബെൽജിയം പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. തോൽവിയുടെ വക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു ബെൽജിയത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്. ഇരുടീമുകളും നിശ്ചിത സമയത്ത് രണ്ട് ഗോൾ വീതം അടിച്ച് സമനില പാലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നീണ്ട എക്സ്ട്രാടൈമിൽ, പെനാൽറ്റിയിലൂടെയാണ് ബെൽജിയം നാടകീയ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു സെനഗൽ. അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ മിന്നും പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് ബെൽജിയം സെനഗലിനെ പിടിച്ചുകെട്ടിയത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ബെൽജിയം മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും തുടരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തെങ്കിലും സെനഗൽ പ്രതിരോധം ശക്തമായി നിലകൊണ്ടു.
കളി പുരോഗമിക്കവേ താളം കണ്ടെത്തിയ സെനഗൽ 24-ാം മിനിറ്റിൽ ആദ്യ ഗോളിലൂടെ മുന്നിൽ എത്തി. ഹബിബ് ഡയാരയുടെ ഹെഡറാണ് ബെൽജിയത്തിന്റെ വല ചലിപ്പിച്ചത്. ആദ്യപകുതിയിൽ സെനഗൽ 1-0 ന് മുന്നിലായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിലും സെനഗൽ ബെൽജിയത്തിനെതിരെ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു.
മറുപടിയായി ബെൽജിയം സൂപ്പർ താരം റൊമേലു ലുക്കാക്കുവിനെ കളത്തിലിറക്കിയെങ്കിലും 51-ാം മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും സെനഗൽ ഗോൾ നേടി. ഇസ്മയിലാ സാറിലൂടെ സെനഗൽ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഗോളും നേടിയതോടെ ബെൽജിയം കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലായി. യൂറി ടീലിസ്മാനും ലുക്കാക്കുവും നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ സെനഗൽ പ്രതിരോധത്തിൽ തട്ടി തകർന്നു.
സെനഗൽ ജയം ഉറപ്പിച്ചെന്നു കരുതിയ നിമിഷങ്ങളിലാണ് ബെൽജിയം അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത്. 86-ാം മിനിറ്റിൽ ബെൽജിയം ആദ്യ ഗോൾ മടക്കി (1-2). ലുക്കാക്കുവിലൂടെയായിരുന്നു ബെൽജിയത്തിന്റെ ഗോൾ നേട്ടം. മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കകം (89-ാം മിനിറ്റ്) ബെൽജിയം സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തി. യൂറി ടീലിസ്മാൻ ഹെഡറിലൂടെയാണ് രണ്ടാം ഗോൾ നേടിക്കൊടുത്തത്.
ഇതോടെ നിശ്ചിത സമയത്ത് കളി 2-2 എന്ന നിലയിൽ അവസാനിക്കുകയും മത്സരം എക്സ്ട്രാടൈമിലേക്ക് നീളുകയും ചെയ്തു. എക്സ്ട്രാടൈമിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ ഇരുടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോരാടിയെങ്കിലും 120-ാം മിനിറ്റിൽ ബെൽജിയത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം തടയാൻ ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് ലമീൻ കമാറ ടീലിസ്മാനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് വാർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഒടുവിൽ റഫറി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചു. കിക്ക് എടുത്ത ടീലിസ്മാൻ പന്ത് കൃത്യമായി വലയിലെത്തിച്ചതോടെ സെനഗലിന്റെ ഹൃദയം തകർത്ത് ബെൽജിയം പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.
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