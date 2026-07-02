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FIFA World Cup 2026: സെന​ഗലിനെതിരെ 3-2ന്റെ ജയം സ്വന്തമാക്കി ബെൽജിയം പ്രീക്വാർട്ടറിൽ

Belgium Vs Senegal: എക്സ്ട്രാടൈമിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെയാണ് ബെൽജിയം നാടകീയ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 02, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:58 AM IST
FIFA World Cup 2026: സെന​ഗലിനെതിരെ 3-2ന്റെ ജയം സ്വന്തമാക്കി ബെൽജിയം പ്രീക്വാർട്ടറിൽ
Image Credit: Belgium | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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