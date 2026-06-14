ബോസ്റ്റൺ: 28ാം മിനിറ്റിലെ ഗോളിലൂടെ തകർപ്പൻ ജയം സ്വന്തമാക്കി സ്കോട്ലൻഡ്. 28 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ ലോകകപ്പിൽ വിജയത്തോടെയാണ് സ്കോട്ലൻഡ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹെയ്റ്റിക്കെതിരെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് സ്കോട്ലൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഒന്നാമതായി നിൽക്കുന്നത്. മൂന്ന് പോയിന്റാണ് സ്കോട്ലൻഡിനുള്ളത്. 1998ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് സ്കോട്ടിഷ് പട ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ 52 വർഷത്തിന് ശേഷം ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന ഹെയ്റ്റിക്ക് ആദ്യ ജയത്തിനായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം.
മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ച് കളിച്ച സ്കോട്ലൻഡ് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. തുടക്കത്തിലെ പ്രതിരോധത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചുവന്ന ഹെയ്റ്റി മികച്ച കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ സ്കോട്ലൻഡ് പ്രതിരോധത്തെ നേരിട്ടു. ഹെയ്റ്റി താരം വിൽസൺ ഇസിഡോ പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ വീണെങ്കിലും പെനാൽറ്റി അനുവദിച്ചില്ല.
മത്സരത്തിന്റെ 28–ാം മിനിറ്റിലാണ് സ്കോട്ലൻഡ് കാത്തിരുന്ന ആ നിർണായക ഗോൾ പിറന്നത്. വിങ്ങർ ബെൻ ഗാനൻ-ഡോക് നടത്തിയ മികച്ച മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ ക്രോസ് ചേ ആദംസ് ഗോൾപോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും ഹെയ്റ്റി ഗോൾകീപ്പർ അത് തട്ടിയകറ്റി. എന്നാൽ റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്ന പന്ത് കൃത്യമായി പിടിച്ചെടുത്ത ജോൺ മക്ഗിൻ അത് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. വാർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് റഫറി ഗോൾ അനുവദിച്ചത്. തുടർന്ന് തിരിച്ചടിക്കാൻ ഹെയ്റ്റി പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആദ്യപകുതിയിൽ 1-0 എന്ന സ്കോറിൽ സ്കോട്ലൻഡ് ലീഡ് നിലനിർത്തി.
രണ്ടാം പകുതിയിലും സമനിലയ്ക്കായുള്ള ഹെയ്റ്റിയുടെ നീക്കങ്ങളെ സ്കോടിഷ് പ്രതിരോധ നിരയും ഗോൾകീപ്പർ ആംഗസ് ഗണ്ണും ചേർന്ന് വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചു. 84-ാം മിനിറ്റിൽ ഹെയ്റ്റിയുടെ ഫ്രാന്റ്സ്ഡി പിയറോട്ടിന് മികച്ചൊരു ഹെഡ്ഡർ അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും പന്ത് പോസ്റ്റിന് പുറത്തേക്ക് പോയത് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി. കളിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ റൂബൻ പ്രൊവിഡൻസ് തൊടുത്ത ഷോട്ടുകളും സ്കോടിഷ് പ്രതിരോധ മതിലിൽ തട്ടി തകരുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഹെയ്റ്റിയെ മറികടന്ന് സ്കോട്ലൻഡ് വിജയവും ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും സ്വന്തമാക്കി.
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