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FIFA World Cup 2026: ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ കളി മാറി! ബ്രസീലിനെയും മൊറോക്കോയെയും വെട്ടി സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്, ഹെയ്റ്റിയെ കീഴടക്കിയത് 28ാം മിനിറ്റിൽ

28ാം മിനിറ്റിലെ ​ഗോളിലൂടെ തകർപ്പൻ ജയം സ്വന്തമാക്കി സ്കോട്ലൻഡ്. 28 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ ലോകകപ്പിൽ വിജയത്തോടെയാണ് സ്കോട്ലൻഡ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹെയ്റ്റി‌ക്കെതിരെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് സ്കോട്ലൻഡ് ​ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഒന്നാമതായി നിൽക്കുന്നത്. മൂന്ന് പോയിന്റാണ് സ്കോട്ലൻഡിനുള്ളത്. 1998ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് സ്കോട്ടിഷ് പട ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ 52 വർഷത്തിന് ശേഷം ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന ഹെയ്റ്റിക്ക് ആദ്യ ജയത്തിനായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം.

Written ByKarthika V
Published: Jun 14, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:45 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ കളി മാറി! ബ്രസീലിനെയും മൊറോക്കോയെയും വെട്ടി സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്, ഹെയ്റ്റിയെ കീഴടക്കിയത് 28ാം മിനിറ്റിൽ
Image Credit: FIFA | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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