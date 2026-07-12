നോർവേയുടെ കടുത്ത പോരാട്ടവീര്യത്തെ മറികടന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ. ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി മിന്നുന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ങാമിന്റെ മികവിലാണ് ഒന്നിനെതിരേ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പട ജയിച്ചുകയറിയത്. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ പിറന്ന ഗോളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വഴിത്തിരിവായത്.
മത്സരത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ പിന്നിലായിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിലൂടെയാണ് വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. അർജന്റീന-സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിലെ വിജയികളെയാകും ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിയിൽ നേരിടുക. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം മികച്ച കുതിപ്പ് നടത്തിയ നോർവേയ്ക്ക് വിഎആർ പരിശോധനയിൽ ഒരു ഗോൾ നഷ്ടമായത് തിരിച്ചടിയായി.
മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം. ഇരു ടീമുകളും ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുതിരാതിരുന്ന കളിയുടെ 16-ാം മിനിറ്റിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആദ്യമായി നോർവേ ബോക്സിലേക്ക് മുന്നേറുന്നത്. തുടർന്ന് 23-ാം മിനിറ്റിൽ മദുഎകെയുടെ മികച്ചൊരു ക്രോസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിക്കോ ഒറെയ്ലിക്ക് പിഴച്ചതോടെ ആ അവസരം ഗോൾ കിക്കിൽ കലാശിച്ചു.
ആദ്യ ഹൈഡ്രേഷൻ ബ്രേക്കിന് ശേഷമാണ് നോർവേ കളം നിറഞ്ഞു കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. 33-ാം മിനിറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിഴവിൽ ലഭിച്ച പന്ത് ഏർലിങ് ഹാളണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗോൾകീപ്പർ ജോർദാൻ പിക്ഫോർഡ് കൈക്കലാക്കിയതിനാൽ അപകടം ഒഴിവായി.
എന്നാൽ 36-ാം മിനിറ്റിൽ ആൻഡ്രിയാസ് ഷെൽഡറപ്പിലൂടെ നോർവേ മത്സരത്തിൽ മുന്നിലെത്തി. ഹാരി കെയ്നിൽ നിന്ന് ബെർഗ പന്ത് തട്ടിയെടുത്ത് മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡിന് കൈമാറുകയും, ഒഡെഗാർഡ് നൽകിയ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ബോക്സിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തുനിന്ന് ഷെൽഡറപ്പ് തൊടുത്ത ഇടംകാലൻ ഷോട്ട് പിക്ഫോർഡിന്റെ കൈകളിൽ തട്ടി വലയിൽ കയറുകയായിരുന്നു. റഫറി തനിക്കെതിരെ ഫൗൾ വിളിക്കാത്തതിൽ ഹാരി കെയ്ൻ പ്രതിഷേധിച്ചെങ്കിലും റഫറി ഗോൾ അനുവദിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
44-ാം മിനിറ്റിൽ ലീഡ് ഉയർത്താൻ നോർവേയ്ക്ക് വീണ്ടും അവസരം ലഭിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധത്തിൽ ജോൺ സ്റ്റോൺസ് മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടുനിൽക്കെ അലക്സാണ്ടർ സോർലോത്ത് പന്തുമായി കുതിച്ചു. ഹാളണ്ടിന് പന്ത് കൈമാറാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തനിയെ മുന്നേറിയ സോർലോത്തിന്റെ ഷോട്ട് സ്റ്റോൺസ് കൃത്യമായി തടഞ്ഞു.
ആദ്യപകുതിയുടെ അധികസമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് സമനിലയ്ക്കായി സർവശക്തിയുമെടുത്ത് പൊരുതി. ആന്തണി ഗോർഡൻ നൽകിയ മനോഹരമായ ക്രോസ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ബെല്ലിങ്ങാം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ബെല്ലിങ്ങാമിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ഹാരി കെയ്ൻ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഓഫ്സൈഡ് വിധിക്കപ്പെട്ടു.
രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ആക്രമണാത്മക കളി പുറത്തെടുത്തു. എന്നാൽ 55-ാം മിനിറ്റിൽ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് നോർവേ വീണ്ടും ഗോൾ കണ്ടെങ്കിലും അത് വിഎആർ തടഞ്ഞു. കോർണർ തടയുന്നതിനിടെ ഹാളണ്ട് ജോൺ സ്റ്റോൺസിനെ തള്ളിയിട്ടത് മോണിറ്ററിൽ പരിശോധിച്ച റഫറി ക്ലെമന്റ് ടർപിൻ ഗോൾ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.
70 മിനിറ്റിനു ശേഷം നോർവേ വീണ്ടും ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു. 76-ാം മിനിറ്റിൽ ഒർസൻസിന്റെ കോർണറിൽ നിന്ന് അയെർ തൊടുത്ത ഹെഡർ ക്രോസ്ബാറിലിടിച്ച് മടങ്ങിയത് നോർവേയ്ക്ക് നിർഭാഗ്യമായി. തുടർന്ന് 93-ാം മിനിറ്റിലാണ് ബെല്ലിങ്ങാമിയിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയഗോൾ നേടുന്നത്. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ മോർഗൻ റോജേഴ്സിന്റെ ഷോട്ട് തടയുന്നതിൽ നോർവേ ഗോളി ഓർഹാൻ നീലാൻഡിന് പറ്റിയ പിഴവ് മുതലാക്കി ബെല്ലിങ്ങാം പന്ത് വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ ടൂർണമെന്റിൽ താരത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഗോളാണിത്. 99-ാം മിനിറ്റിൽ സ്പെൻസിനെ ഓസ്കാർ ബോബ് വീഴ്ത്തിയതിന് ഇംഗ്ലണ്ടിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചെങ്കിലും വിഎആർ പരിശോധനയിൽ അത് ഫൗളല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ പെനാൽറ്റി തീരുമാനം പിൻവലിച്ചു. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വീണ്ടും ഗോളിനടുത്തെത്തിയെങ്കിലും നീലാൻഡിന്റെ മികച്ച സേവുകൾ നോർവേയെ കൂടുതൽ ഗോളുകൾ വഴങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു.
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