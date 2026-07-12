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FIFA World Cup 2026: ഇരട്ട​ഗോൾ നേട്ടത്തിൽ ബെല്ലിങ്ങാം; നോർവേക്കെതിരെ 2-1ന്റെ ജയവുമായി ഇം​ഗ്ലണ്ട് സെമിയിൽ

FIFA World Cup 2026 Semi Finals: ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി മിന്നുന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ങാമിന്റെ മികവിലാണ് ഒന്നിനെതിരേ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പട ജയിച്ചുകയറിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 12, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:51 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഇരട്ട​ഗോൾ നേട്ടത്തിൽ ബെല്ലിങ്ങാം; നോർവേക്കെതിരെ 2-1ന്റെ ജയവുമായി ഇം​ഗ്ലണ്ട് സെമിയിൽ
Image Credit: England | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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FIFA World Cup 2026: ഇരട്ട​ഗോൾ നേട്ടത്തിൽ ബെല്ലിങ്ങാം; നോർവേക്കെതിരെ 2-1ന്റെ ജയവുമായി ഇം​ഗ്ലണ്ട് സെമിയിൽ
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