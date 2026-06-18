/FIFA World Cup 2026: രാത്രി ഉറക്കം നഷ്ടമാകും..! പുലർച്ചെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, കാനഡ, മെക്സിക്കോ കളത്തിലിറങ്ങുന്നു

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ആവേശകരമായി തുടരുമ്പോൾ നാളെ മൂന്ന് നിർണായക മത്സരങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. ശക്തമായ ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ആരാധകർക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് നൽകുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 12:30നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക. ഇരുടീമുകളും വിജയത്തോടെ തുടക്കം കുറിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ കാനഡ ഖത്തറിനെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 3:30നാണ് മത്സരം. ഹോം ഫേവറിറ്റുകൾക്കെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനാണ് കാനഡ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 6:30നാണ് മത്സരം. ഗ്രൂപ്പ് നില നിർണയിക്കുന്ന നിർണായക പോരാട്ടമായിരിക്കും ഇത്.
മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമം:
സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് vs ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന – പുലർച്ചെ 12:30
കാനഡ vs ഖത്തർ – പുലർച്ചെ 3:30
മെക്സിക്കോ vs ദക്ഷിണ കൊറിയ – രാവിലെ 6:30
ഇന്ത്യയിൽ മത്സരങ്ങൾ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 (Unite8 Sports 1), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 1 HD), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 (Unite8 Sports 2), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 2 HD), സീ5 (ZEE5), ഡിഡി സ്പോർട്സ് (DD Sports) പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ തത്സമയം കാണാനാകും. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റുകളും ഹൈലൈറ്റുകളും ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യമാകും.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഓരോ മത്സരവും നിർണായകമായതിനാൽ ടീമുകൾ മുഴുവൻ ശക്തിയോടെയാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ഓരോ മത്സരവും ആരാധകർക്ക് ആവേശകരമായ ഫുട്ബോൾ അനുഭവം നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ കാണാം, സ്ട്രീം ചെയ്യാം ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
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