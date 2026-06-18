Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA World Cup 2026: രാത്രി ഉറക്കം നഷ്ടമാകും..! പുലർച്ചെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, കാനഡ, മെക്സിക്കോ കളത്തിലിറങ്ങുന്നു

FIFA World Cup 2026: രാത്രി ഉറക്കം നഷ്ടമാകും..! പുലർച്ചെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, കാനഡ, മെക്സിക്കോ കളത്തിലിറങ്ങുന്നു

FIFA World Cup 2026: ശക്തമായ ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ആരാധകർക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് നൽകുന്നത്

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 18, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:47 PM IST
FIFA World Cup 2026: രാത്രി ഉറക്കം നഷ്ടമാകും..! പുലർച്ചെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, കാനഡ, മെക്സിക്കോ കളത്തിലിറങ്ങുന്നു
Image Credit: Photo created by ChatGPT

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
അവയവക്കച്ചവട കേസ്: കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചിടങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്
Organ Trafficking Case1 hr ago
2
Dengue2 hrs ago
3
Heavy Rain3 hrs ago
4
Suspected Ebola Case4:38 AM IST
5
US Iran MoU3:55 AM IST