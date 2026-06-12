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FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിൽ കൊറിയൻ "ചെക്ക്"; ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ 2-1 ന് വീഴ്ത്തി ദക്ഷിണ കൊറിയ

FIFA World Cup 2026: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ 2-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയ ദക്ഷിണ കൊറിയ ലോകകപ്പിൽ വിജയത്തോടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 12, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:23 AM IST
FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിൽ കൊറിയൻ "ചെക്ക്"; ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ 2-1 ന് വീഴ്ത്തി ദക്ഷിണ കൊറിയ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ലോകകപ്പിൽ കൊറിയൻ "ചെക്ക്"; ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ 2-1 ന് വീഴ്ത്തി ദക്ഷിണ കൊറിയ
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