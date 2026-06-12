FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിൽ കൊറിയൻ "ചെക്ക്"; ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ 2-1 ന് വീഴ്ത്തി ദക്ഷിണ കൊറിയ

മെക്സിക്കോ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരത്തിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ വീഴ്ത്തി ദക്ഷിണ കൊറിയ. 2-1 എന്ന സ്കോറിനാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ ദക്ഷിണ കൊറിയ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിലായിട്ടും തളരാതെ മുന്നേറിയ കൊറിയൻ കരുത്താണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ വീഴ്ത്തിയത്.
ഇതോടെ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ തോൽവി അശേഷം അറിയാതെ മുന്നേറിയ കൊറിയ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരവും കയ്യിലൊതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതമായിരുന്നു. ശേഷം 59-ാം മിനിറ്റിൽ ലാഡിസ്ലാവ് ക്രെജ്സിയിലൂടെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ആദ്യം ലീഡ് നേടിയത്. തുടർന്ന് 67 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ഹ്വാങ് ഇൻ-ബിയോം ദക്ഷിണ കൊറിയയെ ഒപ്പം എത്തിച്ചു. ശേഷം എണ്മതാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ഹ്യോൻ-ഗ്യു നേടിയ ഗോളിലൂടെയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ കിടിലം തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി കാളി വിജയിച്ചത്.
തുടക്കം മുതലേ ഇരു ടീമുകളും ശക്തമായ ആക്രമണമാണ് മൈതാനത്ത് നടത്തിയതെങ്കിലും കൂടുതൽ വേഗത ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ നീക്കങ്ങൾക്കായിരുന്നു. ലീഡെടുക്കാഞ്ഞുള്ള ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയെങ്കിലും കൊറിയയ്ക്ക് ആദ്യപകുതിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല. കളിയുടെ ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതമായിട്ടായിരുന്നു അവസാനിച്ചത്.
തുടർന്ന് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗോൾ അടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു രണ്ടു ടീമുകളുടെയും ലക്ഷ്യം. തുടർന്ന് മത്സരത്തിന്റെ 59 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്കിക് ഗോൾ നേടി കൊറിയയെ ഞെട്ടിച്ചു. പിന്നീട് കണ്ടത് തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള കൊറിയയുടെ ശ്രമങ്ങളാണ്. തുടർന്ന് ബ്വാങ് ഇന് ബ്യോം ഗോളടിച്ചെങ്കിലും കളി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കൊറിയ ഒരിക്കൽ കൂടി ഗോൾ നേടി മത്സരം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
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