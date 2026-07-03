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FIFA World Cup 2026: ഓസ്ട്രിയയെ വീഴ്ത്തി സ്‌പെയിൻ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ; ക്രൊയേഷ്യയെ കീഴടക്കി പോർച്ചുഗൽ

Spain vs Austria Portugal vs Croatia: പോർച്ചുഗലും ക്രൊയേഷ്യയും ടൊറന്റോയിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ഓസ്ട്രിയയെ തൂത്തുവാരി പതിനാറാം റൗണ്ടിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കി സ്പെയിൻ

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 03, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:28 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഓസ്ട്രിയയെ വീഴ്ത്തി സ്‌പെയിൻ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ; ക്രൊയേഷ്യയെ കീഴടക്കി പോർച്ചുഗൽ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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FIFA World Cup 2026: ഓസ്ട്രിയയെ വീഴ്ത്തി സ്‌പെയിൻ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ; ക്രൊയേഷ്യയെ കീഴടക്കി പോർച്ചുഗൽ
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