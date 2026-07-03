FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിന്റെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രിയയെ വീഴ്ത്തി സ്പെയിൻ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ. എതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളുകൾക്കാണ് സ്പെയിനിന്റെ വിജയം.
സ്പെയിനിനായി മൈക്കൽ ഒയർസബാൽ ഇരട്ട ഗോളുകളും നേടി. സ്പാനിഷ് സംഘം മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മികച്ച നീക്കങ്ങളായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗോൾ മുഖം വിറപ്പിച്ച് കൗമാരതാരം ലാമിൻ യമാലും ഒയർസബാലും ഡേവിഡ് ഒൽമോയും. ആദ്യമിനിറ്റിൽ തന്നെ യമാലിന്റെ ഷോട്ട് ഓസ്ട്രിയൻ ഗോളി തട്ടിയകറ്റി. ഏഴാം മിനിറ്റിൽ ഒൽമോയും എട്ടാം മിനിറ്റിൽ ഐമെറിക് ലപോർട്ടയും ഗോളിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഓസ്ട്രിയൻ കീപ്പറുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളാണ് രക്ഷയായത്. വലതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് യമാൽ മികച്ച നീങ്ങൾ നടത്തി. തുടർന്ന് കൗമാരതാരം ഓസ്ട്രിയൻ പ്രതിരോധനിരയ്ക്ക് നിരന്തരം ഭീഷണി ഉയർത്തി. കിട്ടിയ അവസരങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രിയയും മുന്നേറി. പക്ഷേ സ്പെയിൻ ഗോൾമുഖത്ത് അപകടം വിതക്കുന്ന തരത്തിൽ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല.
തുടർന്ന് 35 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ഓസ്ട്രിയൻ നായകൻ ഡേവിഡ് അലാബയുടെ ഗോൾശ്രമമുണ്ടായി. എന്നാൽ പിന്നാലെ സ്പെയിൻ ലീഡെടുത്തു. 36 മത്തെ മിനിറ്റിൽ മിക്കൽ ഒയർസബാൽ വലകുലുക്കി. ഇടതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് മാർക്ക് കുക്കുറയ്യയുടെ പാസ് മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതിരുന്ന ഒയർസബാൽ അനായാസം വലയിലേക്ക് അടിച്ചിട്ടു. ഗോൾ വീണതിന് പിന്നാലെയും യമാലും ഒയർസബാലും മുന്നേറിക്കളിച്ചു. ആദ്യപകുതിയുടെ അവസാനം ഓസ്ട്രിയക്ക് മികച്ച അവസരം കിട്ടിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാനായില്ല. അതോടെ ആദ്യ പകുതി ഒരു ഗോളിന് സ്പെയിൻ മുന്നിട്ടുനിന്നു. ആദ്യപകുതിയിൽ 11 ഷോട്ടുകളാണ് സ്പെയിൻ തൊടുത്തത് അതിൽ ആറ് ഷോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും. എന്നാൽ ഓസ്ട്രിയയുടെ ഒറ്റ ഷോട്ടും പോസ്റ്റിലേക്ക് പോയില്ല.
രണ്ടാം പകുതിയിലും സ്പെയിൻ തുടരെത്തുടരെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഓസ്ട്രിയയാകട്ടെ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അർണട്ടോവിക്കിനെ കളത്തിലിറക്കി റാൾഫ് റാഗ്നിക്ക് മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് വേഗം കൂട്ടി. ഒൽമോയും യമാലും പലതവണ ഗോളിനടുത്തെത്തി. ഒടുക്കം 66 മത്തെ മിനിറ്റിൽ സ്പെയിനിന്റെ രണ്ടാം ഗോളുമെത്തി. അലക്സ് ബയേനയുടെ അസിസ്റ്റിൽ ഹെഡറിലൂടെ താരം ലക്ഷ്യം കണ്ടു. അതോടെ ഓസ്ട്രിയ പ്രതിരോധത്തിലായി. പിന്നീട് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ അവർക്കായില്ല.
പിന്നിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടിച്ച് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ കടന്ന് പോർച്ചുഗൽ. ക്രോയേഷ്യയെ 2–1 നാണ് പോർച്ചുഗൽ കീഴടക്കിയത്. 53 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ഇവാൻ പെരിസിച്ചിലൂടെ ക്രൊയേഷ്യ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ (68, പെനാൽറ്റി), ഗോൺസാലോ റാമോസ് (90+4) എന്നിവരിലൂടെ പോർച്ചുഗൽ മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ജൂലൈ ഏഴിനു നടക്കുന്ന പ്രീക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ പോർച്ചുഗലും സ്പെയിനും ഏറ്റുമുട്ടും. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി ഗോൾ രഹിതമായി അവസാനിച്ച ശേഷം രണ്ടാം പകുതിയിൽ മൂന്നു ഗോളുകൾ വീഴുകയായിരുന്നു.
മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ക്രൊയേഷ്യ താരം അന്റെ ബുദിമിറിന്റെ മുന്നേറ്റത്തോടെയാണു മത്സരത്തിനു ചൂടുപിടിച്ചത്. പിന്നാലെ പോർച്ചുഗൽ താരം ബ്രുണോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ ഗോൾ നീക്കം ക്രൊയേഷ്യ ഗോൾ കീപ്പർ തട്ടിയകറ്റി. നാലാം മിനിറ്റിൽ വിറ്റിഞ്ഞയും 13 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ഗോളിനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ മിനിറ്റുകളില് ഗോളെന്നുറപ്പിച്ച നീക്കങ്ങൾ പോർച്ചുഗലില് നിന്നുണ്ടായില്ലെങ്കിലും പന്തിലെ നിയന്ത്രണം വ്യക്തമായിരുന്നു. എന്നാല് മനോഹരമായ പാസിങ് കോംബിനേഷനുകളിലൂടെയാണ് ക്രൊയേഷ്യ ഇതിനു മറുപടി നല്കിയത്. ഹൈഡ്രേഷൻ ബ്രേക്കിനു പിന്നാലെ പോർച്ചുഗൽ താരം ജോവോ കാൻസലോ നൽകിയ ക്രോസ്, മുന്നേറ്റ താരങ്ങളായ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിനും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പോയി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.