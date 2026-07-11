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FIFA World Cup 2026: സ്പെയിനിന് വീണ്ടും രക്ഷകനായി മെറീനോ; ബെൽജിയത്തെ കീഴടക്കി സെമിയിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരെ

Spain Vs Belgium: മിക്കെൽ മെറീനോയാണ് സ്പാനിഷ് പടയുടെ വിജയശിൽപിയായത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 11, 2026, 06:21 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:21 AM IST
FIFA World Cup 2026: സ്പെയിനിന് വീണ്ടും രക്ഷകനായി മെറീനോ; ബെൽജിയത്തെ കീഴടക്കി സെമിയിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരെ
Image Credit: Mikel Merino | Photo: Instagram/433Source: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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