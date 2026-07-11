/FIFA World Cup 2026: സ്പെയിനിന് വീണ്ടും രക്ഷകനായി മെറീനോ; ബെൽജിയത്തെ കീഴടക്കി സെമിയിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരെ

ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ബെൽജിയത്തെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്പെയിൻ ലോകകപ്പ് സെമിഫെനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. വീണ്ടുമൊരു മത്സരത്തിൽ സൂപ്പർ സബ്ബായി അവതരിച്ച മിക്കെൽ മെറീനോയാണ് സ്പാനിഷ് പടയുടെ വിജയശിൽപിയായത്.
പ്രീക്വാർട്ടറിൽ പോർച്ചുഗലിന്റെ നെഞ്ചകം തകർത്ത അതേ മികവ് ആവർത്തിച്ച മെറീനോ, കളത്തിലിറങ്ങി രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ടീമിന്റെ നിർണായക വിജയഗോൾ സ്വന്തമാക്കി. സെമിഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസാണ് സ്പെയിനിന്റെ എതിരാളികൾ. ഫാബിയാൻ റൂയിസ്, മിക്കെൽ മെറീനോ എന്നിവർ സ്പെയിനിനായും ഷാർല ഡി കെറ്റെലാറെ ബെൽജിയത്തിനായും ഗോളുകൾ നേടി.
ആദ്യ 40 മിനിറ്റുകളിൽ കളം നിറഞ്ഞു കളിച്ച സ്പാനിഷ് മധ്യനിര റോഡ്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മത്സരം പൂർണമായി നിയന്ത്രിച്ചു. വലതു വിങ്ങിൽ നിന്ന് ബെൽജിയം ബോക്സിലേക്ക് അപകടകരമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയ ലമിൻ യമാൽ എതിരാളികൾക്ക് നിരന്തരം ഭീഷണി ഉയർത്തി. ഇതിന്റെ ഫലമായി 30-ാം മിനിറ്റിൽ സ്പെയിൻ ആദ്യ ഗോൾ നേടി.
യമാലും പോറോയും ചേർന്നു നടത്തിയ നീക്കത്തിനൊടുവിൽ ഡാനി ഓൽമോ തൊടുത്ത ഷോട്ട് ബെൽജിയം ഗോളി തിബോ കോർട്ട്വാ തടഞ്ഞെങ്കിലും, റീബൗണ്ട് ചെയ്തു വന്ന പന്ത് ഫാബിയാൻ റൂയിസ് സമർത്ഥമായി വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ 41-ാം മിനിറ്റിൽ ബെൽജിയം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു.
ട്രൊസാർഡും കെവിൻ ഡിബ്രുയിനയും നൽകിയ പാസിൽ നിന്ന് തിമോത്തി കസ്റ്റാന്യ നൽകിയ മനോഹരമായ ക്രോസ്, ഷാർല ഡി കെറ്റെലാറെ ഹെഡറിലൂടെ ഗോളാക്കി മാറ്റി. ഈ ലോകകപ്പിൽ സ്പെയിൻ വഴങ്ങുന്ന ആദ്യ ഗോളാണിത്. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കെറ്റെലാറെയുടെ ഗോൾനേട്ടം മൂന്നായി ഉയർന്നു.
പെഡ്രി, ഫെറാൻ ടോറസ്, നിക്കോ വില്യംസ് എന്നിവരെ കളത്തിലിറക്കി സ്പെയിൻ ആക്രമണത്തിന് കൂടുതൽ മൂർച്ച കൂട്ടി. 61-ാം മിനിറ്റിൽ യമാൽ ഉതിർത്ത ശക്തമായ ഷോട്ട് ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കോർട്ട്വാ തടഞ്ഞത്. പിന്നീട് സ്പാനിഷ് ആക്രമണ നിരയും ബെൽജിയം പ്രതിരോധവും തമ്മിലുള്ള വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിനാണ് മൈതാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
മത്സരത്തിന്റെ 86-ാം മിനിറ്റിൽ ഡാനി ഓൽമോയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി മിക്കെൽ മെറീനോ കളത്തിലെത്തിയതാണ് കളിയിൽ നിർണായകമായത്. പരിക്കേറ്റ കോർട്ട്വായ്ക്ക് പകരം ബെൽജിയം നിരയിലിറങ്ങിയ പകരക്കാരൻ ഗോളി സെന്നെ ലാമ്മെൻസിന് പാവു കുബാർസിയുടെ ഷോട്ട് കൃത്യമായി കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത മെറീനോ പന്ത് വലയിലാക്കി സ്പെയിനിന് സ്വപ്നതുല്യമായ വിജയം സമ്മാനിച്ചു. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ സമനിലയ്ക്കായി ബെൽജിയം സർവശക്തിയുമെടുത്ത് പോരാടിയെങ്കിലും, ഐമറിക് ലപോട്ടെയുടെ രക്ഷപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായതോടെ സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധം വിജയം ഭദ്രമാക്കി.
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