/FIFA World Cup 2026: മെസി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ, എംബാപ്പേ, ഹാലണ്ട്.... നാളെ മൈതാനത്തിൽ തീപാറും പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊരുങ്ങി സൂപ്പർ താരങ്ങൾ

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026ൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി സൂപ്പർ താരങ്ങൾ. ജൂൺ 17ന് നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ മെസിയും റൊണാൾഡോയും എംബാപ്പേയും ഹാലണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങും. തുടർച്ചയായി ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തിനരികെയാണ് ലയണൽ മെസി.
അർജന്റീന അൾജീരിയയെ നേരിടുന്ന മത്സരത്തിൽ ലയണൽ മെസി രാജ്യത്തിനായി കളിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറാമത്തെ മത്സരത്തിനാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അർജന്റീന അൾജീരിയ മത്സരത്തോടെ തുടർച്ചയായി ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ കളിക്കുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും മെസി സ്വന്തമാക്കും. പോർച്ചുഗലിന്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തന്നെയാണ്.
എംബാപ്പേ (ഫ്രാൻസ്-സെനഗൽ)
ഗ്രൂപ്പ് I-ലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസ് സെനഗലിനെ നേരിടും. കഠിനമായ ഒരു മത്സരമായിരിക്കും ഇത്. തന്റെ കരിയറിലേക്ക് മറ്റൊരു ലോകകപ്പ് കിരീടം കൂടി ചേർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ക്യാപ്റ്റൻ കിലിയൻ എംബാപ്പെ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ഇത്തവണയും കിരീടം നേടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടീമുകളിലൊന്നാണ് എല്ലാ പൊസിഷനുകളിലും മികച്ച കളിക്കാരുള്ള ദിദിയർ ദെഷാംപ്സിന്റെ ഫ്രഞ്ച് പട.
എന്നാൽ, ഏത് വമ്പന്മാരെയും തളയ്ക്കാനുള്ള പരിചയസമ്പത്തും ശാരീരികക്ഷമതയും കൈമുതലാക്കിയാണ് സെനഗലിന്റെ വരവ്. സാദിയോ മാനെയുടെ നേതൃത്വത്തിലും കാലിദു കൗലിബാലിയുടെ പ്രതിരോധക്കരുത്തിലും ഇറങ്ങുന്ന ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തർ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നിൽ നിന്ന് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനാകുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചാണ് കളിക്കളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
ഹാലണ്ട് (ഇറാഖ്-നോർവേ)
ഗ്രൂപ്പ് I-ലെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ നോർവേ ഇറാഖിനെ നേരിടും. എർലിങ് ഹാലൻഡ്, മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡ് എന്നിവർ നയിക്കുന്ന ശക്തമായ നിരയുമായാണ് നോർവേ കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത സ്കാൻഡിനേവിയൻ ടീം, ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിഭയെ വിജയങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.
മറുവശത്ത് ഇറാഖ് പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരമില്ലാതെയാണ് ടൂർണമെന്റിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിലും കടുത്ത അച്ചടക്കവും പ്രതിരോധക്കരുത്തുമാണ് അവരുടെ ആയുധം. ശക്തമായ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ വിജയം ഇറാഖിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
ലയണൽ മെസി (അർജന്റീന-അൾജീരിയ)
ആറാം ദിനത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങളിലൊന്നിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന അൾജീരിയയെ നേരിടും. തുടർച്ചയായി ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തിനരികെ നിൽക്കുന്ന ലയണൽ മെസ്സിയിലേക്കായിരിക്കും ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയത്രയും.
1962-ലെ ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയ ബ്രസീലിന് ശേഷം ലോകകപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാകാനാണ് അർജന്റീന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ കിരീടം ചൂടിയ ഭൂരിഭാഗം താരങ്ങളെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ലയണൽ സ്കലോണിയുടെ ടീം ഇത്തവണയും കിരീടസാധ്യതയിൽ മുന്നിൽ തന്നെയാണ്.
എന്നാൽ, സമീപകാലത്തെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ എത്തുന്ന അൾജീരിയ അർജന്റീനക്കെതിരെ അട്ടിമറി വിജയമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ശക്തരായ എതിരാളികൾക്ക് പോലും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു ടീമിനെയാണ് കോച്ച് വ്ലാഡിമിർ പെറ്റ്കോവിച്ച് ഒരുക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഓസ്ട്രിയ-ജോർദാൻ
28 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഓസ്ട്രിയ ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ടൂർണമെന്റിലെ നവാഗതരായ ജോർദാനാണ് ഓസ്ട്രിയയുടെ എതിരാളികൾ. യൂറോ 2024-ലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ആരാധകരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയ റാൽഫ് റാഗ്നിക്കിന്റെ ഓസ്ട്രിയ, ഗ്രൂപ്പിലെ കടുത്ത മത്സരങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു വിജയത്തോടെ തുടങ്ങാനായിരിക്കും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പരിക്കേറ്റ മിഡ്ഫീൽഡർ ക്രിസ്റ്റഫ് ബാംഗാർട്ട്നറുടെ അഭാവം അവർക്കുണ്ടെങ്കിലും, മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള താരങ്ങൾ ടീമിലുണ്ട്.അതേസമയം, ജോർദാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അവരുടെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സരമാണ്. ആദ്യമായി ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയ അവർ, കോച്ച് ജമാൽ സെല്ലാമിയുടെ കീഴിൽ തങ്ങൾ കൈവരിച്ച പുരോഗതി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തെളിയിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ (പോർച്ചുഗൽ-ഡിആർ കോംഗോ)
ഗ്രൂപ്പ് K-യിൽ പോർച്ചുഗൽ ഡിആർ കോംഗോയെ നേരിടും. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ പോർച്ചുഗലിന്റെ മത്സരങ്ങൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും വലിയ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കും. പരിചയസമ്പന്നരായ സൂപ്പർതാരങ്ങളും വളർന്നുവരുന്ന യുവപ്രതിഭകളും അടങ്ങുന്ന പോർച്ചുഗൽ, തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് കിരീടം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.
ഈ മത്സരത്തിൽ ഡിആർ കോംഗോയ്ക്ക് സാധ്യത കുറവാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ ലോകകപ്പിൽ തങ്ങളുടെ മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് അവർ വരുന്നത്. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ ടീമുകളിലൊന്നിനെതിരെ പരാജയപ്പെടാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിആർ കോംഗോയ്ക്ക് വലിയൊരു നേട്ടമാകും.
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