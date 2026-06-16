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FIFA World Cup 2026: മെസി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ, എംബാപ്പേ, ഹാലണ്ട്.... നാളെ മൈതാനത്തിൽ തീപാറും പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊരുങ്ങി സൂപ്പർ താരങ്ങൾ

FIFA World Cup 2026 Super Players: തുടർച്ചയായി ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തിനരികെയാണ് ലയണൽ മെസി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 16, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:38 PM IST
FIFA World Cup 2026: മെസി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ, എംബാപ്പേ, ഹാലണ്ട്.... നാളെ മൈതാനത്തിൽ തീപാറും പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊരുങ്ങി സൂപ്പർ താരങ്ങൾ
Image Credit: Football | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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