/FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിൽ സൂപ്പർ ഞായർ‌; മെസ്സിപ്പടയുടെ പോരാട്ടം ജോർദാനെതിരെ, ഇംഗ്ലണ്ടും പോർച്ചുഗലും ക്രോയേഷ്യയും ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങും

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026ൽ ആവേശം നിറയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു മത്സരദിനത്തിനാണ് നാളത്തെ ദിനം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞായറാഴ്ച ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആറ് ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക. ഗ്രൂപ്പ് ജെ-യിലെ നിർണായക പോരാട്ടത്തിൽ ജോർദാൻ അർജന്റീന മത്സരമാണ് നാളത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത്. ഇതിന് പുറമെ, നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള പോരാട്ടം കടുപ്പമേറിയതാക്കിക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്, പോർച്ചുഗൽ, ക്രോയേഷ്യ, ഘാന, അൾജീരിയ, ഓസ്ട്രിയ എന്നീ ടീമുകളും നാളെ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങും.
ലോകകപ്പിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിലൂടെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് തത്സമയം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് പുറമെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സി5 ആപ്പിലൂടെയും മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം സ്ട്രീം ചെയ്യും. പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ കളി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ബംഗ്ലാ എന്നീ ഭാഷകളിലുള്ള കമന്ററിയോടെ മത്സരങ്ങൾ കാണാനാകും.
പനാമ vs ഇംഗ്ലണ്ട്, ക്രൊയേഷ്യ vs ഘാന എന്നീ മത്സരങ്ങൾ പുലർച്ചെ 2.30യ്ക്ക് നടക്കും. കൊളംബിയ vs പോർച്ചുഗൽ, കോംഗോ vs ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ മത്സരങ്ങൾ പുലർച്ചെ 5 മണിക്കും, അൾജീരിയ vs ഓസ്ട്രിയ, ജോർദാൻ vs അർജന്റീന മത്സരങ്ങൾ രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കും നടക്കും.
പല ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും മത്സരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയ്ക്കായി കനത്ത പോരാട്ടമാണ് ടീമുകൾ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ലഭിക്കുന്ന ഓരോ പോയിന്റും ഗ്രൂപ്പുകളിലെ സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തിൽ ഏറെ നിർണ്ണായകമാകും. നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പോലും ടീമുകളുടെ ലോകകപ്പ് പ്രതീക്ഷകളെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളൊക്കെയും പ്രവചനാതീതമാണ്.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ കാണാം, സ്ട്രീം ചെയ്യാം ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
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