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FIFA World Cup 2026: അൾജീരിയയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ​ഗോളിന് തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ

Switzerland Vs Algeria Match Highlights: സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ വ്യൂഹത്തെ ഭേദിക്കാൻ അൾജീരിയൻ മുന്നേറ്റനിരയ്ക്ക് സാധിച്ചതേയില്ല.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 03, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:39 PM IST
FIFA World Cup 2026: അൾജീരിയയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ​ഗോളിന് തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ
Image Credit: Switzerland | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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