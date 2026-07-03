/FIFA World Cup 2026: അൾജീരിയയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ​ഗോളിന് തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026ലെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ അൾജീരിയയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറി. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ സ്വിസ് പടയാണ് കളിക്കളത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്.
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ വ്യൂഹത്തെ ഭേദിക്കാൻ അൾജീരിയൻ മുന്നേറ്റനിരയ്ക്ക് സാധിച്ചതേയില്ല. കളിയിലുടനീളം രണ്ട് തവണ അൾജീരിയയ്ക്ക് മികച്ച ഗോൾ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഫിനിഷിംഗിലെ പോരായ്മകൾ അവർക്ക് തിരിച്ചടിയാവുകയായിരുന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ പത്താം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ബ്രീൽ എംബോളോയിലൂടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആദ്യ ഗോൾ നേടി. മധ്യനിരയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പന്തുമായി വലതുവിങ്ങിലൂടെ മുന്നേറിയ ഡാൻ എൻഡോയ നൽകിയ ലോ ക്രോസ് പാസ് അൾജീരിയൻ പ്രതിരോധത്തെ കാഴ്ചക്കാരാക്കി എംബോളോ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ച് തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ (46-ാം മിനിറ്റ്) എൻഡോയയിലൂടെ സ്വിസ് പട തങ്ങളുടെ വിജയമുറപ്പിച്ച രണ്ടാം ഗോളും സ്വന്തമാക്കി. ഗ്രാനിറ്റ് ഷാക്ക മധ്യനിരയിൽ നിന്ന് നൽകിയ മനോഹരമായ ലോങ്ങ് പാസ് സ്വീകരിച്ച്, എതിർ പ്രതിരോധത്തെ വെട്ടിച്ച് മുന്നേറിയാണ് എൻഡോയ ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. സ്വിസ് ടീമിന്റെ വേഗതയേറിയ ആക്രമണ മികവ് അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു രണ്ട് ഗോളുകളും.
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