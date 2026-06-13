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Tahsin MJ: സാൻഫ്രാസിസ്കോ ബേ ഏരിയയിൽ ചരിത്രം പിറക്കുമോ? മലയാളിയുടെ ബൂട്ട് ലോകകപ്പ് മൈതാനം തൊട്ടേക്കും... കാത്തിരിപ്പ്

Tahsin MJ Qatar: ഖത്തറിന്റെ ആദ്യ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ തന്നെ തഹ്സിൻ എംജെയെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയി ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയേക്കും.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 13, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:43 AM IST
Tahsin MJ: സാൻഫ്രാസിസ്കോ ബേ ഏരിയയിൽ ചരിത്രം പിറക്കുമോ? മലയാളിയുടെ ബൂട്ട് ലോകകപ്പ് മൈതാനം തൊട്ടേക്കും... കാത്തിരിപ്പ്
Image Credit: Tahsin MJ | Image Credit: Instagram

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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സാൻഫ്രാസിസ്കോ ബേ ഏരിയയിൽ ചരിത്രം പിറക്കും? മലയാളിയുടെ ബൂട്ട് ലോകകപ്പ് മൈതാനം തൊടും..
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