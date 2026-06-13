/Tahsin MJ: സാൻഫ്രാസിസ്കോ ബേ ഏരിയയിൽ ചരിത്രം പിറക്കുമോ? മലയാളിയുടെ ബൂട്ട് ലോകകപ്പ് മൈതാനം തൊട്ടേക്കും... കാത്തിരിപ്പ്

സാന്റ ക്ലാര: സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കണ്ണുനട്ടാണ് മലയാളികൾ ഒന്നടങ്കം ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി, ഒരു മലയാളിയുടെ ബൂട്ടുകൾ പന്ത് തട്ടുമോ എന്നറിയാനാണ് ആ കാത്തിരിപ്പ്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഖത്തറിന്റെ ആദ്യ മത്സരം ശക്തരായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനോടാണ്. ഖത്തർ സ്ക്വാഡിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യമായ തഹ്സിൻ മുഹമ്മദ് ജംഷീദിനെ കോച്ച് കളത്തിലിറക്കുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് മലയാളി സമൂഹം.
ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ മലയാളി സാന്നിധ്യമുണ്ട്, ഹോക്കി ലോകകപ്പിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മലയാളികൾ നെഞ്ചോടുചേർക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിന്റെ പ്രധാന സ്ക്വാഡിൽ ഇടം നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി താരമാണ് തഹ്സിൻ. സ്പാനിഷ് ദേശീയ ടീമിന്റേയും റയൽ മാഡ്രിഡിന്റേയും മുൻ പരിശീലകനായ ജിലൻ ലോപറ്റെഗുയി ആണ് ഇത്തവണ ഖത്തർ ടീമിന്റെ പരിശീലകൻ. ലോപറ്റെഗുയിയുടെ 11 അംഗ സ്ക്വാഡിൽ തഹ്സിൻ ഉണ്ടാകുമോ?
സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ
ഖത്തറിന്റെ യുവ വിങ്ങർ ആണ് തഹ്സിൻ. അടുത്തിടെ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിൽ ഖത്തർ ദേശീയ ടീമിനായി തഹ്സിൻ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡ്, എൽ സാൽവഡോർ എന്നിവർക്കെതിരായ മത്സരങ്ങളിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി മികച്ച ഫോം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷേ, രണ്ടാം പകുതിയിൽ ടീം മുന്നേറ്റത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ലോപറ്റെഗുയി 19 കാരനായ തഹ്സിനെ കളത്തിലിറക്കിയേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഖത്തറിന്റെ സാധ്യത
യൂറോപ്യൻ ശക്തരായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ ഖത്തറിന്റെ സാധ്യതകൾ തുലോം തുച്ഛമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ എൺപത് ശതമാനമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ വിജയ സാധ്യത. ഖത്തറിന്റേത് വെറും ഏഴ് ശതമാനവും. കളി സമനിലയിൽ അവസാനിക്കാനുള്ള സാധ്യത 13 ശതമാണ്.
ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ സ്വിസ് ടീം 19-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത്. ഖത്തറിന്റെ സ്ഥാനം ആകട്ടെ, 56 ഉം. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സമനില നേടിയാൽ പോലും ഖത്തറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ നേട്ടമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഖത്തറിനേയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനേയും കൂടാതെ കാനഡയും ബോസ്നിയയും ആണുള്ളത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കാനഡയെ വിറപ്പിച്ച് ബോസ്നിയ സമനില നേടുകയും ചെയ്തു. അത്തരമൊരു പ്രകടനത്തിന് തന്നെയാണ് ഖത്തറും കാത്തിരിക്കുന്നത്.
കണ്ണൂരിന്റെ അഭിമാനം
കണ്ണൂരിലാണ് തഹ്സിന്റെ വേരുകൾ. തലശ്ശേരി സ്വദേശിയും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ ഫുട്ബോൾ താരവുമായ ജംഷിദിന്റെയും വളപട്ടണം സ്വദേശിനി ഷൈമയുടെയും മകനാണ് തഹ്സിൻ. ഖത്തറിലാണ് തഹ്സിൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും പന്ത് തട്ടി തുടങ്ങിയതും. പ്രശസ്തമായ ആസ്പയർ അക്കാദമിയിലൂടെയാണ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം നേടിയത്. ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ ക്ലബായ അൽ ദുഹൈലിന്റെ താരമാണ്. ഖത്തർ സ്റ്റാർസ് ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ കൂടിയാണ്.
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