/FIFA World Cup 2026: ​Julian Nagelsmann: ഗോൾ കീപ്പറേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ കോച്ച്; ജർമ്മൻ ടീമിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന ജൂലിയൻ നാഗൽസ്മാൻ

ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് സാധാരണയായി അനുഭവസമ്പന്നരായ, പ്രായം കൂടിയ പരിശീലകരാണ് ടീമുകളെ നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജർമ്മൻ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ കഥ വ്യത്യസ്തമാണ്. ടീമിലെ ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നനായ ഗോൾകീപ്പർ മാനുവൽ നോയറേക്കാൾ രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം കുറവാണ് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായ ജൂലിയൻ നാഗൽസ്മാന്. ജർമ്മനിയുടെ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കോച്ച് യൂലിയൻ നാഗൽസ്മാൻ ആണ്. നിലവിൽ 38 വയസ്സുള്ള നാഗൽസ്മാൻ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പരിശീലകൻ കൂടിയാണ്.
പ്രായത്തെ തോൽപ്പിച്ച തന്ത്രങ്ങൾ; യുവത്വത്തിന്റെ കരുത്ത്
1987-ൽ ജനിച്ച ജൂലിയൻ നാഗൽസ്മാന് ഇപ്പോൾ 38 വയസ്സാണ് പ്രായം. എന്നാൽ ജർമ്മൻ ഗോൾവല കാക്കുന്ന മാനുവൽ നോയർ ജനിച്ചത് 1986-ലാണ്. എന്നാൽ പ്രായത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ 38കാരൻ ജർമ്മൻ ടീമിനായി ഒരുക്കിയത്. കുറക്കാവോക്കെതിരെ 7-1ന് ആണ് ജർമ്മനി ജയിച്ചത്.
പരിശീലകനിലേക്കുള്ള വഴി
ഗുരുതരമായ പരിക്ക് കാരണം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന നാഗൽസ്മാൻ, തന്റെ ഇരുപതുകളിൽ തന്നെ കോച്ചിംഗ് രംഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു. 28-ാം വയസ്സിൽ ഹോഫൻഹെയ്മിന്റെ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ് ബുന്ദസ്ലിഗയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കോച്ചെന്ന റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി.
നോയറിന്റെ സാന്നിധ്യം
കളിക്കളത്തിൽ നാഗൽസ്മാൻ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ പ്രായവും അനുഭവസമ്പത്തുമുള്ള നോയർ മൈതാനത്ത് ആ തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ടീമിന് വലിയ പിന്തുണ നൽകുന്നു. പ്രായമല്ല, മറിച്ച് കളിയിലെ തന്ത്രങ്ങളും ദീർഘവീക്ഷണവുമാണ് ഒരു മികച്ച കോച്ചിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജൂലിയൻ നാഗൽസ്മാൻ.
ഈ അത്ഭുത കോച്ചിന്റെ കീഴിൽ വലിയ ടൂർണമെന്റുകളിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജർമ്മൻ ആരാധകർ. ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ക്യുറസാവോയ്ക്കെതിരെ ജർമ്മനി 7-1 എന്ന തകർപ്പൻ ജയം നേടിയിരുന്നു. ടീമിന്റെ ഗോൾകീപ്പറും സീനിയർ താരവുമായ മാനുവൽ ന്യൂയർ തന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ലോകകപ്പ് മത്സരമാണ് കളിക്കുന്നത്.
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