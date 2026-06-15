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FIFA World Cup 2026: ​Julian Nagelsmann: ഗോൾ കീപ്പറേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ കോച്ച്; ജർമ്മൻ ടീമിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന ജൂലിയൻ നാഗൽസ്മാൻ

Julian Nagelsmann Younger German Coach: ജർമ്മനിയുടെ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കോച്ച് യൂലിയൻ നാഗൽസ്മാൻ ആണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 15, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:05 PM IST
FIFA World Cup 2026: ​Julian Nagelsmann: ഗോൾ കീപ്പറേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ കോച്ച്; ജർമ്മൻ ടീമിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന ജൂലിയൻ നാഗൽസ്മാൻ
Image Credit: Germany | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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ഗോൾ കീപ്പറേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ കോച്ച്; ജർമ്മൻ ടീമിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന നാഗൽസ്മാൻ
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