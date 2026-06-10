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FIFA World Cup 2026: ലോകം കാൽപ്പന്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ, പങ്കെടുക്കുന്നത് ലോകോത്തര താരങ്ങൾ- വിശദ വിവരങ്ങൾ, സമയക്രമങ്ങൾ

FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony: ഒരു ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റിന് മൂന്ന് ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരേസമയം തുടക്കമിടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 10, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:21 PM IST
FIFA World Cup 2026: ലോകം കാൽപ്പന്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ, പങ്കെടുക്കുന്നത് ലോകോത്തര താരങ്ങൾ- വിശദ വിവരങ്ങൾ, സമയക്രമങ്ങൾ
Image Credit: FIFA | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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