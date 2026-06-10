/FIFA World Cup 2026: ലോകം കാൽപ്പന്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ, പങ്കെടുക്കുന്നത് ലോകോത്തര താരങ്ങൾ- വിശദ വിവരങ്ങൾ, സമയക്രമങ്ങൾ

2026ലെ ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിലേക്ക് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കേ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ. ചരിത്രപരമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളോടെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആരംഭിക്കും. ഒരു ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റിന് മൂന്ന് ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരേസമയം തുടക്കമിടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകകപ്പിന് അമേരിക്ക, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. 1994-ൽ അമേരിക്കയും, 1970-ലും 1986-ലും മെക്സിക്കോയും ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കാനഡ ആദ്യമായാണ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുന്നത്. ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചായിരിക്കും ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക.
ഈ ലോകകപ്പിൽ 16 ആതിഥേയ നഗരങ്ങളിലായി 104 മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ജൂൺ 11ന് വ്യാഴാഴ്ച മെക്സിക്കോയിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരം മുതൽ ജൂലൈ 19 ഞായറാഴ്ച ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരം വരെയാണ് ഈ വർഷത്തെ ലോകകപ്പ്. ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് 90 മിനിറ്റ് മുമ്പായിരിക്കും ഓരോ ചടങ്ങുകളും തുടങ്ങുക.
2026-ലെ വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഒളിമ്പിക് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾക്കും പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മേളകൾക്കും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ മാർക്കോ ബാലിഷ് ആണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ഒരുക്കുന്നത്. അതിരുകൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ഫുട്ബോളിന്റെ കരുത്ത് എന്ന പൊതുവായ ആശയത്തിലൂന്നിയായിരിക്കും മൂന്ന് ചടങ്ങുകളും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുക.
ഓരോ ആതിഥേയ രാജ്യവും തങ്ങളുടെ തനതായ ദൃശ്യഭംഗി ചടങ്ങുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കും. കാനഡ തങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയിലൂടെയും, മെക്സിക്കോ പരമ്പരാഗതമായ 'പപ്പേൽ പിക്കാഡോ' കലാരൂപത്തിലൂടെയും തനിമ പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ, അമേരിക്ക "അതിമനോഹരമായി തിളങ്ങുന്ന ഒരു കപ്പ്" (“a super shiny, glowing cup”) എന്ന ആശയത്തിലൂന്നിയായിരിക്കും ദൃശ്യവിരുന്ന് ഒരുക്കുകയെന്ന് ബാലിഷ് വ്യക്തമാക്കി.
"ഫിഫ ലോകകപ്പ് എന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് പങ്കിടുന്ന നിമിഷമാണ്, അത് മനോഹരമാകുന്നത് നമ്മൾ അതിന് എങ്ങനെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു എന്നതിലൂടെയാണ്," ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ പറഞ്ഞു. ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും.
കാനഡയിലെ ടൊറന്റോയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ കാനഡ ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. കനേഡിയൻ പുരുഷ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം സ്വന്തം മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ലോകകപ്പ് മത്സരം എന്ന നിലയിൽ ഇത് ചരിത്രപരമായ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അമേരിക്ക പരാഗ്വെയെ നേരിടും.
മെക്സിക്കോ
മെക്സിക്കോ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ (പഴയ എസ്റ്റാഡിയോ അസ്ടെക്ക) നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന് 90 മിനിറ്റ് മുമ്പ് മെക്സിക്കോ ഈ കായികമാമാങ്കത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും. 2010-ലെ ലോകകപ്പിന്റെ ആവർത്തനമെന്നോണം ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് മെക്സിക്കോയുടെ എതിരാളികൾ.
മെക്സിക്കൻ സംസ്കാരം വിളിച്ചോതുന്ന തദ്ദേശീയരായ കലാകാരന്മാരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ, സമകാലിക നാടോടി നൃത്തരൂപങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് കലയായ 'പാപ്പൽ പിക്കാഡോ' എന്നിവ കോർത്തിണക്കിയായിരിക്കും ചടങ്ങുകൾ അരങ്ങേറുക. ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ആൽബത്തിൽ അണിനിരന്നിട്ടുള്ള പ്രമുഖ ഗായകരായ അലക്സാൻഡ്രോ ഫെർണാണ്ടസ്, ബെലിൻഡ, ഡാനി ഓഷ്യൻ, ജെ ബാൽവിൻ, ലീല ഡൗൺസ്, ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് അസുലെസ്, മന എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കും. കൂടാതെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗായികയും ഗാനരചയിതാവുമായ ടൈലയും ഈ വേദിയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും.
പ്രശസ്ത പോപ്പ് ഗായിക ഷക്കീറയും നൈജീരിയൻ ഗായകൻ ബർണാ ബോയിയും ചേർന്ന് 'ഡായ് ഡായ്' എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ഗാനം വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ജൂലൈ 19-ന് നടക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫൈനൽ ഹാഫ് ടൈം ഷോയിൽ മഡോണയ്ക്കും കൊറിയൻ ബാൻഡായ ബിടിഎസിനുമൊപ്പം ഷക്കീറയും പ്രധാന ആകർഷണമായിരിക്കും.
ഉദ്ഘാടന ദിവസം മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിൽ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധിയായിരിക്കുമെന്നും ജീവനക്കാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ തൊഴിലുടമകളോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ടിക്കറ്റുള്ളവർക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും മറ്റ് അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മാത്രമായിരിക്കും സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്തേക്ക് പ്രവേശനം.
മെക്സിക്കോയിലെ ഉദ്ഘാടന ദിവസത്തെ സമയവിവരങ്ങൾ
പ്രദേശിക സമയം രാവിലെ 9:00 മണിക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കും. തുടർന്ന് 11:00 മണിയോടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകും. 12:10-ന് ഇരുടീമുകളുടെയും വാം-അപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 1:00 മണിക്ക് മെക്സിക്കോയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിന് വിസിൽ മുഴങ്ങും.
കാനഡ
കാനഡയും ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയും തമ്മിലുള്ള ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ടൊറന്റോ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് കാനഡയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. ടൊറന്റോയിലെ ചടങ്ങുകൾ പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30-ന് (ജിഎംടി 17:30) ആരംഭിക്കും.
കാണികളെ കാനഡയിലുടനീളമുള്ള ഒരു യാത്രാനുഭവത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സവിശേഷമായ ഒരു കൗണ്ട്ഡൗണോടെയായിരിക്കും ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകുക. രാജ്യത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേയറ്റം വരെയുള്ള സവിശേഷ നിമിഷങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയായിരിക്കും ഇത് അവതരിപ്പിക്കുക.
സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മിശ്രണം എന്ന പ്രമേയത്തിലൂന്നിയാണ് ഈ ചടങ്ങ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാനഡയുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെ സംഗീതത്തിലൂടെയും നൃത്തത്തിലൂടെയും ഇവിടെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കും. അലാനിസ് മൊറിസെറ്റ്, അലസിയ കാര, എലിയാന, ജെസ്സി റെയെസ്, മൈക്കൽ ബൂബ്ലെ, നോറ ഫത്തേഹി, സഞ്ജോയ്, വെഗെഡ്രീം, വില്യം പ്രിൻസ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ കലാകാരന്മാർ ചടങ്ങിൽ അണിനിരക്കും.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ നടക്കുന്ന ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയ്ക്കെതിരെയുള്ള മത്സരം കാനഡയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ നിർണായകമാണ്. കാരണം, കനേഡിയൻ പുരുഷ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം സ്വന്തം മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരമാണിത്.
ടൊറന്റോയിലെ ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് കാനഡയുടെ സ്വത്വത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഫലനമായിരിക്കുമെന്നും, രാജ്യം ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദിയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുമ്പോൾ അത് അഭിമാനത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും കാത്തിരിപ്പിന്റെയും നിമിഷമായിരിക്കുമെന്നും ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കാനഡയിലെ ഉദ്ഘാടന ദിവസത്തെ സമയവിവരങ്ങൾ
ഉച്ചയ്ക്ക് 01:30-ന് (ജിഎംടി 17:30) ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും. വൈകുന്നേരം 03:00-ന് (ജിഎംടി 19:00) കാനഡയും ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ആരംഭിക്കും. മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്കും പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് (ജിഎംടി 19:00) നടക്കുന്ന കിക്ക്-ഓഫിലേക്കും കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഇരു ടീമുകളും തങ്ങളുടെ വാം-അപ്പ് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും.
ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന വിപുലമായ ഉദ്ഘാടന ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും പാരാഗ്വേയ്ക്കെതിരെയുള്ള അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ മത്സരം. അത്യന്തം ആകർഷകമായ ദൃശ്യവിരുന്നുകളും കഥാവിഷ്കാരങ്ങളും കോർത്തിണക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ കാറ്റി പെറി, ഫ്യൂച്ചർ, അനിറ്റ, ലിസ, റെമ, ടൈല തുടങ്ങിയ ലോകപ്രശസ്തരായ കലാകാരന്മാരുടെ കലാപ്രകടനങ്ങളും അരങ്ങേറും.
ലോസ് ആഞ്ചലെസ്
അമേരിക്കയിലെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തെയും വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാകും ചടങ്ങുകളെന്ന് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള പോപ്പ് സംസ്കാരം, സംഗീതം, വിനോദം എന്നിവയിൽ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ള വലിയ സ്വാധീനം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കലാകാരന്മാരുടെ നിരയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കയിലെ ഉദ്ഘാടന ദിവസത്തെ സമയക്രമം (പ്രാദേശിക സമയം)
16:30 (23:30 GMT): ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും.
18:00 (01:00 GMT ജൂൺ 13): അമേരിക്കയും പാരാഗ്വേയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ആരംഭിക്കും.
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