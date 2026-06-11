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FIFA World Cup 2026: കരിഞ്ചന്തയിൽ ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റുകൾക്ക് തീപിടിച്ച വില, ലക്ഷങ്ങൾ കടന്ന് വിൽപന, പിന്നേയും ഡിമാൻഡ്

World Cup Tickets in Black Market: ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് കരിഞ്ചന്തയിൽ തീപിടിച്ച വിലയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കാറ്റഗറി വണ്ണിൽ വരുന്ന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 30 ലക്ഷം വരെ വില ഉയർന്നിട്ടുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 11, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:16 PM IST
FIFA World Cup 2026: കരിഞ്ചന്തയിൽ ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റുകൾക്ക് തീപിടിച്ച വില, ലക്ഷങ്ങൾ കടന്ന് വിൽപന, പിന്നേയും ഡിമാൻഡ്
Image Credit: FIFA World Cup

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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