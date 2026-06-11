/FIFA World Cup 2026: കരിഞ്ചന്തയിൽ ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റുകൾക്ക് തീപിടിച്ച വില, ലക്ഷങ്ങൾ കടന്ന് വിൽപന, പിന്നേയും ഡിമാൻഡ്

ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷത്തിന് വിസിൽ മുഴങ്ങാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കേ ടിക്കറ്റ് വില കുത്തനെ കുതിയ്ക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയും കാനഡയും മെക്സിക്കോയും ചേർന്ന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഫുട്കാബോൾ ടൂർണമെന്റ് കാണാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർ ഇരച്ചെത്തുകയാണ്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് എന്നതിനൊപ്പം, ഉദ്ഘാടന മത്സരങ്ങളും ഫൈനലും നടക്കുന്ന വേദികളിലെ ടിക്കറ്റുകൾക്കായി കരിഞ്ചന്തയിൽ വലിയ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഖത്തർ ലോകകപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂടുതലാണ്.
ഔദ്യോഗിക വിപണിയിൽ ടിക്കറ്റുകൾ നിമിഷങ്ങൾക്കകം വിറ്റുതീർന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ശേഷിക്കുന്ന ചില മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും ഫിഫയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാന മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിൽപന കരിഞ്ചന്തയിൽ ലക്ഷങ്ങളും കടന്ന് കുതിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രാപ്യമാകാത്ത വിധമാണ് ഈ കരിഞ്ചന്തയിലെ വിൽപന.
മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലും ലോസ് ആഞ്ചലസിലും 'ടിക്കറ്റ് യുദ്ധം'
മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ വിഖ്യാത സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ ഉദ്ഘാടന മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ പെലെയും മറഡോണയും ലോകകിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ട സ്റ്റേഡിയമാണിത്. ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരം കാണാൻ എത്രപണം മുടക്കാനും മടിയില്ലാത്തവർ ഒരുപാടുണ്ട്. മറുവശത്ത്, അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് വേദിയാകുന്ന ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിലും സമാനമായ സ്ഥിതിയാണ്.
ഔദ്യോഗികമായി 140 മുതൽ 890 ഡോളർ വരെ ആയിരുന്നു പല കാറ്റഗറികളിലായി ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ടിക്കറ്റുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ കരിഞ്ചന്തയിൽ ലക്ഷങ്ങൾക്കാണ് വിൽക്കപ്പെടുന്നത്. റൌണ്ട് ഓഫ് 32 വിലും റൌണ്ട് ഓഫ് 16 ലും 225 മുതൽ 640 ഡോളർ വരെയായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക വില. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾക്ക് 450 ഡോളർ മുതൽ 1,775 ഡോളർ വരേയും സെമി ഫൈനലുകൾക്ക് 930 ഡോളർ മുതൽ 3,295 ഡോളർ വരേയും ആയിരുന്നു വില. ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 1490 ഡോളർ മുതൽ 10,990 ഡോളർ വരേയും ആയിരുന്നു ഫിഫയുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ വില.
ഉദ്ഘാടന മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു സാധാരണ ടിക്കറ്റിന് പോലും ഇപ്പോൾ റീസെയിൽ വെബ്സൈറ്റുകളിലും ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിലും 3 ലക്ഷം മുതൽ 6 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ വരെയാണ് വില ഈടാക്കുന്നത്! ഹെഡ്-ലൈൻ സീറ്റുകൾക്കാകട്ടെ വില ഇതിലും ഇരട്ടിയാണ്.
ഫൈനലിലെ ടിക്കറ്റ് പോരാട്ടം
ന്യൂയോർക്കിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി കരിഞ്ചന്തയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ആരേയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മത്സരമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ റീസെയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പോലും ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ സാധാരണ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 8 ലക്ഷം മുതൽ 12 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് പ്രാരംഭ വില. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മുൻനിരയിലുള്ള പ്രീമിയം ടിക്കറ്റുകളുടെ വില 30 ലക്ഷം രൂപയും കടന്ന് മുന്നേറുകയാണ്!
ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകാരും കരിഞ്ചന്തയും
ഫിഫ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ടിക്കറ്റ് കൈമാറ്റത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അത് മറികടക്കാൻ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് കരിഞ്ചന്തക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 'ബോട്ട്' സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ടിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ സംഘങ്ങൾ ഇപ്പോൾവൻ വിലയ്ക്ക് മറിച്ചുവിൽക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം വ്യാജ ടിക്കറ്റ് വിൽപന നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങളും സജീവമാണ്.
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