/FIFA World Cup 2026: കിരീടം നിലനിർത്താൻ ചാമ്പ്യന്മാർ ഇറങ്ങുന്നു; എതിരാളികൾ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരും, അർജന്റീന - അൾജീരിയ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിന് കാത്തിരിക്കാം

ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ നാളെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയും ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ അൾജീരിയയും ഏറ്റുമുട്ടും. ഗ്രൂപ്പ് ജെ പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇരു ടീമുകളും കൊമ്പുകോർക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നത്. കാൻസസ് സിറ്റിയിലെ ആരോഹെഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.
2022 ലോകകപ്പിൽ കിരീടം ചൂടിയെങ്കിലും അർജന്റീനയ്ക്ക് തുടക്കം പാളിയിരുന്നു. അന്ന് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് സൗദിയോട് തോൽവിയേറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്നു. പിന്നീട് ശക്തമായി മുന്നേറി ലോകകിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കുറി ആദ്യ കളിയിൽ തന്നെ ആധികാരിക വിജയം നേടാനുറച്ചാകും അർജന്റീന ബൂട്ട് കെട്ടുക.
ലയണൽ മെസ്സി തന്റെ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പിനായി വീണ്ടും ബൂട്ട് കെട്ടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇത് താരത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ലോകകപ്പ് ആയിരിക്കുമെന്ന സൂചനകളും വരുന്നുണ്ട്. കരിയറിലെ ഇരുനൂറാം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരമെന്ന ചരിത്ര നിമിഷത്തിലേക്കാണ് മെസി കാലുവയ്ക്കുന്നത്.
അതേസമയം 2014-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് അൾജീരിയ ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്താൻ സാങ്കേതിക മികവും മികച്ച ആസൂത്രണവും ഈ 'ഫെനെക് ഫോക്സസിന്' ഉണ്ട്. ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ചൊരു തുടക്കത്തിനായാണ് ഇരുടീമും ശ്രമിക്കുക.
അർജന്റീന v അൾജീരിയ: മാച്ച് പ്രിവ്യൂ
നാളെ ജൂൺ 17, ബുധനാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 06:30 നാണ് മത്സരം നടക്കുക. കാൻസസ് സിറ്റി ആരോഹെഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പോളണ്ടുകാരനായ ഷിമോൺ മാർസിനിയാക് ആയിരിക്കും റഫറി.
വിരലിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ആശങ്കയിലായിരുന്ന ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്ത് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ചെറിയ പേശി വേദനകൾ അലട്ടിയിരുന്ന മിഡ്ഫീൽഡർ ലിയാൻഡ്രോ പരേഡെസും ഫോർവേഡ് നിക്കോളാസ് ഗോൺസാലസും പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതരായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഹോണ്ടുറാസിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിനിടെ പേശിക്ക് പരിക്കേറ്റ ഡിഫൻഡർ നിക്കോളാസ് ടാഗ്ലിയാഫിക്കോയ്ക്ക് മത്സരം നഷ്ടമായേകും. ടാഗ്ലിയാഫിക്കോയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് സ്ഥാനത്ത് ഫാകുണ്ടോ മെദിനയോ അല്ലെങ്കിൽ യുവതാരം വാലന്റീൻ ബാർക്കോയോ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരുടെ പ്രതിരോധ നിരയിൽ ഇടംപിടിച്ചേക്കും.
ഇന്ത്യയിൽ മത്സരങ്ങൾ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 (Unite8 Sports 1), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 1 HD), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 (Unite8 Sports 2), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 2 HD), സീ5 (ZEE5), ഡിഡി സ്പോർട്സ് (DD Sports) പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ തത്സമയം കാണാനാകും. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകളും ഹൈലൈറ്റുകളും ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യമാകും.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ കാണാം, ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.