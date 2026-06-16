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FIFA World Cup 2026: കിരീടം നിലനിർത്താൻ ചാമ്പ്യന്മാർ ഇറങ്ങുന്നു; എതിരാളികൾ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരും, അർജന്റീന - അൾജീരിയ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിന് കാത്തിരിക്കാം

FIFA World Cup 2026 Argentina vs Algeria: അൾജീരിയ ആണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജൻറീനയുടെ എതിരാളികൾ.

Written ByKarthika V
Published: Jun 16, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:04 PM IST
FIFA World Cup 2026: കിരീടം നിലനിർത്താൻ ചാമ്പ്യന്മാർ ഇറങ്ങുന്നു; എതിരാളികൾ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരും, അർജന്റീന - അൾജീരിയ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിന് കാത്തിരിക്കാം
Image Credit: FIFA | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ചാമ്പ്യന്മാർ ഇറങ്ങുന്നു; അർജന്റീന - അൾജീരിയ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിന് കാത്തിരിക്കാം
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