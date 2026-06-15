/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: മൂന്ന് പോരാട്ടങ്ങൾ; ബെൽജിയം, ഉറുഗ്വേ ടീമുകൾ കളത്തിലിറങ്ങും

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 മത്സരങ്ങൾ ആവേശകരമായി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നാളെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറും. ഗ്രൂപ്പ് ജിയിലെയും എച്ചിലെയും മത്സരങ്ങളിലാണ് ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ബെൽജിയം, ഉറുഗ്വേ തുടങ്ങിയ ശക്തരായ ടീമുകൾ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നതാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. ഗ്രൂപ്പ് ജി മത്സരത്തിൽ ബെൽജിയം ഈജിപ്തിനെ നേരിടും. മത്സരത്തിന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 12.30-നാണ് തുടക്കമാകുക. ലോകകപ്പിൽ വിജയത്തോടെ കുതിപ്പ് ആരംഭിക്കാനാണ് ഇരുടീമുകളുടെയും ലക്ഷ്യം.
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ സൗദി അറേബ്യയും ഉറുഗ്വേയും ഏറ്റുമുട്ടും. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 3.30-നാണ് മത്സരം. കരുത്തരായ ഉറുഗ്വേയെ നേരിടുന്ന സൗദി അറേബ്യ അട്ടിമറി വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. നാളത്തെ മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ജിയിലെ ഇറാനും ന്യൂസിലൻഡും കൊമ്പുകോർക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 6.30-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക. ഗ്രൂപ്പിലെ നിർണായക പോയിന്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാനാണ് ഇരു ടീമുകളുടെയും ശ്രമം.
മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമം:
ബെൽജിയം vs ഈജിപ്ത് – രാത്രി 12:30
സൗദി അറേബ്യ vs ഉറുഗ്വേ – പുലർച്ചെ 3:30
ഇറാൻ vs ന്യൂസിലൻഡ് – രാവിലെ 6:30
ഇന്ത്യയിൽ മത്സരങ്ങൾ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 (Unite8 Sports 1), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 1 HD), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 (Unite8 Sports 2), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 2 HD), സീ5 (ZEE5), ഡിഡി സ്പോർട്സ് (DD Sports) പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ തത്സമയം കാണാനാകും. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകളും ഹൈലൈറ്റുകളും ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യമാകും.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളായതിനാൽ വിജയത്തോടെ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമിടാനാണ് എല്ലാ ടീമുകളുടെയും ലക്ഷ്യം. ബെൽജിയവും ഉറുഗ്വേയും തങ്ങളുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ഈജിപ്ത്, സൗദി അറേബ്യ, ന്യൂസിലൻഡ് ടീമുകൾ അട്ടിമറി വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നത്. ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങളാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ കാണാം, സ്ട്രീം ചെയ്യാം ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
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