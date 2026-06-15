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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: മൂന്ന് പോരാട്ടങ്ങൾ; ബെൽജിയം, ഉറുഗ്വേ ടീമുകൾ കളത്തിലിറങ്ങും

FIFA World Cup 2026: നാളെ ബെൽജിയം-ഈജിപ്ത്, സൗദി അറേബ്യ-ഉറുഗ്വേ, ഇറാൻ-ന്യൂസിലൻഡ് മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറും

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 15, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:31 PM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: മൂന്ന് പോരാട്ടങ്ങൾ; ബെൽജിയം, ഉറുഗ്വേ ടീമുകൾ കളത്തിലിറങ്ങും
Image Credit: Photo created by ChatGPT

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: മൂന്ന് പോരാട്ടങ്ങൾ; ബെൽജിയം, ഉറുഗ്വേ ടീമുകൾ കളത്തിലിറങ്ങും
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