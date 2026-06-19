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FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പ് ടീമിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, 24 മണിക്കൂർ മുൻപ് മാത്രം പ്രവേശനം; ഫിഫക്ക് പരാതി നൽകാൻ ഇറാൻ

FIFA World Cup 2026 Iran Team: ലോകകപ്പിൽ സംഘാടകർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ ഫിഫയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകാൻ ഇറാൻ ഒരുങ്ങുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 19, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:04 PM IST
FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പ് ടീമിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, 24 മണിക്കൂർ മുൻപ് മാത്രം പ്രവേശനം; ഫിഫക്ക് പരാതി നൽകാൻ ഇറാൻ
Image Credit: Iran | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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