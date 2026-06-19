/FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പ് ടീമിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, 24 മണിക്കൂർ മുൻപ് മാത്രം പ്രവേശനം; ഫിഫക്ക് പരാതി നൽകാൻ ഇറാൻ

ലോസ് ആഞ്ചലസ്: ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ബെൽജിയത്തിനെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിന് 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ് മാത്രമേ ഇറാൻ ടീമിന് അവിടെയെത്താൻ അനുവാദമുള്ളൂവെന്ന് അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇറാൻ ടീം. ലോകകപ്പിൽ സംഘാടകർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ ഫിഫയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകാനാണ് ഇറാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഗ്രൂപ്പ് ജിയിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡുമായി സമനില വഴങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ, ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ടീം തങ്ങളുടേതാണെന്ന് ഇറാന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ അമീർ ഗാലെനോയി പറഞ്ഞിരുന്നു. നിലവിലുണ്ടായ യാത്രാ-താമസ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ ദുരിതപൂർണ്ണമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇറാന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ മെഹ്ദി താരെമി വ്യക്തമാക്കിയത്.
ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന് ശേഷം, തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അവിടെ ഒരു റിക്കവറി സെഷൻ പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുന്നതിന് പകരം, മെക്സിക്കോയിലെ ടിജുവാനയിലുള്ള തങ്ങളുടെ ടീം ബേസിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ മടങ്ങണമെന്ന് ഇറാനോട് നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ന്യൂസിലൻഡുമായുള്ള 2-2 സമനിലയ്ക്ക് മുമ്പത്തെപ്പോലെ തന്നെ, മത്സരത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് യുഎസിൽ എത്തിച്ചേരാൻ തങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടാകില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെയാണ് ഫിഫയ്ക്ക് പരാതി നൽകാൻ ഇറാൻ നിർബന്ധിതരായതെന്നാണ് വിവരം.
ആതിഥേയ നഗരത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണെന്ന തങ്ങളുടെ വാദം ഇറാന്റെ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഇതിനോടകം തന്നെ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്കാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് എന്നതിനാലാണ് ഇത്തവണ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അവർക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുള്ളത്. ശനിയാഴ്ച തന്നെ ഇറാൻ ടീമിന് ലോസ് ആഞ്ചലസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആദ്യ മത്സരം പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം ആറിനാണ് നടന്നത്.
"ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ടീമുകൾക്കും തുല്യമായ അവസരങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുക എന്ന തത്വത്തിന് നിരക്കാത്തതാണെന്നും, അത് ടീമുകളുടെ മത്സരത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഇറാന്റെ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ഫെഡറേഷൻ തങ്ങളുടെ കടുത്ത അതൃപ്തി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുകയും കൃത്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഫിഫയ്ക്ക് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്യും. ഈ പരിമിതികൾക്കിടയിലും ഇറാന്റെ ദേശീയ ടീം തങ്ങളുടെ പരിശീലന പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയും ബെൽജിയത്തിനെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും." വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ ഇറാൻ ഫെഡറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
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