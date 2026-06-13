ലൊസാഞ്ചലസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ പാരഗ്വായ്യെ ഒന്നിനെതിരെ നാലു ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് യുഎസ്എ. പകരക്കാരനായെത്തിയ ജിയോവാനി റെയ്നയിലൂടെയായിരുന്നു അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ നാലാം ഗോൾ നേടി വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. പാരഗ്വായ് താരം ഡാമിയൻ ബൊബാദില്ലയുടെ സെൽഫ് ഗോളിലൂടെയും ഫൊലറാൻ ബാലഗന്റെ ഇരട്ടഗോളിലൂടെയും മത്സരം അവസാനിക്കാൻ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയായിരുന്നു ജിയോവാനി റെയ്നയിലൂടെ അമേരിക്കാൻ മുന്നേറിയത്.
രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് പാരഗ്വായ് 1 ഗോൾ നേടിയത്. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ മൗറീഷ്യോയിലൂടെയായിരുന്നു ആശ്വാസ ഗോൾ നേടിയത്.
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