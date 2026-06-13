Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA World Cup 2026: പാരഗ്വായ്‌യെ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കി യു.എസ്.എ; ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് വമ്പൻ ജയം

FIFA World Cup 2026: പാരഗ്വായ്‌യെ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കി യു.എസ്.എ; ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് വമ്പൻ ജയം

FIFA World Cup 2026: ഒന്നിനെതിരെ നാലു ഗോളുകൾക്കാണ് യുഎസ്എ പരാ​ഗ്വായെ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 13, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:54 AM IST
FIFA World Cup 2026: പാരഗ്വായ്‌യെ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കി യു.എസ്.എ; ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് വമ്പൻ ജയം
Image Credit: FIFA | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
പാരഗ്വായ്‌യെ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കി യു.എസ്.എ; ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് വമ്പൻ ജയം
FIFA world cup 20264 min ago
2
Murari Babu56 min ago
3
CM VD Satheesan1 hr ago
4
FIFA world cup 20263 hrs ago
5
Shigella AlertJun 12