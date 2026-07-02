2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ ബോസ്നിയയെ തകർത്ത് ആതിഥേയരായ യുഎസ്എ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു അമേരിക്കൻ പടയുടെ വിജയം. യുഎസിനായി ഫൊളാരിൻ ബലോഗൻ, മാലിക് ടിൽമാൻ എന്നിവർ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
മത്സരത്തിന്റെ 64-ാം മിനിറ്റിൽ ഗോൾ വേട്ടക്കാരൻ ബലോഗൻ ചുവപ്പു കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതിനെ തുടർന്ന് 10 പേരുമായാണ് യുഎസ്എ കളി പൂർത്തിയാക്കിയത്. അവസാന പതിനാറിൽ കരുത്തരായ ബെൽജിയമാണ് ഇനി യുഎസിന്റെ എതിരാളികൾ. മത്സരത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ മികച്ച ചില നീക്കങ്ങളിലൂടെ ബോസ്നിയ യുഎസിനെ വിറപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഹൈ പ്രസ്സിങ് ഗെയിമിലൂടെ കളി തുടങ്ങിയ അവർ ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ ആതിഥേയരെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. പത്താം മിനിറ്റിൽ ബോസ്നിയക്ക് ലീഡെടുക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒരു ലോങ് ബോൾ മനോഹരമായി സ്വീകരിച്ച് എഡിൻ ജെക്കോ നൽകിയ പാസ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഡെമിറോവിച്ച് തൊടുത്ത ഷോട്ട് യുഎസ് ഗോൾകീപ്പർ മാറ്റ് ഫ്രീസെ അസാമാന്യ മെയ്വഴക്കത്തോടെ തട്ടിയകറ്റുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ തുടക്കത്തിലെ ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് ശേഷം ബോസ്നിയക്ക് കളിയിൽ പിന്നീട് കാര്യമായ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആദ്യ 15 മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം കളിയിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന യുഎസ്എ മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുത്തു. സെർജിനോ ഡെസ്റ്റ്, വെസ്റ്റൺ മക്കെന്നി, ടെയ്ലർ ആഡംസ്, മാലിക് ടിൽമാൻ, ആന്റണി റോബിൻസൺ എന്നിവരടങ്ങുന്ന യുഎസ് നിര നിരന്തരം പന്തുകൾ മുന്നേറ്റനിരയിലെ ക്രിസ്റ്റിയൻ പുലിസിച്ചിലേക്കും ഫൊളാരിൻ ബലോഗനിലേക്കും എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
ഇതോടെ ബോസ്നിയൻ പ്രതിരോധത്തിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. 32-ാം മിനിറ്റിൽ മക്കെനിയുടെ പാസിൽ നിന്ന് ബലോഗൻ ബോസ്നിയൻ വല കുലുക്കിയെങ്കിലും റഫറി അത് ഓഫ്സൈഡ് വിളിച്ചു. എന്നാൽ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബലോഗനിലൂടെ തന്നെ യുഎസ് കാത്തിരുന്ന ആദ്യ ഗോൾ നേടി.
രണ്ടാം പകുതിയിലും യുഎസ്എ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്തി. എന്നാൽ 64-ാം മിനിറ്റിൽ ആതിഥേയരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബലോഗന് ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചു. പന്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ ബോസ്നിയൻ താരം മുഹറെമോവിച്ചിന്റെ കണങ്കാലിൽ ബലോഗന്റെ കാൽ തട്ടുകയായിരുന്നു. വാർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് റഫറി ബലോഗന് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകിയത്.
ഒരാൾ കുറഞ്ഞിട്ടും യുഎസ് ഒട്ടും പിന്നോട്ട് പോയില്ല. ഒടുവിൽ 82-ാം മിനിറ്റിൽ ആതിഥേയർ തങ്ങളുടെ വിജയമുറപ്പിച്ച രണ്ടാം ഗോളും നേടി. ബോക്സിന് തൊട്ടുവെളിയിൽ വെച്ച് യുഎസ് താരം ഡെസ്റ്റിനെ റാഡെലിച്ച് ഫൗൾ ചെയ്തതിനാണ് റഫറി ഫ്രീകിക്ക് അനുവദിച്ചത്. കിക്ക് എടുത്ത മാലിക് ടിൽമാൻ പന്ത് മനോഹരമായി വലയിലെത്തിച്ചതോടെ യുഎസ്എ പ്രീക്വാർട്ടർ ബർത്ത് ഉറപ്പിച്ചു.
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