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FIFA World Cup 2026: ബലോ​ഗനും ടിൽമാനും കളംനിറഞ്ഞു; ബോസ്നിയയെ തകർത്ത് യുഎസ്എ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ

FIFA World Cup 2026 USA Vs Bosnia: തുടക്കത്തിലെ മുന്നേറ്റത്തിന് ശേഷം ബോസ്‌നിയക്ക് കളിയിൽ പിന്നീട് കാര്യമായ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 02, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:53 AM IST
FIFA World Cup 2026: ബലോ​ഗനും ടിൽമാനും കളംനിറഞ്ഞു; ബോസ്നിയയെ തകർത്ത് യുഎസ്എ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ
Image Credit: USA | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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