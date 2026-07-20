Lionel Messi: ഫുട്ബോളിലെ മാന്ത്രികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെസ്സിയുടെ രണ്ടാം തവണ ലോകകപ്പ് നേടുക എന്ന സ്വപ്നം തകർന്നടിഞ്ഞു. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ (FIFA World Cup Final 2026) സ്പെയിൻ അർജന്റീനയെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി രണ്ടാം തവണയും കിരീടം നേടി. ഇതോടെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് അവരുടെ ട്രോഫി നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ന്യൂയോർക്ക്-ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫൈനലിലെ വേദനാജനകമായ തോൽവിക്ക് ശേഷം മെസ്സിക്ക് തന്റെ വികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കളിയിൽ തോറ്റെങ്കിലും സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അർജന്റീനിയൻ ആരാധകർ മെസ്സിക്കും സംഘത്തിനും പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഗാനമാലപിച്ചു. ഇത് മെസ്സിയെ കൂടുതൽ വികാരാധീനനാക്കി, ആരാധകരുടെ ആ സ്നേഹവും പിന്തുണനയും കണ്ട ലയണൽ മെസി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ആ ഹൃദയസ്പർശിയായ നിമിഷം ഫുടബോൾ ലോകത്തെ മുഴുവനും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി എന്നുവേണം പറയാൻ.
ഇത് മെസ്സിയുടെ അവസാന ലോകകപ്പ് ആയിക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ലോകകപ്പ് ട്രോഫി സ്വന്തമാക്കി കൊണ്ട് ഫുട്ബോളിനോട് വിടപറയാനായിരുന്നു മെസിയുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ സ്പെയിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികളെ തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ 106-ാം മിനിറ്റിൽ, ഫെറാൻ ടോറസ് മത്സരത്തിലെ ഏക ഗോൾ നേടും അത് വിജയ ഗോളായി മാറുകയുമായിരുന്നു. ഈ ഗോൾ മെസ്സിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരുക്കലും മറക്കാത്ത ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി. ഫൈനലിൽ മെസിയ്ക്ക് തന്റെ പതിവ് പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനായില്ല. മത്സതത്തിലുടനീളം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ഷോട്ട് പോലും തൊടുക്കാനും മെസിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
മോശം പ്രകടനമായിരുന്നിട്ടും സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മെസ്സി ആരാധകർ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് കൈയടിക്കുകയും ടീമിനായി പാട്ടുകൾ പാടുകയും ചെയ്തു. തോൽവി ഉണ്ടായിറ്റുമുള്ള ഈ സ്നേഹപ്രവാഹം കണ്ട് മെസ്സി വികാരാധീനനായി മൈതാനത്തിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ആ വീഡിയോ ശരിക്കു വൈറലാകുകയാണ്. വീഡിയോ കാണാം...
ലോകകപ്പിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടുക എന്ന മെസ്സിയുടെ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞില്ല. ഹാട്രികോഡ് ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിച്ചി മെസി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് മത്സരത്തിൽ സ്ഥിരമായി മുന്നിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ മത്സരത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് താരം കൈലിയൻ എംബാപ്പെ ലോകകപ്പിലെ തന്റെ പത്താമത്തെ ഗോൾ നേടി. അതേസമയം ഫൈനലിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും നേടാൻ മെസ്സിക്കായില്ല. ഇതോടെ എട്ട് ഗോളുകലുമായി മെസിക്ക് ളികകപ്പ് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. 27 കാരനായ എംബാപ്പെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ജേതാവായി.
സ്പെയിനിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിൽ 26 കാരനായ ഫെറാൻ ടോറസ് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ (106-ാം മിനിറ്റ്) അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച ഗോൾ നേടി സ്പെയിനിന് ലീഡ് നൽകി. സ്പെയിൻ അർജന്റീനയെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. 2010 ലാണ് സ്പെയിൻ ആദ്യമായി ചാമ്പ്യന്മാരായത്. തുടർന്ന് 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ രണ്ടാം തവണയും കിരീടം നേടി ചരിത്രം നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
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