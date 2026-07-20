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Lionel Messi Crying Video: സ്‌പെയിനിനെതിരായ തോൽവിക്ക് ശേഷം അർജന്റീന ആരാധകർ എന്താണ് ചെയ്തത്? കണ്ണീരടക്കാനാകാതെ മെസ്സി

Messi Crying Video: രണ്ടാം തവണ ലോകകപ്പ് നേടാമെന്നുള്ള ലയണൽ മെസ്സിയുടെ സ്വപ്നം തകർന്നു. 2026 ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി സ്പെയിൻ രണ്ടാം തവണയും കിരീടം നേടി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 20, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:57 AM IST
Lionel Messi Crying Video: സ്‌പെയിനിനെതിരായ തോൽവിക്ക് ശേഷം അർജന്റീന ആരാധകർ എന്താണ് ചെയ്തത്? കണ്ണീരടക്കാനാകാതെ മെസ്സി
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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