/Mikel Merino: റൊണാൾഡോയുടെയും കെവിൻ ഡി ബ്രൂയിനിന്റെയും സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തു, പിന്നാലെ ലോക റെക്കോഡും, ആരാണീ മെറിനോ?

Who is Mikel Merino: സ്പെയിനിനായി മൈക്കൽ മെറിനോയുടെ വീണ്ടുമൊരു വിജയ ഗോൾ. റൗണ്ട് ഓഫ് പതിനാറിൽ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗലിനെതിരെയും മെറീനോ വിജയ ഗോളടിച്ചിരുന്നു. ക്വാർട്ടറിൽ പകരക്കാരനായിറങ്ങി വിജയഗോൾ നേടിയതിന് പിന്നാലെ ബെൽജിയത്തിന്റെ ലോകകപ്പ് പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചു.
പാവു കുബാർസിയുടെ ഷോട്ടിൽ നിന്ന് ഹെഡ്ഡർ ചെയ്താണ് താരം ടൂർണമെന്റിലെ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നേടിയത്, ആ ഷോട്ടിനെ ബെൽജിയത്തിന്റെ ബാക്കപ്പ് ഗോൾകീപ്പർ സെന്നെ ലാമ്മൻസിന് കൈപ്പിടിയിലാക്കാനായില്ല. ഈ നിർണായക ഗോളോടെ രണ്ട് ലോകകപ്പ് വിജയ ഗോളുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ സ്പാനിഷ് കളിക്കാരനായി മെറിനോ മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
മെറീനോയുടെ ജനനം 1996 ജൂൺ 22 ന് സ്പെയിനിലെ പാംപ്ലോണയിലാണ്. മുൻ ഒസാസുന മിഡ്ഫീൽഡർ ഏഞ്ചൽ മെറിനോയുടെ മകനാണ് അദ്ദേഹം. ഒസാസുനയുടെ യൂത്ത് അക്കാദമിയിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബായ അമിഗോസിൽ തന്റെ ഫുട്ബോൾ കരിയർ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
റാങ്കുകളിലൂടെ ഉയർന്നുവന്ന മെറിനോ, 2013-14 സീസണിൽ സ്പെയിനിന്റെ നാലാം ടയർ ടെർസെറ ഡിവിഷനിൽ ക്ലബ്ബിന്റെ റിസർവ് ടീമിനായി തന്റെ സീനിയർ അരങ്ങേറ്റം നടത്തി. സെഗുണ്ട ഡിവിഷനിൽ ബാഴ്സലോണ ബിക്കെതിരെ 2-0 ന് നേടിയ വിജയത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ആദ്യ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.
2016-17 സീസണിന് മുമ്പ് മെറിനോ ജർമ്മൻ ഭീമന്മാരായ ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ടിൽ ചേർന്നു. ജർമ്മനിയിൽ സ്ഥിരമായ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിലേക്ക് മാറി.
കഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മെറിനോ ന്യൂകാസിലിൽ സ്വയം പേരെടുക്കാൻ പാടുപെട്ടു. ക്ലബ്ബിനായി 25 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു. തുടർന്ന് 2018 ൽ അദ്ദേഹം സ്പെയിനിലേക്ക് മടങ്ങി, റയൽ സോസിഡാഡുമായി അഞ്ച് വർഷത്തെ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.
മെറിനോ പെട്ടെന്ന് സാൻ സെബാസ്റ്റ്യനിൽ ആരാധകരുടെ പ്രിയങ്കരനായി. സൂരി-ഉർഡിനൊപ്പമുള്ള ആറ് സീസണുകളിൽ അദ്ദേഹം ലാ ലിഗയിലെ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള മിഡ്ഫീൽഡർമാരിൽ ഒരാളായി മാറി. തുടർന്ന് 2020 ൽ സ്പാനിഷ് സീനിയർ ടീമിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.
റയൽ സോസിഡാഡിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. 31.6 മില്യൺ പൗണ്ടിന് ആഴ്സണൽ അദ്ദേഹവുമായി നാല് വർഷത്തെ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.
2025-26 സീസണിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ആഴ്സണൽ വീണ്ടും പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം നേടിയപ്പോൾ മെറിനോ നാല് ഗോളുകൾ നേടി. സ്പെയിനിന്റെ യൂറോ 2024 ജേതാക്കളായ ടീമിലും അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു.
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