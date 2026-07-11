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Mikel Merino: റൊണാൾഡോയുടെയും കെവിൻ ഡി ബ്രൂയിനിന്റെയും സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തു, പിന്നാലെ ലോക റെക്കോഡും, ആരാണീ മെറിനോ?

Mikel Merino: അവസാന നിമിഷത്തിലെ ഒരു ഗോളിലൂടെ മൈക്കൽ മെറിനോ ആദ്യം തകർത്തത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ സ്വപ്നത്തെ ഇപ്പോൾ കെവിൻ ഡി ബ്രൂയിനിന്റെ സ്വപ്നവും.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 11, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:56 PM IST
Mikel Merino: റൊണാൾഡോയുടെയും കെവിൻ ഡി ബ്രൂയിനിന്റെയും സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തു, പിന്നാലെ ലോക റെക്കോഡും, ആരാണീ മെറിനോ?
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Mikel Merino: റൊണാൾഡോയുടെയും കെവിൻ ഡി ബ്രൂയിനിന്റെയും സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തു, പിന്നാലെ ലോക റെക്കോഡും, ആരാണീ മെറിനോ?
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