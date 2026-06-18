ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ വംശജനായ സാമുവൽ മുത്തുസാമി. ഫ്രാൻസിലെ പാരിസിൽ ജനിച്ച് കോംഗോ ദേശീയ ടീമിനായി കളിക്കുന്ന ഇരുപത്തൊൻപതുകാരനായ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ സാമുവൽ മുത്തുസാമിക്ക് തമിഴ് പാരമ്പര്യമുണ്ട്. കോംഗോ സ്വദേശിയായ അമ്മയുടെയും, തമിഴ് വേരുകളുള്ള ഇൻഡോ-ഗ്വാഡലൂപ്പിയൻ വംശജനായ അച്ഛന്റെയും മകനാണ് അദ്ദേഹം.
മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ വേരുകളുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ പാരീസിലാണ് മുത്തുസാമി ജനിച്ചത്. അമ്മയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഡിആർ കോംഗോയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃവഴിയിലുള്ള വേരുകൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കരീബിയനിലേക്ക് കുടിയേറിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട, തമിഴ് പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ഇൻഡോ-ഗ്വാഡലൂപ്പിയൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ്.
Tous derrière nos Léopards pour défendre fièrement les couleurs de la RDC ! #PORDC #FecofaRDC #AllezLesLéopards #JourDeMatch #RoadToWorldCup #Team243 #BendeleEkweyaTe #TousDerrièreLesLéopards pic.twitter.com/7rDCy0wjPh— Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) June 17, 2026
2019-ൽ കോംഗോയ്ക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ ആരംഭിച്ച മുത്തുസാമി, ഇതിനകം 59 മത്സരങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 2024-ലെ ആഫ്രിക്ക കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസിനുള്ള (AFCON) ദേശീയ ടീമിലും അദ്ദേഹം ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. ഒളിമ്പിക് ലിയോണിന്റെ യൂത്ത് അക്കാദമിയിലൂടെ വളർന്നുവന്ന ഈ മിഡ്ഫീൽഡർ നാൻസ്, ഡച്ച് ക്ലബ്ബായ ഫോർച്യൂണ സിറ്റാർഡ്, ടർക്കിഷ് സൂപ്പർ ലീഗ് ടീമായ സിവസ്പോർ എന്നിവർക്കായും ബൂട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ ഗ്രീക്ക് ക്ലബ്ബായ അട്രോമിറ്റോസിന്റെ താരമാണ് അദ്ദേഹം. ടെക്സസിലെ ഹൂസ്റ്റണിലെ എൻആർജി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡിആർ കോംഗോയുടെ താരങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, 29 കാരനായ മിഡ്ഫീൽഡർ സാമുവൽ മുത്തുസാമി ഔദ്യോഗികമായി കളിക്കളത്തിലിറങ്ങി ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രതാളുകളിൽ തന്റെ പേര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായതിലൂടെ, പുരുഷന്മാരുടെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റിൽ കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനായ അഞ്ചാമത്തെ ഫുട്ബോൾ താരം എന്ന ബഹുമതിയാണ് ഈ മിഡ്ഫീൽഡർ സ്വന്തമാക്കിയത്.
ലോകവേദിയിലെ അപൂർവ്വമായ പാരമ്പര്യം
2026-ലെ ലോകകപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നിഷാൻ വേലുപ്പിള്ളൈ, ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ സർപ്രീത് സിംഗ്, ഖത്തറിന്റെ വളർന്നുവരുന്ന താരം തഹ്സിൻ മുഹമ്മദ് ജംഷിദ് എന്നിവരും അതത് രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദിയിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് കോംഗോ ടീമിന്റെ നിർണ്ണായക ശക്തിയിലേക്ക്
കോംഗോ മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് മുത്തുസാമി കൊണ്ടുവരുന്ന സാങ്കേതിക മികവിന്റെയും തന്ത്രപരമായ അച്ചടക്കത്തിന്റെയും നേർക്കാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലബ് കരിയർ. ഫ്രാൻസിലെ ലീഗ് 1-ൽ എഫ്സി നാന്റസിനൊപ്പം (FC Nantes) ഏഴ് വിജയകരമായ സീസണുകളിൽ തന്റെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം, അദ്ദേഹം ഗ്രീക്ക് ടോപ്പ്-ഫ്ലൈറ്റ് ക്ലബ്ബായ അട്രോമിറ്റോസ് എഫ്സിയിലേക്ക് (Atromitos F.C.) മാറുകയും, അവിടെ ആദ്യ ഇലവനിലെ പ്രധാന കളിക്കാരനായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ, ദേശീയ ടീം കോച്ച് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡെസാബ്രെയുടെ പ്രതിരോധക്കോട്ടയിലെ ശക്തനായ താരമാണ് മുത്തുസാമി. 2019-ൽ സീനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അദ്ദേഹം, കോംഗോയ്ക്കായി 55-ലധികം മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023-ലെ ആഫ്രിക്ക കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലും, ഈ ലോകകപ്പിലെ ടീമിന്റെ ആവേശകരമായ പ്രകടനത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാന്തതയും, നിരന്തരമായ പ്രെസ്സിംഗും, മികച്ച പാസിംഗ് കാഴ്ചപ്പാടും സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു ഘടകമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇന്ന് ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിനെപ്പോലുള്ള സൂപ്പർതാരങ്ങളെ നേരിട്ടുകൊണ്ട്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് യുവ കായികപ്രേമികൾക്ക് അദ്ദേഹം വലിയൊരു പ്രചോദനമായി മാറുകയാണ്.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ കാണാം, ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
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