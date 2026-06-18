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FIFA World Cup 2026: Samuel Moutoussamy: ഡിആർ കോം​ഗോയുടെ സാമുവൽ മുത്തുസ്വാമി, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വേരുകളുള്ള താരം; ലോകകപ്പിൽ മിന്നുംപ്രകടനം

Who is Samuel Moutoussamy: കോംഗോ സ്വദേശിയായ അമ്മയുടെയും, തമിഴ് വേരുകളുള്ള ഇൻഡോ-ഗ്വാഡലൂപ്പിയൻ വംശജനായ അച്ഛന്റെയും മകനാണ് സാമുവൽ മുത്തുസ്വാമി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 18, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:48 AM IST
FIFA World Cup 2026: Samuel Moutoussamy: ഡിആർ കോം​ഗോയുടെ സാമുവൽ മുത്തുസ്വാമി, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വേരുകളുള്ള താരം; ലോകകപ്പിൽ മിന്നുംപ്രകടനം
Image Credit: Samuel Moutoussamy | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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ലോകകപ്പിൽ മിന്നുംപ്രകടനം; ഡിആർ കോം​ഗോയുടെ സാമുവൽ മുത്തുസ്വാമി
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