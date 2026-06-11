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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ആര് നേടും ഫിഫ ലോകകപ്പ്? അറിയാം മൂന്ന് ലോക ചാമ്പ്യൻമാരെ പ്രവചിച്ച ജോക്കിം ക്ലെമന്റിന്റെ പ്രവചനം

FIFA World Cup 2026: ജർമ്മൻ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോക്കിം ക്ലെമെന്റ് 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെ പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ലോകകപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ സത്യമായിരുന്നു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 11, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:50 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ആര് നേടും ഫിഫ ലോകകപ്പ്? അറിയാം മൂന്ന് ലോക ചാമ്പ്യൻമാരെ പ്രവചിച്ച ജോക്കിം ക്ലെമന്റിന്റെ പ്രവചനം

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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