/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ആര് നേടും ഫിഫ ലോകകപ്പ്? അറിയാം മൂന്ന് ലോക ചാമ്പ്യൻമാരെ പ്രവചിച്ച ജോക്കിം ക്ലെമന്റിന്റെ പ്രവചനം

Fifa World Cup 2026: ലോകകപ്പ് തുടങ്ങാൻ വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ആരാധകരുടെ ചിന്ത മുഴുവനും ഇത്തവണ ആരായിരിക്കും കപ്പ് അടിക്കുക എന്നതാണ്. പ്രധാന സാധ്യത വരുന്നത് അർജന്റീന, പോർച്ചുഗൽ, ജർമനി, ബ്രസീൽ, സ്പെയിൻ എന്നീ ടീമുകൾക്കാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ ഈ പ്രവചനം ആരാധകരെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ജർമ്മൻ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജോക്കിം ക്ലെമന്റിന്റെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ലോക കപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു. 2014 ൽ ജർമ്മനി, 2018 ൽ ഫ്രാൻസ്, 2022 ൽ അർജന്റീനയും ആയിരിക്കും ചമ്പ്യാന്മാർ എന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെതന്നെ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ആ മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങളും ശരിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആരംഭിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ജോക്കിം ക്ലെമെന്റിന്റെ പ്രവചനം വൈറലാകുകയാണ്. ഇത്തവണ ആരായിരിക്കും കിരീടം നേടുക എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നെതർലാൻഡ്സ് കിരീടം നേടും എന്നാണ് ആ പ്രവചനം.
ലോകകപ്പ് വിജയിയെ പ്രവചിക്കുന്നത് അസാധ്യമാമായ കാര്യമാണെന്ന് ജോക്കിം ക്ലെമന്റ് പറഞ്ഞു. 2014 ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനം സത്യമാവുകയും ജർമ്മനി ചാമ്പ്യന്മാരാകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്നു. ബ്രസീലിൽ ജർമ്മനി ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായപ്പോൾ താൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നും അതിനു കാരണം ഒരു യൂറോപ്യൻ ടീമിനും തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ ലോകകപ്പ് നേടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മിക്ക വിദഗ്ധരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ക്ലെമെന്റിന്റെ മാതൃക എങ്ങനെ?
ജോക്കിം ക്ലെമന്റിന്റെ മാതൃക നിരവധി പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിശീർഷ ജിഡിപി, ജനസംഖ്യ, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫുട്ബോളിന്റെ ജനപ്രീതി, ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ടീമിന്റെ സ്ഥാനം എന്നിവ പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഘടകവുമുണ്ട്. ഫുട്ബോളിൽ ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ക്ലെമന്റ് പറയുന്നത്.
നെതർലൻഡ്സ് ആരെ തോൽപ്പിച്ച് ചാമ്പ്യന്മാരാകും?
തന്റെ മാതൃക അനുസരിച്ച് സെമിഫൈനലിൽ നെതർലാൻഡ്സ് സ്പെയിനിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഫൈനലിലെത്തുമെന്നാണ് ക്ലെമന്റ് പ്രവചിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സെമിഫൈനൽ ഇംഗ്ലണ്ടും പോർച്ചുഗലും തമ്മിലായിരിക്കും, ഇതിൽ പോർച്ചുഗൽ മത്സരം ജയിക്കും. ഒടുവിൽ പോർച്ചുഗലിനെതിരായ ഫൈനലിൽ നെതർലാൻഡ്സ് വിജയിക്കും. തന്റെ മുൻ പ്രവചനങ്ങൾ ശരിയായിരുന്നെങ്കിലും തന്റെ നിലവിലെ പ്രവചനത്തിൽ പന്തയം വയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ക്ലെമന്റ് ആളുകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അദ്ദേഹത്തിൻറെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് വെറും ഒരു ലോട്ടറി പോലെയാണ് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തന്റെ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും പന്തയം വെച്ചാൽ തനിക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഒരാൾ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് തവണയും ശരിയായി പ്രവചിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അടുത്ത തവണയും അത് ശരിയാകുമെന്നല്ലെന്നും ഇതിനെ ഒരു നാണയം കൊണ്ടുള്ള ടോസിനോട് ഉപമിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നെതർലൻഡ്സിന് ഇതുവരെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത്തവണ ഗ്രൂപ്പ് എഫിലാണ് നെതർലൻഡ്സ് വരുന്നത്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജപ്പാൻ, സ്വീഡൻ, ടുണീഷ്യ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. 1974 നും 1978 നും പുറമേ 2010 ലും ടീം ഫൈനലിലെത്തിയിരുന്നു. 2014 ൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു. 2018 ൽ യോഗ്യത നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട നെതർലൻഡ്സ് 2022 ൽ ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലെത്തിയിരുന്നു. ഈ വർഷം ടീമിന്റെ ആദ്യ മത്സരം ജൂൺ 14 ന് ജപ്പാനെതിരെയാണ്.
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