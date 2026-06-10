Fifa World Cup 2026: 1930 ലായിരുന്നു ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. അന്ന് ടൂർണമെന്റിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് ഉറുഗ്വേ ആയിരുന്നു. കിരീടം നേടിയതും ഉറുഗ്വേ തന്നെയായിരുന്നു. ശേഷം 1934 ലും 1938 ലും ടീം പങ്കെടുത്തില്ല. 1950 ൽ ഉറുഗ്വേ വീണ്ടും ചാമ്പ്യന്മാരായി. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ടീം പിന്നീട് കിരീടം നേടിയിട്ടില്ല. 1954, 1970, 2010 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ടീം സെമിഫൈനൽ വരെ എത്തിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഉറുഗ്വേ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ജേഴ്സിയിൽ ഇപ്പോഴും നാല് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്.
ഫുട്ബോളിൽ ഏത് ടീമാണെങ്കിലും അവർ എത്ര ഫിഫ ലോകകപ്പ് നേടിയോ അവരുടെ ജഴ്സിയിൽ ലോഗോയ്ക്കൊപ്പം അത്രയും നക്ഷത്രങ്ങളുമുണ്ടാകും. ഉറുഗ്വേയ്ക്ക് രണ്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും അവരുടെ ജേഴ്സിയിൽ നാല് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. 1924, 1928 ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസുകളിൽ ഉറുഗ്വേ സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നേടിയിരുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകൾക്കൊപ്പം ഫിഫയും പാരീസ് 1924, ആംസ്റ്റർഡാം 1928 ഒളിമ്പിക്സുകളിൽ നടന്ന ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റുകളെ ഓപ്പൺ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉറുഗ്വേയുടെ ജേഴ്സിയിൽ നാല് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉള്ളത്.
2022 ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് ഫിഫ ഉറുഗ്വേയോട് അവരുടെ ജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് ഒളിമ്പിക്സ് വിജയങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉറുഗ്വേ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ സമർപ്പിച്ച ചരിത്രരേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഫിഫ അവരുടെ ആവശ്യം പിൻവലിക്കുകയും ടീമിന് തുടർന്നും 4 നക്ഷതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലും ഉറുഗ്വേയുടെ ജേഴ്സിയിൽ നാല് നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണും.
ഉറുഗ്വേ നിലവിൽ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ലെ ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലാണ്. ഇവിടെ സ്പെയിൻ, കേപ് വെർഡെ, സൗദി അറേബ്യയുമുണ്ട്. ജൂൺ 15 ന് ടൂർണമെന്റിലെ 13-ാം മത്സരത്തിൽ ഉറുഗ്വേ കളത്തിലിറങ്ങും. മിയാമിയിലെ ഹാർഡ് റോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉറുഗ്വേ സൗദി അറേബ്യയെ നേരിടും. അതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ജൂൺ 21 ന് ടീം കേപ് വെർഡെയെയും ജൂൺ 26 ന് സ്പെയിനിനെയും നേരിടും.
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