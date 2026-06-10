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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ഉറുഗ്വേയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് രണ്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങൾ, അവരുടെ ജേഴ്‌സിയിലോ നാല് നക്ഷത്രങ്ങളും, എങ്ങനെ? അറിയാം...

Fifa World Cup 2026: ഉറുഗ്വേ ഫുട്ബോൾ ടീം ഫിഫ ലോകകപ്പ് രണ്ടുതവണ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ടീമിന്റെ ജേഴ്‌സിയിൽ നാല് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം അറിയണ്ടേ?

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 10, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:02 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ഉറുഗ്വേയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് രണ്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങൾ, അവരുടെ ജേഴ്‌സിയിലോ നാല് നക്ഷത്രങ്ങളും, എങ്ങനെ? അറിയാം...
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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