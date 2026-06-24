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FIFA World Cup 2026: ഇംഗ്ലണ്ട് ഘാന മത്സരം സമനിലയിൽ; പാനമ-ക്രൊയേഷ്യ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതം

FIFA World Cup 2026: ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോൾ നേടാനാകാതെ ഇംഗ്ലണ്ട്-ഘാന മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 24, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:25 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഇംഗ്ലണ്ട് ഘാന മത്സരം സമനിലയിൽ; പാനമ-ക്രൊയേഷ്യ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതം

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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