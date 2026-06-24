/FIFA World Cup 2026: ഇംഗ്ലണ്ട് ഘാന മത്സരം സമനിലയിൽ; പാനമ-ക്രൊയേഷ്യ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതം

England vs Ghana Panama vs Croatia Colombia vs Congo: ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് L മത്സരത്തിൽ സമനിലക്കളി. ഇംഗ്ലണ്ടും ഘാനയും തമ്മിലുള്ള അമത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഘാനയ്ക്കും 4 പോയിന്റുണ്ട്.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രൊയേഷ്യയെയും ഘാന പണമായെയും കീഴടക്കി. ആ ജയം തുടരുകയെന്നതായിരുന്നു ഇരു ടീമുകളുടെയും ലക്ഷ്യം എങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച മുന്നേറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ആദ്യ പകുതിയിൽ ചെറിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ട് നടത്തിയെങ്കിലും ഗോൾ അടിക്കാനായില്ല. പന്ത് കൈവശം വച്ച് കളിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ്. പക്ഷെ ആദ്യ പകുതി ഗോൾ രഹിതമായിരുന്നു
രണ്ടാം പകുതിയിലും ഗോളടിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ശക്തമാക്കിയെങ്കിലും ഗോൾ പിറന്നില്ല. കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഓരോ മുന്നേറ്റങ്ങളെയും ഘാന ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും അവസാന നിമിഷം വരെ ഒരു ഗോളടിക്കാനായി ഇംഗ്ലണ്ട് കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു ഒടുവിൽ മാത്സ്താരം ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു.
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