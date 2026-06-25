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FIFA World Cup 2026: ഖത്തറിനെ വീഴ്ത്തി ബോസ്നിയ-ഹെർസഗോവിന; രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആതിഥേയരെ തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് നോക്കൗട്ടിൽ

Switzerland vs Canada, Bosnia Herzegovina vs Qatar: രണ്ടാം പകുതിയിലെ ഇരട്ട പ്രഹരം, ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബോസ്നിയ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും പകുതി സമയത്തിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഗോളുകൾ അടിച്ചു ലീഡ് നേടി..

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 25, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:37 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഖത്തറിനെ വീഴ്ത്തി ബോസ്നിയ-ഹെർസഗോവിന; രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആതിഥേയരെ തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് നോക്കൗട്ടിൽ
Source: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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