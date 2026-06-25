/FIFA World Cup 2026: ഖത്തറിനെ വീഴ്ത്തി ബോസ്നിയ-ഹെർസഗോവിന; രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആതിഥേയരെ തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് നോക്കൗട്ടിൽ

FIFA World Cup 2026: കാനഡയുടെ കളിപഠിച്ചുകൊണ്ട് വിജയം നേടി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മുന്നിലായിരുന്നതിനാൽ തന്നെ വലിയ റിസ്കുകളെടുക്കാതെയായിരുന്നു സ്വിസ്സ് ടീം ആദ്യ പകുതിയിൽ പന്തു തട്ടിയത്. ശേഷം കാനഡ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിഴവുകൾ മനസിലാക്കി രണ്ടാം പകുതിക്കിറങ്ങിയ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് 2 ഗോളടിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യൻമാരായി നോക്കൗട്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി കാനഡയും 32 ടീമുകളടങ്ങുന്ന അടുത്ത ഘട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്.
സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിനായി റൂബൻ വർഗാസ്, യോഹാൻ മൻസാംബി എന്നിവരാണ് ഗോൾ നേടിയത്. 76 മാറ്റത്തെ മിനിറ്റിൽ പ്രോമിസ് ഡേവിഡിലൂടെ കാനഡ ഒരു ഗോൾ മടക്കി. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ആക്രമണത്തിലൂന്നിയാണ് ഇരുടീമുകളും കളിച്ചതെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് ഗോളുകൾ പിറന്നത്. ഇതോടെ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 7 പോയിന്റുമായി സ്വിറ്റ്സര്ലൻഡും നാലു പോയിന്റുമായി കാനഡയും ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ നിന്ന് നോക്കൗട്ടിൽ കടന്നു. മൂന്നാം ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന കാനഡ ആദ്യമായാണ് നോക്കൗട്ടിൽ കടക്കുന്നത്.
രണ്ടാം പകുതിയുടെ ആദ്യ മിനിറ്റിൽ സ്ട്രൈക്കർ റൂബൻ വർഗാസാണ് സ്വിറ്റ്സര്ലൻഡിനായി ലീഡ് സമ്മാനിച്ചത്. യോഹാൻ മൻസാംബി വലതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് നൽകിയ പന്ത് സ്വീകരിച്ച റൂബൻ വർഗാസ് നിലംപറ്റിയുള്ള മിന്നൽ ഷോട്ടിലൂടെ കാനഡ ഗോൾകീപ്പർ മാക്സിം ക്രെപ്പോയെ കബളിപ്പിച്ച് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു.
ഖത്തറും ബോസ്നിയ ഹെർസെഗോവിനയും തമ്മിൽ നടന്ന മറ്റൊരു മത്സരം പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തകിടം മറിച്ച ഒന്നായിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടം മുതലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച ബോസ്നിയ ഹെർസെഗോവിന കാഴ്ചവെച്ചത് മിന്നും പ്രകടനമായിരുന്നു. പരുക്കൻ കളിയായിരിക്കാം എന്ന് വിധിയെഴുതിയ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ മുന്നിലേക്ക് ബോസ്നിയ ഹെർസൊവാനിയും ഖത്തറും കാഴ്ചവെച്ചത് മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു.
ഖത്തറിന് ആദ്യമൊന്നും ഗ്രൗണ്ടിൽ നിലനൽകാത്ത ബോസ്നിയ ഹെർസെഗോവിനിയ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ആദ്യ ഗോൾ പിറന്നത് കെരിം അലാജ്ബെഗോവിച്ചിന്റെ കാലിൽ നിന്നാണ്. മുപ്പത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ ഖത്തർ താരം മഹമൂദ് ഇബ്രാഹിം അബുനാദയുടെ കാലിൽ തട്ടി സ്വന്തം പോസ്റ്റിലേക്ക് കയറിയ ഗോളായിരുന്നു ബോസ്നിയയ്ക്ക് നേട്ടമായത്. തുടർന്ന് എർമിൻ മഹ്മിച് എൻപതാം മിനുട്ടിൽ നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളാണ് ബോസ്നിയ ഹെർസെഗോവിനയുയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ ബോസ്നിയ ഹെർസെഗോവിനയക്കെതിരെ ഒരു ഗോൾ മാത്രം നേടാനെ ഖത്തറിന് സാധിച്ചുള്ളു.
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