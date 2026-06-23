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മൂന്ന് മുൻ ചാമ്പ്യൻമാർ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 ഉറപ്പിച്ചു; കൂടെ അമേരിക്കയും മെക്‌സിക്കോയും നോർവ്വേയും... ഇനി ആരൊക്കെ?

Round of 32 Qualified: രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മുൻ ചാമ്പ്യൻമാരായ ബ്രസീലിനും സ്പെയിനിനും റൌണ്ട് ഓഫ് 32 പൂർണമായും ഉറപ്പിക്കാൻ ആയിട്ടില്ല

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 23, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:44 PM IST
മൂന്ന് മുൻ ചാമ്പ്യൻമാർ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 ഉറപ്പിച്ചു; കൂടെ അമേരിക്കയും മെക്‌സിക്കോയും നോർവ്വേയും... ഇനി ആരൊക്കെ?
Image Credit: Round of 32 Qualified Team | Illustrated representation, generated by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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