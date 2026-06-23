മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഈ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ, രണ്ട് ആതിഥേയർ രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു. രണ്ട് മുൻ ചാമ്പ്യൻമാരും, നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരും രണ്ടാം റൗണ്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന വമ്പൻമാരുടെ കാര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീരുമാനമാകും.
മെസ്സിക്കരുത്തിൽ അർജന്റീന
നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരായ അർജന്റീന, ഓസ്ട്രിയയെ തോൽപിച്ചതോടെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 32 ഉറപ്പാക്കിയത്. ആദ്യ കളിയിൽ അൾജീരിയയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിന് തോൽപിച്ച അർജന്റീന, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രിയയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് തോൽപിച്ചത്. ഇതോടെ മൊത്തം ആറ് പോയന്റുകൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി, പ്രാഥമിക റൗണ്ടിൽ ജോർദ്ദാനുമായിട്ടാണ് അർജന്റീനയുടെ അവസാന മത്സരം.
അടുത്ത മത്സരം തോറ്റാലും, സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചാലും അർജന്റീന ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യൻമാരായിട്ടായിരിക്കും രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കുക. ഈ ലോകകപ്പിൽ, അർജന്റീന അടിച്ച ഗോളുകളെല്ലാം പിറന്നത് ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ബൂട്ടുകളിൽ നിന്നാണെന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്.
ഗോൾമഴയുമായി ജർമനി
മുൻ ചാമ്പ്യൻമാരായ ജർമനിയും ഗ്രൂപ്പ് ഇയിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 32 യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ക്യുറസാവോയെ ഒന്നിനെതിരെ ഏഴ് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ജർമനി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഐവറി കോസ്റ്റിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കും തോൽപിച്ചു. നിലവിൽ ആറ് പോയന്റുകളോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതാണ്. ഇനി ഇക്വഡോറുമായിട്ടാണ് പ്രാഥമിക റൗണ്ടിലെ അവസാന മത്സരം. ഈ കളി തോറ്റാലും ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യൻമാരായി ജർമനി അടുത്ത റൗണ്ടിലെത്തും.
എംബാപ്പെയും ഹാലണ്ടും ഇരട്ട ഗോളുകളും
കിലിയൻ എംബാപ്പെ എന്ന ക്യാപ്റ്റന് കീഴിൽ മികച്ച സ്ക്വാഡുമായി എത്തിയ ഫ്രാൻസും ഗ്രൂപ്പ് ഐയിൽ നിന്ന് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം സെനഗലിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് തോൽപിച്ചത്. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇറാഖിനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനും തോൽപിച്ചു. രണ്ട് കളികളിലും കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയിരുന്നു. നിലവിൽ ആറ് പോയന്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഫ്രഞ്ച് പട, ഗോൾ ഡിഫറൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതാണ്.
ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നോർവ്വേയും രണ്ടാം റൗണ്ട് പ്രവേശനം ഉറപ്പിച്ചു. ഇറാഖിനെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് നോർവ്വേ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സെനഗലിനെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കും. ഫ്രാൻസിന് എങ്ങനെയാണ് എംബാപ്പെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് നോർവ്വേയ്ക്ക് എർലിങ് ഹാലണ്ട്. കളിച്ച രണ്ട് കളികളിലും ഹാലണ്ട് ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ആറ് പോയന്റാണ് നോർവ്വേയ്ക്കും ഉള്ളത്.
ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ഐയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസും നോർവ്വേയും തമ്മിലുള്ള നിർണായക പോരാട്ടമാണ്. ഇതിൽ ജയിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യൻമാരാവുക. എന്തായാലും രണ്ട് ടീമുകളും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 32 വിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
ആതിഥേയരുടെ വിജയങ്ങൾ
ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയും യുഎസ്എയും ആണ് രണ്ടാം റൗണ്ട് ഉറപ്പിച്ച മറ്റ് രണ്ട് ടീമുകൾ. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച് അമേരിക്ക ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാഗ്വായെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു അമേരിക്ക തോൽപിച്ചത്. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കും തോൽപിച്ചു. ആറ് പോയന്റ് സ്വന്തമാക്കിയ അമേരിക്കയാണ് നിലവിലെ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യൻമാർ. കളിച്ച രണ്ട് മത്സരവും പരാജയപ്പെട്ട തുർക്കിയാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന എതിരാളികൾ.
ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഉദ്ഘാടന മത്സരം തന്നെ വിജയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മെക്സിക്കോയുടെ തുടക്കം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു മെക്സിക്കോ തോൽപിച്ചത്. രണ്ടാം കളിയിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനും തോൽപിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യൻമാരായി തന്നെ മെക്സിക്കോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 32 കളിക്കും.
വമ്പൻമാർ ഇനിയും
ബ്രസീൽ, സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ തുടങ്ങിയ വമ്പൻമാർ ഇനിയും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 32 ഉറപ്പാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം. ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ബ്രസീലും മൊറോക്കോയും രണ്ട് കളികൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ തുല്യ പോയന്റുകളുമായി നിൽക്കുകയാണ്. മൂന്ന് പോയന്റുമായി സ്കോട്ട്ലൻഡ് തൊട്ടുപിറകിലുണ്ട്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിന് നേരിടാനുള്ളതും സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ ആണ്. ഇത് വിജയിച്ചാൽ, നിലവിലെ ഗോൾ ഡിഫറൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യൻമാരായി ബ്രസീലിന് അടുത്ത റൗണ്ട് പിടിക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ, രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി മൊറോക്കോയും യോഗ്യത നേടും.
ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെറും നാല് പോയന്റുമായി സ്പെയിൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുകയോ, സമനില നേടുകയോ ചെയ്താൽ സ്പെയിനും രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കും. പോർച്ചുഗൽ നിലവിൽ, ഗ്രൂപ്പ് കെയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കൂടി ഇവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. ആദ്യ കളിയിലേതുപോലെ സമനിലയിൽ കുരുങ്ങിയാൽ, പോർച്ചുഗലിന്റെ സ്ഥിതി അൽപം പരുങ്ങലിൽ ആകും.
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