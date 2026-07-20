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FIFA World Cup Final 2026: മെസ്സിയുടെ സ്വപ്നം തകർത്ത് ടോറസിന്റെ ഗോൾ; എക്സ്ട്രാ ടൈം ത്രില്ലറിൽ സ്‌പെയിൻ വീണ്ടും ലോക ചമ്പ്യാന്മാർ

FIFA World Cup Final Argentina vs Spain: ഫെറാൻ ടോറസിന്റെ മിന്നുന്ന ഗോളിലൂടെ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ സ്വപ്നം തകർന്നു. ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി സ്പെയിൻ രണ്ടാം തവണയും കിരീടം നേടി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 20, 2026, 04:20 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:23 AM IST
FIFA World Cup Final 2026: മെസ്സിയുടെ സ്വപ്നം തകർത്ത് ടോറസിന്റെ ഗോൾ; എക്സ്ട്രാ ടൈം ത്രില്ലറിൽ സ്‌പെയിൻ വീണ്ടും ലോക ചമ്പ്യാന്മാർ
Source: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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