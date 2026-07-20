ന്യൂജേഴ്സി: ലോകകപ്പ് കിടീടത്തിൽ വീണ്ടും മുത്തമിട്ട് സ്പാനിഷ് പട. 106 മത്തെ മിനിറ്റിൽ സ്പാനിഷ് പടയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫെറാൻ ടോറസാണ് വിജയഗോൾ നേടിയത്. പോസ്റ്റിനു സമീപത്തു നിന്ന് നിക്കോ വില്യംസ് തലകൊണ്ടു മറിച്ചു നൽകിയ പന്തെടുത്ത് ഷോട്ടെടുത്ത ഫെറാൻ ടോറസിനു പിഴച്ചില്ല (1-0).
മത്സരത്തിലെ 20 മത്തെ ശ്രമത്തിലാണ് അർജന്റീന ഗോളി എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിന്റെ പ്രതിരോധം സ്പെയിൻ മറികടന്നത്. ഇതിനിടയിൽ 117 മത്തെ മിനിറ്റിൽ മെസ്സിയിലൂടെയാണ് മത്സരത്തിൽ ആദ്യമായി അർജന്റീന ഗോൾശ്രമം നടത്തിയത്. സ്പെയിൻ രണ്ടാം തവണയാണ് ലോകകപ്പ് നേടുന്നത്. സ്പാനിഷ് പട 2010 ലാണ് മുൻപ് ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായത്. ഇതോടെ ഫൈനലിൽ കടന്ന രണ്ടു തവണയും വിശ്വവിജയികളായി എന്ന നേട്ടവും സ്പെയിൻ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നയാണ്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം സ്പാനിഷ് പടയുടെ ആക്രമണത്തോടെയായിരുന്നു. അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ പന്തുമായി കുതിച്ചെത്തിയ സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ താരം ലമീൻ യമാലിന്റെ ഷോട്ട് അർജന്റീന ഗോൾ കീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് തടുത്തു. പിന്നാലെ സ്പാനിഷ് പാതിയിലേക്ക് അർജന്റീനിയൻ പ്രത്യാക്രമണം നടന്നു. കുതിച്ചെത്തിയ മെസ്സിയുടെ നീക്കത്തിൽ ബോക്സിനു പുറത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയ ഗോൾ കീപ്പർ ഉനായ് സിമോൻ പന്ത് തട്ടിയകറ്റി. 14 മത്തെ മിനിറ്റിൽ പന്തുമായി മുന്നേറാൻ ശ്രമിച്ച സ്പാനിഷ് താരം ദാനി ഓൽമോയ്ക്കെതിരെ അർജന്റീന താരം അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്ററുടെ ഫൗൾ. 33 മത്തെ മിനിറ്റിൽ അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്ററിനെ സ്പാനിഷ് ക്യാപ്റ്റൻ റോഡ്രി ഫൗൾ ചെയ്തു വീഴ്ത്തിയതിനു ലഭിച്ച ഫ്രീകിക്കിൽനിന്നുള്ള അർജന്റീനയുടെ നീക്കം സ്പാനിഷ് താരങ്ങള് പരാജയപ്പെടുത്തി. പിന്നാലെ 39 മത്തെ മിനിറ്റിൽ അർജന്റീന ബോക്സിനു മുന്നിൽനിന്ന് പന്തു ലഭിച്ച ഒയർസബാൽ പോസ്റ്റിന്റെ മധ്യ ഭാഗത്തേക്ക് നിന്ന് തൊടുത്ത ഷോട്ട് അർജന്റീന ഗോൾ കീപ്പർ മാർട്ടിനസ് ഡൈവ് ചെയ്ത് കയ്യിലൊതുക്കുകയും ചെയ്തു.
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