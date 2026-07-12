/FIFA World Cup 2026: 32 വർഷത്തിന് ശേഷം അപൂർവ്വ നേട്ടം! ചരിത്രം തിരുത്തി ലോകകപ്പ്; ഫിഫ റാങ്കിംഗിലെ ആദ്യ നാല് ടീമുകളും സെമിയിൽ

ഫിഫ ലോകകപ്പ് അതിന്റെ അവാസനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ച് അർജന്റീന സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ ഒരപൂർവ്വ നേട്ടത്തിനും ഈ ലോകകപ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോക റാങ്കിംഗിലെ ആദ്യ നാല് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ടീമുകൾ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സെമി ഫൈനലിൽ ഒന്നിച്ച് അണിനിരക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ അപൂർവ്വ നേട്ടം.
ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ലോക റാങ്കിംഗിലെ ആദ്യ നാല് സ്ഥാനക്കാരായ അർജന്റീന, ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ, ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമുകൾ ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. 1992 ഡിസംബറിൽ ഫിഫ പുരുഷ ലോക റാങ്കിംഗ് സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു അപൂർവ നേട്ടം സംഭവിക്കുന്നത്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി, ഫിഫ റാങ്കിംഗുകൾ ലോകകപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനൽ/ഫൈനൽ യഥാർത്ഥ ചിത്രവുമായി ഒത്തുപോകാറില്ലായിരുന്നു.
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