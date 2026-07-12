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FIFA World Cup 2026: 32 വർഷത്തിന് ശേഷം അപൂർവ്വ നേട്ടം! ചരിത്രം തിരുത്തി ലോകകപ്പ്; ഫിഫ റാങ്കിംഗിലെ ആദ്യ നാല് ടീമുകളും സെമിയിൽ

ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ചരിത്ര റെക്കോർഡ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. 32 വർഷത്തെ ട്രെൻഡ് തകർത്താണ് ആദ്യ നാല് റാങ്കുകാരും സെമി ഫൈനലിൽ എത്തുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 12, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:03 PM IST
FIFA World Cup 2026: 32 വർഷത്തിന് ശേഷം അപൂർവ്വ നേട്ടം! ചരിത്രം തിരുത്തി ലോകകപ്പ്; ഫിഫ റാങ്കിംഗിലെ ആദ്യ നാല് ടീമുകളും സെമിയിൽ
Image Credit: FIFA Semi | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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