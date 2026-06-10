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FIFA World Cup History: 96 വർഷത്തെ ചരിത്രം! പക്ഷേ, ലോകകപ്പ് നേടിയത് ആകെ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ... കുത്തകയാക്കി ചിലർ! ആ കഥ ഇങ്ങനെ...

FIFA World Cup History: ഏറ്റവും അധികം കപ്പ് നേടിയ മൂന്ന് ടീമുകളിൽ, ഒരു ടീം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും ഇത്തവണയും ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടില്ല. ഇറ്റലിയാണ് ആ ടീം.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 10, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:39 PM IST
FIFA World Cup History: 96 വർഷത്തെ ചരിത്രം! പക്ഷേ, ലോകകപ്പ് നേടിയത് ആകെ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ... കുത്തകയാക്കി ചിലർ! ആ കഥ ഇങ്ങനെ...
Image Credit: FIFA World Cup Winners History

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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