/FIFA World Cup History: 96 വർഷത്തെ ചരിത്രം! പക്ഷേ, ലോകകപ്പ് നേടിയത് ആകെ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ... കുത്തകയാക്കി ചിലർ! ആ കഥ ഇങ്ങനെ...

1930 ൽ ആയിരുന്നു ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ തുടക്കം. 2026 ൽ ലോകകപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ആ ചരിത്രത്തിന് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം പഴക്കമുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇക്കാലയളവിൽ ആ ലോകകിരീടം ഉയർത്തിയത് ആകെ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ... ? അതാണ് സത്യം. ഈ 96 വർഷത്തിനിടെ രണ്ട് തവണ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1942 ലും 1946 ലും ആയിരുന്നു അത്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധമായിരുന്നു കാരണം.
1. ഉറുഗ്വേ
1930 ലെ ആദ്യ ലോകകപ്പിന് വേദിയായത് ഉറുഗ്വേ ആയിരുന്നു. അന്ന് ഫൈനലിൽ അവർ ഏറ്റുമുട്ടിയത് അർജന്റീനയുമായി. സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ അവർ അർജന്റീനയെ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി.
പിന്നീടൊരിക്കൽ കൂടി ഉറുഗ്വേ കപ്പുയർത്തി. 1950 ൽ ആയിരുന്നു അത്. ഫുട്ബോളിന്റെ ഈറ്റില്ലമായ ബ്രസീലിൽ, അവരുടെ ആവേശ സ്റ്റേഡിയമായ മാരക്കാനയിൽ കാനറികളുടെ ചിറകറുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ വിജയം. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഉറുഗ്വേ വിജയിച്ചു. അതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്താൻ ഉറുഗ്വേയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
2. ഇറ്റലി
1934 ൽ ആയിരുന്നു രണ്ടാം ലോകകപ്പ്. ഇറ്റലിയിലെ റോമിൽ വച്ചായിരുന്നു ഫൈനൽ. ചെക്കോസ്ലോവാക്യയെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ 2-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇറ്റലി ആദ്യ ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കി.
1938 ലെ മൂന്നാം ലോകകപ്പിലും കിരീടം നിലനിർത്താനായി എന്നതാണ് ഇറ്റലിയുടെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. ഫ്രാൻസിലെ കൊളംബസിൽ വച്ചായിരുന്നു ഫൈനൽ. ഹംഗറിയെ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് ഇറ്റലി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
ഇറ്റലിയുടെ പ്രയാണം അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല. നീണ്ട 42 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം അവർ 1982 ൽ ലോകകപ്പ് ഉയർത്തി. സ്പെയിനിലെ മാൻഡ്രിഡിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ വെസ്റ്റ് ജർമനിയെ 3-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ആ കിരീടനേട്ടം. പിന്നീട് 2006 ലും കിരീട നേട്ടം അവർ ആവർത്തിച്ചു. ജർമനിയിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനെ പെനാൾട്ടി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തോൽപിച്ചായിരുന്നു ഇറ്റലിയുടെ വിജയം.
സ്വന്തം ഷെൽഫിൽ നാല് ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ലോകകപ്പുകളിൽ യോഗ്യത നേടാൻ പോലും അവർക്കായിട്ടില്ല. 2014 ലോകകപ്പിലാണ് ഇറ്റലി അവസാനമായി കളിച്ചത്.
3. ജർമനി
ഇറ്റലിയെ പോലെ തന്നെ നാല് തവണ ലോക കപ്പ് നേടിയിട്ടുള്ള ടീം ആണ് ജർമനി. 1954 ൽ ആയിരുന്നു ആദ്യ കിരീട നേട്ടം. അന്ന് വെസ്റ്റ് ജർമനി എന്നായിരുന്നു പേര്. സ്വിറ്റ്സർലാൻ#ിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ഹംഗറിയെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ജർമനി തോൽപിച്ചത്.
20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലോകകപ്പ് വേദി തങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ കരുത്ത് തെളിയിച്ചു. 1974 ൽ മ്യൂണിക്കിൽ വച്ചായിരുന്നു ഫൈനൽ. നെതർലാൻഡ്സിനെ 2-1 ന് പരാജയപ്പെട്ടുത്തി കിരീടം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
1990 ൽ ജർമനി വീണ്ടും ലോക കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. ഇറ്റലിയിലെ റോമിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയായിരുന്നു എതിരാളികൾ. എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനായിരുന്നു അന്ന് ജർമനിയുടെ വിജയം. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2014 ൽ ജർമനി ഒരു ലോകകപ്പ് വിജയം കൂടി സ്വന്തമാക്കി. ബ്രസീലിലെ മാരക്കാന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ഏകപക്ഷീയമായ ഒറ്റ ഗോളിനാണ് അന്ന് തോൽപിച്ചത്.
4. ബ്രസീൽ
ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ബ്രസീലിനെ വെല്ലാൻ മറ്റൊരു ടീം ഉണ്ടാവില്ല. അഞ്ച് തവണയാണ് അവർ ലോകകപ്പിൽ മുത്തമിട്ടത്. 1950 ൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഉറുഗ്വേയോട് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിറകെ അവർ ജേഴ്സിയുടെ നിറം വെള്ളയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.
1958 ൽ ആയിരുന്നു ബ്രസീൽ ആദ്യമായി ലോകകിരീടം ചൂടുന്നത്. പെലെ എന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഉദയംകൂടിയായിരുന്നു അത്. സ്വീഡനെ അവരുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ രണ്ടിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ബ്രസീൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 1962 ൽ, തൊട്ടടുത്ത ലോകകപ്പിലും ബ്രസീൽ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു. ചിലിയിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ചെക്കോസ്ലോവാക്യ ആയിരുന്നു എതിരാളികൾ. 3-1 നായിരുന്നു ബ്രസീലിന്റെ ആധികാരിക വിജയം.
ഒരു ടേമിന്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബ്രസീൽ വീണ്ടും അതിശക്തരായി തിരികെ വന്നു. 1970 ൽ മെക്സിക്കോയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ ഇറ്റലിയ്ക്കെതിരെ 4-1 ന്റെ ആധികാരിക വിജയമാണ് കാനറികൾ സ്വന്തമാക്കിയത്.
പിന്നീട് 24 വർഷം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഫൈനലിലേക്ക് കടക്കാൻ പോലും ബ്രസീലിന് കഴിഞ്ഞില്ല. 1994 ൽ പക്ഷേ, കാനറികൾ കണക്ക് തീർത്തു. അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ഇറ്റലിയായിരുന്നു എതിരാളികൾ. നിശ്ചിത സമയത്തും എക്സ്ട്രാ ടൈമിലും ഗോൾ വീഴാതെ നിന്ന മത്സരം. പെനാൾട്ടി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഇറ്റലിയുടെ സൂപ്പർതാരം റോബെർട്ടോ ബാജിയോയ്ക്ക് വന്ന പിഴവിന്റെ ബലത്തിൽ അന്ന് ബ്രസീൽ കപ്പിൽ മുത്തമിട്ടു.
ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളിന്റെ സുഭഗകാലമായിരുന്നു അത്. 1998 ലെ ലോകകപ്പിൽ അവർ ഫൈനലിൽ എത്തി. സിനദിൻ സിദാന്റെ കരുത്തിൽ ഫ്രാൻസ് 3-0 ന് ബ്രസീലിനെ തോൽപിച്ചു. എന്നാൽ 2002 ൽ ബ്രസീൽ വീണ്ടും ശക്തമായി തിരികെയെത്തി. ജപ്പാനിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ജർമനിയെ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി അഞ്ചാം കിരീടവും സ്വന്തമാക്കി.
5. അർജന്റീന
ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ എക്കാലത്തേയും പ്രിയപ്പെട്ട ടീം ആണ് അർജന്റീന. 1930 ലെ ആദ്യ ലോകകപ്പിലെ റണ്ണറപ്പുകളായിരുന്നെങ്കിലും കിരീടത്തിൽ മുത്തമിടാൻ അവർക്ക് ഒരുപാടുനാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. 1978 ൽ ആണ് അർജന്റീനയുടെ ആദ്യ കിരീട നേട്ടം. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ നെതർലൻഡ്സിനെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ 3-1 ന് തോൽപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വിജയം.
ഒരു ടേമിന്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം, 1986 ൽ ലോകകപ്പ് വീണ്ടും അർജന്റീനയുടെ ഷെൽഫിലെത്തി. മെക്സിക്കോയിൽ ആയിരുന്നു ഫൈനൽ. എതിരാളികൾ വെസ്റ്റ് ജർമനിയും. സൂപ്പർ ഫോമിലായിരുന്ന അർജന്റീന അന്ന് രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ജർമനിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ പെലെയും മറഡോണയും ലോകകപ്പുയർത്തിയ സ്റ്റേഡിയമായി മെക്സിക്കോ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം മാറി.
മികച്ച ടീം ഉണ്ടായിട്ടും 1986 ന് ശേഷം കപ്പടിക്കാൻ അർജന്റീന പാടുപെട്ടു. 2014 ൽ ഫൈനലിൽ ജർമനിയോട് പരാജയപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2022 ൽ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ മെസ്സിയും സംഘവും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. ഫ്രാൻസായിരുന്നു എതിരാളികൾ. നിശ്ചിത സമയവും എക്സ്ട്രാ ടൈമും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും 3-3 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ പെനാൾട്ടി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 4-2 ന് അർജന്റീന വിജയിച്ചു. മൂന്ന് ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങളാണ് അർജന്റീനയ്ക്കുള്ള്ത്.
6. ഫ്രാൻസ്
മികച്ച ടീം ആയിരുന്നിട്ടും ഫ്രാൻസിന് ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ഫൈനലിൽ എത്താൻ 1998 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ, അപ്പോഴത്തെ ചാമ്പ്യൻമാരായിരുന്ന ബ്രസീൽ ആയിരുന്നു എതിരാളികൾ. ശക്തരായ ബ്രസീലിനെ അന്ന് ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപിച്ചായിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ ആദ്യ കിരീട നേട്ടം.
പിന്നീട് മൂന്ന് തവണയാണ് ഫ്രാൻസ് ഫൈനലിൽ എത്തിയത്.2006 ലും 2018 ലും 2022 ലും. എന്നാൽ 2018 ൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് രണ്ടാമതൊന്ന് കപ്പുയർത്താൻ സാധിച്ചത്. റഷ്യയിലെ മോസ്കോയിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ക്രൊയേഷ്യ ആയിരുന്നു എതിരാളികൾ. രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് ഫ്രാൻസ് വിജയിച്ചത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ, 2022 ൽ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
7. ഇംഗ്ലണ്ട്
ഫുട്ബോളിലും ക്രിക്കറ്റിലും ഒരുപോലെ ലെഗസിയുള്ള ടീം ആണ് ഇംഗ്ലണ്ട്. എന്നാൽ ഒരേയൊരു തവണ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ കിരീടം നേടാൻ സാധിച്ചത്. 1966 ൽ തങ്ങൾ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ടൂർണമെന്റിൽ തന്നെ കപ്പടിയ്ക്കാനായി എന്നതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആശ്വസിക്കാവുന്ന കാര്യം. വെസ്റ്റ് ജർമനിയായിരുന്നു എതിരാളികൾ. എക്സ്ട്രാ ട്രൈമിൽ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾ അടിച്ചായിരുന്നു അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയിച്ചത്.
8. സ്പെയിൻ
യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ സൗന്ദര്യം ആവോളം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പെയിനിന്. എന്നാൽ കിരീട നേട്ടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് കാര്യമായി ഗുണം ചെയ്തിട്ടില്ല. ആകെ ഒരു ലോകകപ്പ് ട്രോഫി മാത്രമാണ് അവർക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായത്. ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ വിജയം കൊയ്തു എന്ന് സ്പാനിഷ് ആരാധകർക്ക് അഭിമാനിക്കാം. 2010 ലെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ലോകകപ്പിൽ നെതർലൻഡ്സ് ആയിരുന്നു എതിരാളികൾ. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ നേടിയ ഒരു ഗോളിന്റെ ബലത്തിലായിരുന്നു സ്പെയിനിന്റെ വിജയം.
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