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FIFA World Cup Prize Money: ഫിഫ ഇറക്കുന്നത് മൊത്തം 8,300 കോടി! കപ്പടിക്കുന്നവർക്ക് എത്ര കിട്ടും? കളിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ലോട്ടറി

FIFA World Cup Prize Money: ഒരു മത്സരത്തിൽ പോലും ജയിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്നാലും ആ ടീമിന് മൊത്തത്തിൽ 88 കോടി രൂപയോളം ലഭിക്കും എന്നതാണ് വസ്തുത. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുകയാണ് ഇത്തവണ ഫിഫ നൽകുന്നത്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 10, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:44 AM IST
FIFA World Cup Prize Money: ഫിഫ ഇറക്കുന്നത് മൊത്തം 8,300 കോടി! കപ്പടിക്കുന്നവർക്ക് എത്ര കിട്ടും? കളിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ലോട്ടറി
Image Credit: World Cup Prize Money | Image Credit : Gemini

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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