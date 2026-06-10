/FIFA World Cup Prize Money: ഫിഫ ഇറക്കുന്നത് മൊത്തം 8,300 കോടി! കപ്പടിക്കുന്നവർക്ക് എത്ര കിട്ടും? കളിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ലോട്ടറി

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ആദ്യ വിസിൽ മുഴങ്ങാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളു. ലോകം മുഴുവൻ ഒരുപ പന്തിന് പിറകേ ഓടുന്ന ഈ കായികോത്സവത്തിന് ചെലവാക്കുന്ന തുക എത്രത്തോളം വലുതായിരിക്കും എന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ടീമുകൾക്കും സമ്മാനത്തുകകൾക്കുമായി ചെലവഴിക്കുന്നത് എത്ര കോടി രൂപയാണ് എന്ന് കേട്ടാൽ ആരും ഒന്ന് മൂക്കത്ത് വിരൽ വച്ച് പോകും. അത് ഏതാണ്ട് 871 മില്യൺ ഡോളർ വരും. ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ പറഞ്ഞാൽ 8,300 കോടി രൂപ. സമ്മാനത്തുകയും ടീമുകൾക്ക് നൽകുന്ന തുകയും മാത്രം ചേർന്നതാണ് ഇത് എന്ന് കൂടി ആലോചിക്കണം.
സമ്മാനത്തുക എത്ര
ഫിഫ സമ്മാനത്തുകയായി ഇത്തവണ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നത് 655 മില്യൺ ഡോളർ ആണ്. ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ ഇത് 5,400 കോടി രൂപയിൽ അധികം വരും. ടൂർണമെന്റിൽ കളിക്കുന്ന എല്ലാ ടീമുകൾക്കും ഈ തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം ലഭിക്കും എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.
റെക്കോർഡ് സമ്മാനത്തുക
ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഇത്തവണ നൽകുന്നത്. ലോകകപ്പ് ട്രോഫി സ്വന്തമാക്കുന്നവർക്ക് 50 മില്യൺ ഡോളർ ആണ് സമ്മാനം. ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ ഏകദേശ് 418 കോടി രൂപയോളം വരും ഇത്. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ വിജയികളായ അർജന്റീനയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് 42 മില്യൺ ഡോളർ ആയിരുന്നു.
റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിന് ഇത്തവണ 33 മില്യൺ ഡോളർ ആണ് ലഭിക്കുക. ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ 276 കോടി രൂപയോളം വരും ഇത്. മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് 29 മില്യൺ ഡോളർ ലഭിക്കും- ഏകദേശം 242 കോടി രൂപ. നാലാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് 27 മില്യൺ ഡോളർ ആണ് ലഭിക്കുക, ഏകദേശം 226 കോടി രൂപ.
ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ടീമുകൾക്ക് 19 മില്യൺ ഡോളർ വീതം ലഭിക്കും- 159 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ. റൗണ്ട് ഓഫ് 16 ൽ എത്തുന്നവർക്ക് 15 മില്യൺ ഡോളർ വീതമാണ് ലഭിക്കുക. ഇത് ഏകദേശം 125 കോടി രൂപ വരും. പുതിയ ലോകകപ്പിലെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 ൽ കളിക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് 11 മില്യൺ ഡോളർ വീതം ആണ് ലഭിക്കുക. ഇത് 92 കോടി രൂപയോളം വരും. ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ പുറത്തായാൽ പോലും ടീമുകൾക്ക് ഒമ്പത് മില്യൺ ഡോളർ വീതം ലഭിക്കും- ഏകദേശം 75 കോടി രൂപ.
പ്രിപ്പറേഷൻ ഗ്രാന്റ്
ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വേറേയും സാമ്പത്തിക സഹായം ഫിഫ ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടിയ ടീമുകൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഓരോ ടീമിനും ലോകകപ്പിന് തയ്യാറാകാൻ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾക്കായി 1.5 മില്യൺ ഡോളർ ആണ് നൽകുന്നത്. അതായത് 12.5 കോടി രൂപയോളം വേറെ നൽകും.
എല്ലാവർക്കും ലോട്ടറി
ഇത്തവണ ഒട്ടേറെ പുതിയ ടീമുകൾ ലോകകപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ പലരും ആദ്യ റൗണ്ട് കടക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഇവർക്കൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്തായാൽ പോലും മൊത്തം 10.5 മില്യൺ ഡോളർ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുക. അതായത് ഏകദേശം 88 കോടി രൂപ. ഇത് ഫിഫയിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന തുകയാണ്. സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടേയും മറ്റും ലഭിക്കുന്ന തുക ചിലപ്പോൾ ഇതിലും അധികമായിരിക്കും.
നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ 2026, സീയുടെ (Zee) പുതിയ 'യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ്' നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD) തത്സമയം കാണാം. ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി കമന്ററികളോടെ ഈ നാല് ചാനലുകളിലായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. കൂടാതെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും തത്സമയം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
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