/FIFA World Cup 2026: ബോസ്നിയയെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്; ഖത്തറിനെതിരെ കാനഡയ്ക്ക് വമ്പൻ വിജയം

FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ ബോസ്നിയയെ നാലു ഗോളുകൾക്ക് (4-1) തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. 73 മിനിറ്റുകൾക്കൊടുവിലാണ് ബോസ്നിയയുടെ പ്രതിരോധം പൊളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് തകർപ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റിയൂഷനുകളാണ്. ഇരു ടീമുകളുംടെയും ഗോൾ മഴ പെയ്തത് രണ്ടാം പകുതിയോടെയാണ്. 72 മത്തെ മിനിറ്റിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയി കളത്തിലിറങ്ങിയതാണ് യൊഹാന് മൻസാംബി. തുടർന്ന് 73 മത്തെ മിനിറ്റിൽ മൻസാംബി ബോസ്നിയയുടെ ഗോൾ വല കുലുക്കി. തുടർന്ന് 83 മത്തെ മിനിറ്റിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ഗോൾ. തുടർന്ന് 89 മത്തെ മിനിറ്റിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ മൂന്നാം ഗോൾ പിറന്നു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് നാലാമത്തെ ഗോൾ നേടിക്കൊടുത്തത് പെനാൽറ്റി കിക്കെടുത്ത ഗ്രാനൈറ്റ് ഷാക്കയാണ്.
ബോസ്നിയയുടെ ഗോൾ എർമിൻ മഹ്മിക്കിന്റെ വകയായിരുന്നു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മുന്നേറ്റങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും മികച്ച കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകൾ നടത്താനും ബോസ്നിയക്കായി എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ബോസ്നിയ സ്വിസ് ഗോൾ മുഖം വിറപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ കാനഡ ഖത്തർ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ആറുഗോളുകൾക്ക് കാനഡ ഖത്തറിനെ തകർത്തു. ഇത് ലോകകപ്പിലെ കാനഡയുടെ ആദ്യ വിജയമാണ്. ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇതുവരെ നടന്ന ഏറ്റവും മോശം മത്സരം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് കാനഡ ഖത്തർ മത്സരത്തെ തന്നെയാണ്.
കാനഡയുടെ ജൊനാഥൻ ഡേവിഡ് ഹാട്രിക്കുമായി തിളങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ കൈൽ ലാറിൻ, നഥാൻ സാലിബ എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റ് സ്കോറർമാർ. മുഹമ്മദ് മനായിയുടെ സെൽഫ് ഗോളും കാനഡയുടെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്. 33 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ഹൊമാം അഹമ്മദ് 53 മത്തെ മിനിറ്റിൽ അസിം മാഡിബോ എന്നിവർക്കാണ് ഖത്തർ നിരയിൽ ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ടത്. തുടർന്ന് ശേഷിച്ച സമയം 9 പേരുമായിട്ടാണ് ഖത്തർ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇതോടെ ജയത്തോടെ രണ്ടു കളികളിൽ നിന്നും 4 പോയിട്ടനോടെ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ കാനഡ ഒന്നാമതെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
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