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FIFA World Cup 2026: ബോസ്നിയയെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്; ഖത്തറിനെതിരെ കാനഡയ്ക്ക് വമ്പൻ വിജയം

Switzerland vs Bosnia Herzegovina Canada vs Qatar: ബോസ്നിയയെ നാലു ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ്. പൊരുതാൻ പോലുമാകാതെ കീഴടങ്ങി ഖത്തർ.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 19, 2026, 06:29 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:31 AM IST
FIFA World Cup 2026: ബോസ്നിയയെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്; ഖത്തറിനെതിരെ കാനഡയ്ക്ക് വമ്പൻ വിജയം
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ബോസ്നിയയെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്; ഖത്തറിനെതിരെ കാനഡയ്ക്ക
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