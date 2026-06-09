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FIFA World Cup Trophy: ലോകകപ്പ് ട്രോഫി സ്വന്തമാക്കിയ ഒരേയൊരു രാജ്യം ബ്രസീൽ! അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരോ? ഇതാണ് ആ കഥ...

FIFA World Cup Trophy History: 1930 ൽ തുടങ്ങിയ കാലത്തുള്ള ട്രോഫിയല്ല ഇപ്പോൾ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ വിജയികൾക്ക് നൽകുന്നത്. അതിനിടയിൽ നടന്ന മോഷണങ്ങളും തിരിച്ചെടുക്കലും എല്ലാം രസകരവും ഉദ്യോഗജനകമായ കഥകളാണ്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 09, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:28 AM IST
FIFA World Cup Trophy: ലോകകപ്പ് ട്രോഫി സ്വന്തമാക്കിയ ഒരേയൊരു രാജ്യം ബ്രസീൽ! അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരോ? ഇതാണ് ആ കഥ...
Image Credit: FIFA World Cup Trophy History

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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