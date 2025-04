ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദിന്റെ ഐപിഎൽ ടീമായ സൺ‍റൈസേഴസ് ഹൈദരാബാദ് താരങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ തീപിടിത്തം. പാ‍ർക്ക് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. കെട്ടിടത്തിൽ അതിവേ​ഗം തീപടർന്നു. പുകപടലങ്ങൾ നിറഞ്ഞു. പരിഭ്രാന്തരായ ആളുകൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അതിവേ​ഗം പുറത്തിറങ്ങി.

A fire broke out at the Park Hayatt hotel in Hyderabad's Banjara Hills on Monday, April 14. The Sunrisers Hyderabad team is currently staying at the hotel

*ALL PLAYERS ARE SAFE*#parkhayatt pic.twitter.com/hT0tI6npyA

— SunrisersHyd - OrangeArmy Forever (@Orangearmyforvr) April 14, 2025