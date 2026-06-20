ന്യൂഡല്ഹി: പൂര്ണ്ണ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കാന് സാധിക്കാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയില് നിന്നും ഇന്ത്യന് ഓള്റൗണ്ടര് ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യ പുറത്തായതായി റിപ്പോര്ട്ട്. 50 ഓവര് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ലെവലിലേക്ക് താരം എത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ഹാര്ദിക്കിന് ഇനിയും ബൗളിങ് വര്ക്ക്ലോഡ് പൂര്ത്തിയാക്കാന് സാധിക്കാത്തതിനാലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീം സെലക്ഷനില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതെന്നാണ് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങള് നല്കുന്ന സൂചന.
ഫിറ്റ്നെസ് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലും ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ കളിക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 50 ഓവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനുള്ള ഫിറ്റ്നെസ് താരത്തിന് ഇല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇനിയും ബൗളിങ് വര്ക്ക്ലോഡ് പൂര്ത്തിയാക്കാന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീം സെലക്ഷനില് നിന്നും ഹാർദ്ദിക്കിനെ ഒഴിവാക്കിയതെന്നാണ് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങള് നല്കുന്ന സൂചന.
ഐപിഎല് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹാര്ദിക്കിന് കടുത്ത നടുവേദന വന്നത്. ഇതിനെത്തുടര്ന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ബിസിസിഐയുടെ സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സില് പ്രത്യേക ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകുകയും അവിടെ നടന്ന പരിശീലന സെഷനുകളില് 10 ഓവര് വീതം പന്തെറിഞ്ഞ താരം തിരിച്ചുവരവിന്റെ സൂചനകള് നല്കിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നാല്, ഹാർദ്ദിക്കിന് വീണ്ടും പരിക്കേല്ക്കുകയായിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ഈ മാസം ആദ്യം നടന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയിലും ഹാര്ദിക്കിന് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ ബൗളിങ് വര്ക്ക്ലോഡ് കൂട്ടിയതാണ് പുതിയ പരിക്കിന് കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
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