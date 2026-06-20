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Hardik Pandya: ഫിറ്റ്‌നെസ് വീണ്ടെടുത്തില്ല! ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലും ഹാർദിക് കളിച്ചേക്കില്ല

ഫിറ്റ്നെസ് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയും ഹാർദ്ദിക്കിന് നഷ്ടമായേക്കും.

Written ByKarthika V
Published: Jun 20, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:23 PM IST
Hardik Pandya: ഫിറ്റ്‌നെസ് വീണ്ടെടുത്തില്ല! ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലും ഹാർദിക് കളിച്ചേക്കില്ല
Image Credit: Hardik Pandya | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ഫിറ്റ്‌നെസ് വീണ്ടെടുത്തില്ല! ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലും ഹാർദിക് കളിക്കില്ല?
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