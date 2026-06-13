/Mistaken Identity Rule: മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി! റീമിന്റെ രക്ഷകനായി എത്തിയ പുതിയ നിയമം, അമേരിക്കയ്ക്ക് ആശ്വാസം

ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും റഫറിമാർ കളിക്കാരാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഫൌൾ എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച് ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞ് വീഴുകയും കടുത്ത വേദന അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വഭാവികമായും ആരും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും. അതിന്റെ പരിണത ഫലം ചിലപ്പോൾ, ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു കളിക്കാരനാകും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. എന്തായാലും ഈ ലോകകപ്പിൽ അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലുകൾ നടക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി നിയമം ഇതിനെ മറിടക്കും.
എന്തായാലും മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി നിയമത്തിന്റെ ആദ്യ ഗുണഭോക്താവായി മാറിയത് അമേരിക്കയുടെ വെറ്ററൻ ഡിഫൻഡറായ ടിം റീം ആയിരുന്നു. പരാഗ്വേയ്ക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ റീമിന് റഫറി ഡാനി മക്കല്ലി മഞ്ഞക്കാർഡ് നൽകി. പരാഗ്വേ നായകൻ മിഗുവൽ അൽമിറോൺ പന്തുമായി അമേരിക്കൻ ബോക്സിലേക്ക് കുതിച്ചുപായുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. അൽമിറോണിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനെത്തിയത് റീം ആയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അൽമിറോൺ ഗ്രൌണ്ടിൽ തെറിച്ചു വീണു.
ടിം റീം ഫൌൾ ചെയ്തു എന്ന് റഫറി ഉറപ്പിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ റീമിന് മഞ്ഞക്കാർഡും നൽകി, പരാഗ്വേയ്ക്ക് ഫ്രീ കിക്കും നൽകി. റീമിന്റെ വാദങ്ങളൊന്നും ഗ്രൌണ്ട് റഫറി ചെവിക്കൊണ്ടില്ല.
സ്റ്റേഡിയം ഞെട്ടി
എന്നാൽ, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റേഡിയം നിശബ്ദമായി. കമന്റേറ്റർമാർ പോലും പകച്ചു. കാരണം മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല, റഫറി വീണ്ടും വിസിൽ മുഴക്കുകയും കളി നിർത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏവരും അത്ഭുതത്തോടേയും ആശ്ച്വര്യത്തോടേയും ആ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം തിരക്കുകയായിരുന്നു.
വിഎആറിന്റെ ഇടപെടൽ
സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു. വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി (VAR), ഗ്രൌണ്ട് റഫറിയോട് പിച്ച് സൈഡ് സ്ക്രീൻ പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. സാധാരണ ഗതിയിൽ റഫറി ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് അത് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, തീരുമാനം മാറ്റുക സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി. പിച്ച് സൈഡ് സ്ക്രീൻ പരിശോധിച്ച റഫറിക്ക് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് മനസ്സിലായി.
തിരികെ ഗ്രൌണ്ടിലെത്തിയ റഫറി, റീമിന്റെ മഞ്ഞക്കാർഡ് പിൻവലിച്ചു. അതേസമയം, റഫറിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച പരാഗ്വൻ ക്യാപ്റ്റൻ അൽമിറോണിന് മഞ്ഞക്കാർഡും നൽകി. ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മഞ്ഞക്കാർഡ് റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നത്.
എന്താണ് ഈ 'മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി' നിയമം?
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ റഫറിയിങ് തലവനായ പിയർലൂജി കൊള്ളിനയാണ് ഇത്തരമൊരു നിയമ പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവന്നത്. മുമ്പ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം പിഴവുകൾക്ക് റഫറിമാർ പഴികേട്ടിരുന്നു. ആ പ്രശ്നം കൂടി ഇതോടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു.
മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി നിയമത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ് - കളിക്കളത്തിൽ ഫൗളിന്റെ പേരിൽ റഫറി ഒരാൾക്ക് മഞ്ഞക്കാർഡോ ചുവപ്പുകാർഡോ നൽകുകയും വിഎആർ പരിശോധനയിൽ അത ഫൌൾ അല്ലെന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്താൽ ആണ് ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുക. ഇതിൽ ഫൗൾ ചെയ്തത് ആ കളിക്കാരനല്ലെന്നും, എതിർ ടീമിലെ കളിക്കാരൻ റഫറിയെ പറ്റിച്ചതാണെന്നും വ്യക്തമായാൽ, കളി പുനരാരംഭിച്ച ശേഷമാണെങ്കിൽ പോലും റഫറിക്ക് പഴയ കാർഡ് റദ്ദാക്കാനും യഥാർത്ഥ കുറ്റക്കാരന് ശിക്ഷ നൽകാനും ഈ നിയമം അനുവാദം നൽകുന്നു.
സാധാരണയായി ആദ്യത്തെ മഞ്ഞക്കാർഡുകളിൽ വിഎആർ ഇടപെടാറില്ല, രണ്ടാമത്തെ മഞ്ഞക്കാർഡിലോ ചുവപ്പുകാർഡിലോ മാത്രമേ ഇടപെടാറുള്ളൂ. എന്നാൽ 'തെറ്റായ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ' ഇത്തരം പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആദ്യ മഞ്ഞക്കാർഡിലും റഫറിക്ക് തിരുത്തൽ വരുത്താം എന്നതാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.
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