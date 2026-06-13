Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /Mistaken Identity Rule: മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി! റീമിന്റെ രക്ഷകനായി എത്തിയ പുതിയ നിയമം, അമേരിക്കയ്ക്ക് ആശ്വാസം

Mistaken Identity Rule: മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി! റീമിന്റെ രക്ഷകനായി എത്തിയ പുതിയ നിയമം, അമേരിക്കയ്ക്ക് ആശ്വാസം

Mistaken Identity Rule: വെറ്ററൻ ഡിഫൻഡറായ ടിം റീമിനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം ലഭിച്ച മഞ്ഞക്കാർഡ് ഏറെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. പ്രതിരോധം കാക്കുന്ന താരമായതിനാൽ തന്നെ, വീണ്ടും ഒരു മഞ്ഞക്കാർഡ് കൂടി കിട്ടിയാൽ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 13, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:57 PM IST
Mistaken Identity Rule: മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി! റീമിന്റെ രക്ഷകനായി എത്തിയ പുതിയ നിയമം, അമേരിക്കയ്ക്ക് ആശ്വാസം
Image Credit: FIFA World Cup

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി! റീമിന്റെ രക്ഷകനായി എത്തിയ പുതിയ നിയമം, അമേരിക്കക്ക് ആശ്വാസം
FIFA world cup 20263 min ago
2
Assam1 hr ago
3
Crime news2 hrs ago
4
Kozhikode Nipah Virus2 hrs ago
5
Sabaraimala Gold Theft Case3 hrs ago