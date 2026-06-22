വൊസീഞ്ഞയുടെ കൈകൾ ചോർന്നു; പക്ഷേ പിനയും വലേറയും ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതി! അമ്പരപ്പിക്കുന്ന 'കാബോ വെർദെ'

മിയാമി: മിയാമി ഗാർഡൻസിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യൻമാരായ ഉറുഗ്വായ്ക്കെതിരെ കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ, കാബോ വെർദെ എന്ന് സ്വയം വിളിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേപ്പ് വെർദെ എന്ന ആഫ്രിക്കൻ ടീമിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക? തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ, മുൻ ചാമ്പ്യൻമാരായ സ്പെയിനിനെ, ഗോൾരഹിത സമനിലയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം അവർക്ക് കൈമുതലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ്.
തങ്ങൾ ഒരു 'വൺ ടൈം ഫിനോമിനൺ' അല്ലെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ തെളിയിക്കാൻ ഉറപ്പിച്ചായിരുന്നു അവരിറങ്ങിയത്. വൊസീഞ്ഞ എന്ന കില്ലർ ഗോളി വലകാക്കുമ്പോൾ, ഏത് വിധേനയും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാതിരുന്ന വൊസീഞ്ഞയുടെ ഉരുക്കുകരങ്ങൾ, രണ്ട് തവണ ചോർന്നു.
പക്ഷേ, ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കാനിറങ്ങിയവർക്ക് അതൊരു വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നില്ല. കളി തുടങ്ങി 21 -ാം മിനിട്ടിൽ, കേപ്പ് വെർദെയുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഗോൾ ഉറുഗ്വായുടെ വലയിൽ വീണു. കെവിൻ ലെനിനി ഗോൾസാൽവസ് പെരീര ഡി പിന എന്ന കെവിൻ പിന ആയിരുന്നു ആ ചരിത്ര ഗോൾ സാധ്യമാക്കിയത്.
25 അടി ദൂരെ നിന്ന് കെവിൻ പിന എടുത്ത ഫ്രീ കിക്ക്, അതി മനോഹരമായി ഉറുഗ്വായുടെ വല കുലുക്കി. അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽപരം മനുഷ്യർ മാത്രം വസിക്കുന്ന, അറ്റ്ലാന്റിക് ദ്വീപിലെ ഒരു വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തിന് അത് ചെറിയൊരു നേട്ടമായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു.
പിന്നീട് കണ്ടത്, ഉറുഗ്വായ് കളിയിലേക്ക് തിരികെ വരുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു. 44-ാം മിനിട്ടിൽ മാക്സിമില്ലാനോ അരുവാജോയും ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ അഗസ്റ്റിൻ കനോബിയോയും കേപ്പ് വെർദെയുടെ പ്രതിരോധം തകർത്ത് ഗോളടിച്ച് ലീഡ് നേടി.
കളിയുടെ 61-ാം മിനിട്ടിൽ അടുത്ത വിസ്മയവും സംഭവിച്ചു. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഹെലിയോ വറേല, വീണ്ടും ഉറുഗ്വായുടെ പ്രതിരോധം തകർത്ത്, ഗോൾ നേടി. കേപ്പ് വെർദെയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലോകകപ്പ് ഗോൾ അവിടെ പിറന്നു. ചരിത്രം വീണ്ടും തിരുത്തിക്കുറിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ട് തവണ തന്റെ കൈകൾ ചോർന്നുവെങ്കിലും, വൊസീഞ്ഞ എന്ന ഗോളിയുടെ പ്രകടനത്തെ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ടീമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും, ആശ്വസിപ്പിച്ചും വൊസീഞ്ഞ കൂടെത്തന്നെ നിന്നു. മറ്റൊരു ഗോൾ കൂടി വഴങ്ങാതെ പ്രതിരോധം കാക്കുകയും ചെയ്തു.
ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് സമനിലകളും വിജയത്തിന് തുല്യമാണ്. ഈ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും സാധ്യത കൽപിക്കുന്ന ടീമുകളിൽ ഒന്നാണ് മുൻ ചാമ്പ്യൻമാരായ സ്പെയിൻ. അവരെ ഗോൾ രഹിത സമനിലയിലാണ് കുരുക്കിയത്. രണ്ട് തവണ ലോകകപ്പ് നേടിയ ചരിത്രമുള്ള ഉറുഗ്വായുടെ ഗോൾവല രണ്ട് തവണ ഭേദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിലും അവർക്ക് അഭിമാനിക്കാം.
ഗ്രൂപ്പിൽ താരതമ്യേന ദുർബലരെന്ന് ഇത്തവണ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സൗദി അറേബ്യയുമായിട്ടാണ് കേപ്പ് വെർദെയുടെ അടുത്ത മത്സരം. ഉറുഗ്വായ്ക്കെതിരെ സമനിലയും സ്പെയിനെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന്റെ പരാജയവും ഏറ്റുവാങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ് സൗദി അറേബ്യയുള്ളത്. രണ്ട് മുൻ ലോകചാമ്പ്യമാരേയും സമനിലയിൽ തളച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരിക്കും അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കേപ്പ് വെർദെ ഇറങ്ങുക. അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ, ഒരുപക്ഷേ, ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി ഈ കുഞ്ഞു ദ്വീപ് രാജ്യം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 32 വിലേക്ക് എത്തിയേക്കും.
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