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വൊസീഞ്ഞയുടെ കൈകൾ ചോർന്നു; പക്ഷേ പിനയും വലേറയും ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതി! അമ്പരപ്പിക്കുന്ന 'കാബോ വെർദെ'

Cabo Verde Vs. Uruguay: രണ്ട് തവണ ലോകകിരീടം ചൂടിയ ടീം ആണ് ഉറുഗ്വായ്. അവരെയാണ് കേപ്പ് വെർദെ എന്ന കുഞ്ഞ് ദ്വീപ് രാജ്യം 2-2 എന്ന സമനില പിടിച്ചത്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 22, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:44 PM IST
വൊസീഞ്ഞയുടെ കൈകൾ ചോർന്നു; പക്ഷേ പിനയും വലേറയും ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതി! അമ്പരപ്പിക്കുന്ന 'കാബോ വെർദെ'
Image Credit: Cabo Verde vs Uruguay | Illustration generated by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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