ഫുട്ബോളിൽ പതിനൊന്ന് പേരും ഒരേ മനസ്സോടെ കളിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ സുന്ദരമാകുന്നത്. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഗോൾവല കാക്കുന്നവൻ കൈകളിൽ ഗ്ലൗവ്വിന് പകരം മറ്റൊരു വലനെയ്ത് തന്റെ ടീമിന്റെ കാവൽമാലാഖയാകും. അങ്ങനെയുള്ള ഗോൾകീപ്പർമാരുടേത് കൂടിയാണ് ഈ ലോകകപ്പ്. കാബോ വെർദെ എന്ന കുഞ്ഞു, കരീബിയൻ ദ്വീപ് രാജ്യത്തിന്റെ ഗോളി വൊസീഞ്ഞയിലൂടെ ആയിരുന്നു ഈ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ താരോദയം. എന്നാലിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഗോൾ വലയുടെ മറ്റൊരു കാവൽ മാലാഖയെ കുറിച്ചാണ്... ഇറാന്റെ ഗോളി, അലിറേസ ബെയ്റാൻവന്ദ്!
ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ പത്തിൽ ഉള്ള ടീമാണ് യൂറോപ്യൻ കരുത്തരായ ബെൽജിയം. യുദ്ധത്തിന്റേയും ഉപരോധത്തിന്റേയും കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ എത്തിയതാണ് ഇറാൻ. ഫുട്ബോളിന്റെ സാഹോദര്യമോ, മാനുഷികതയോ പക്ഷേ, അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം കളിക്കളത്തിൽ പോലും അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിട്ടും, അവർ അതിമനോഹരമായി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു. അലിറേസ, ലോകത്തിന്റെ തന്നെ നായകനായി.
ബെൽജിയത്തിനെതിരെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഏഴ് സേവുകളായിരുന്നു അലിറേസ ചെയ്തത്. കളിയുടെ കടിഞ്ഞാൺ ഭൂരിപക്ഷം സമയവും ബെൽജിയൻ താരങ്ങളുടെ കൈയ്യിലായിരുന്നെങ്കിലും, ഗോൾരഹിത സമനില, എന്ന വിജയതുല്യമായ നില സ്വന്തമാക്കിയത് അലിറേസയുടെ പ്രതിരോധം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു.
ദുരിത ജീവിതത്തിലൂടെ മുന്നേറ്റം
എളുപ്പമായിരുന്നില്ല, ഈ ഇറാനിയൻ താരത്തിന്റെ ജീവിതം. ഒരി നാടോടിക്കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനനം. ചെറുപ്പത്തിൽ ആട് മേയ്ക്കലായിരുന്നു പണി. അന്നും ഫുട്ബോളിനോട് കടുത്ത അഭിനിവേശമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, സ്വന്തം പിതാവ് പോലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പ്രോത്സാഹനം നൽകിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, വലിയ എതിർപ്പും ആ പിതാവ് ഉയർത്തി. എന്നാൽ, തന്റെ സ്വപ്നത്തെ അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ അയാൾ തയ്യാറായില്ല. കൗമാരത്തിലേക്ക് കടന്നതിന് പിറകെ, കുറച്ച് പണം സംഘടിപ്പിച്ച് തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലേക്ക് വച്ചുപിടിച്ചു.
അവിടേയും ജീവിതം അലിറേസയോട് കരുണ കാണിച്ചില്ല. തലചായ്ക്കാൻ ഒരു ഇടംപോലുമില്ലാതെ ദുരിതജീവിതം താണ്ടേണ്ടി വന്നു. ഏറെക്കാലം, ടെഹ്റാനിലെ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുകളുടെ അടുത്തുള്ള തെരുവുകളിൽ ഒരു മേൽക്കൂരയുടെ സംരക്ഷണം പോലുമില്ലാതെ അയാൾ കഴിഞ്ഞു. തൂപ്പുകാരനായും, കാർവാഷിങ് സെന്ററിലെ ജോലിക്കാരനായും, ടെക്സറ്റൈൽ തൊഴിലാളിയായും, പാചകത്തൊഴിലാളിയായും ജീവിതം തള്ളിനീക്കി.
എന്നാൽ പതിയെ പതിയെ അയാൾ ഇറാൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നടന്നുകയറി. ഇന്നിപ്പോൾ, ഇറാനെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിച്ച ഒരു സമനിലയ്ക്ക് കാരണക്കാരനും ആയി.
രണ്ട് ഗിന്നസ് റെക്കോഡുകൾ
ഫുട്ബോളിൽ രണ്ട് ഗിന്നസ്സ് റെക്കോർഡുകൾ അലിറേസയ്ക്ക് സ്വന്തമാണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ നിറപ്പകിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ, അവയൊന്നും അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തില്ല.
ലോകഫുട്ബോളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ ത്രോ എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് അലിറേസയുടെ പേരിലാണ്. 2016 ൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കെതിരെ ആയിരുന്നു ആ റെക്കോർഡ് ത്രോ. 61 മീറ്ററിന് അപ്പുറത്തായിരുന്നു അലിറേസ ഏറിഞ്ഞ പന്ത് ചെന്ന് പതിച്ചത്. ചെറുപ്പത്തിൽ 'ദാൽപാരൻ' എന്ന പ്രാദേശിക കളിയിൽ നേടിയ മിടുക്കാണ് അലിറേസയുടെ കൈകളുടെ കരുത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ ഡ്രോപ്പ് കിക്കിന്റെ റെക്കോർഡും അലിറേസയുടെ പേരിലാണ്. ഒറ്റ കിക്കിൽ പന്ത് ചെന്നുപതിച്ചത് 78.014 മീറ്റർ അപ്പുറത്തായിരുന്നു. ഈ റെക്കോർഡുകൾ ഇതുവരെ ആരാലും തകർക്കാനായിട്ടില്ല.
സിആർ7 മറക്കില്ല
ഇനിയും തീരുന്നില്ല, അലിറേസ എന്ന ഇറാനിയൻ ഗോൾകീപ്പറുടെ അപദാനങ്ങൾ. 2018 ലെ റഷ്യൻ ലോകകപ്പ്, ആരൊക്കെ മറന്നാലും സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ മറക്കാനിടയില്ല. ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം പെനാൾട്ടി കിക്കുകൾ ഗോളാക്കിയിട്ടുള്ള സിആർ7, ഇറാനെതിരെയുള്ള ആ മത്സരം ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. 53-ാം മിനിട്ടിൽ റൊണാൾഡോ തൊടുത്തുവിട്ട പെനാൾട്ടി കിക്ക് സേവ് ചെയ്ത് അലിറേസ, ലോകത്തെ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നിശബ്ദമാക്കി. ആ മത്സരം 1-1 സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ഇറാൻ സമനില പിടിച്ചു. നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പ് ജിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. മറ്റ് ടീമുകളെ പോലെയല്ല ഇറാൻ ഈ ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്നത്. ടീമിന് അമേരിക്കയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ആദ്യമേ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. മെക്സിക്കോയിൽ ആണ് ഇറാനിയൻ സംഘം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ് മാത്രമേ ഇവർക്ക് അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ കാല് കുത്താനുള്ള അനുമതിയുള്ളു. മറ്റ് ടീമുകൾ ആവശ്യത്തിന് പരിശീലനത്തിലും വിശ്രമത്തിനും ശേഷം മൈതാനത്തിറങ്ങുമ്പോൾ, യാത്രാ ക്ഷീണവും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും പേറിയാണ് ഓരോ ഇറാനിയൻ താരങ്ങളും ബൂട്ട് കെട്ടുന്നത്.
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