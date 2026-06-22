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അലിറേസ: ആട്ടിടയൻ, രണ്ട് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുകൾ, സിആർ7 ന്‌റെ പെനാൾട്ടി തടുത്തവൻ, പിന്നെ ആ ഏഴ് സേവുകളും...

Alireza Beiranvand: ബെൽജിയത്തിനെതിരെ വിജയത്തിന് തുല്യമായ സമനില ഇറാന് നേടിക്കൊടുത്ത് അലിറേസ എന്ന ഗോൾകീപ്പറുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും കഠിനാധ്വാനവും മാത്രമാണ്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 22, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:19 AM IST
അലിറേസ: ആട്ടിടയൻ, രണ്ട് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുകൾ, സിആർ7 ന്‌റെ പെനാൾട്ടി തടുത്തവൻ, പിന്നെ ആ ഏഴ് സേവുകളും...
Image Credit: Alireza Beiranvand | Illustrated image created by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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