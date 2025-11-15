Sanju Samson on RR: 'രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി എന്റെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു'; എല്ലാവരും എൻ്റെ കുടുംബത്തെപ്പോലെയെന്ന് സഞ്ജു

സിഎസ്കെയുടെ ഭാഗമാണ് ഇനിയെന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി സഞ്ജു സാംസൺ. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീമിന് നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് താരം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സഞ്ജു ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെ ഭാഗമായ കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രവീന്ദ്ര ജഡേജ, സാം കറൻ എന്നിവർ രാജസ്ഥാനിലേക്കും മാറി. 18 കോടി രൂപയായിരിക്കും സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതിഫലം.
സഞ്ജുവിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ്:
"ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കുവേണ്ടി എൻ്റെ എല്ലാം നൽകി, മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു, ജീവിതകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു, ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ എല്ലാവരെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെപ്പോലെയാണ് കണ്ടത്..
ഇപ്പോൾ, സമയമായപ്പോൾ.. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു.. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു."
''നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്. നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുക, ചേട്ടാ'' എന്നാണ് സഞ്ജുവിന്റെ പോസ്റ്റിന് താഴെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ മറുപടി വന്നത്. ടൊവിനോ തോമസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ സഞ്ജുവിന്റെ പോസ്റ്റിന് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
