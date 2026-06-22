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FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിൽ ജർമ്മനിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി; ഡിഫെൻഡർ നിക്കോ ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് പുറത്തേക്ക്

Nico Schlotterbeck: ഐവറി കോസ്റ്റിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ് നിക്കോ ഷ്ലോട്ടർബെക്കിന് പരിക്കേറ്റത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 22, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:17 PM IST
FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിൽ ജർമ്മനിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി; ഡിഫെൻഡർ നിക്കോ ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് പുറത്തേക്ക്
Image Credit: Nico Schlotterbeck | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ലോകകപ്പിൽ ജർമ്മനിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി; ഡിഫെൻഡർ നിക്കോ ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് പുറത്തേക്ക്
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