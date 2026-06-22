/FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിൽ ജർമ്മനിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി; ഡിഫെൻഡർ നിക്കോ ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് പുറത്തേക്ക്

ജർമ്മൻ ഡിഫെൻഡർ നിക്കോ ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് ലോകകപ്പിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക്. കണങ്കാലിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് പുറത്താകുന്നത്. താരത്തിന് ലോകകപ്പിലെ ബാക്കി മത്സരങ്ങളും അതിനുശേഷമുള്ള കുറച്ചുകാലത്തെ മത്സരങ്ങളും നഷ്ടമാകും. ശനിയാഴ്ച ഐവറി കോസ്റ്റിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ് താരത്തിന് ഇടത് കണങ്കാലിന് പരിക്കേറ്റത്. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ആ മത്സരത്തിൽ ജർമ്മനി ജയിച്ചത്.
നോർത്ത് കരോലിനയിലെ വിൻസ്റ്റൺ-സേലത്തിലുള്ള ടീം ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനകളിലാണ് താരത്തിന്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. ലോകകപ്പിലെ ജർമ്മനിയുടെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കണങ്കാലിലെ ലിഗമെന്റിനാണ് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത്. താരത്തിന് പൂർണ്ണമായി സുഖം പ്രാപിക്കാൻ മാസങ്ങളോളം വേണ്ടി വരുമെന്നും ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു.
ലോകകപ്പിലെ ബാക്കി മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും ടൂർണമെന്റ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ താരം ജർമ്മൻ ടീമിനൊപ്പം ക്യാമ്പിൽ തുടരും. ഐവറി കോസ്റ്റിനെതിരായ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഒരു മത്സരം ബാക്കിനിൽക്കെത്തന്നെ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. നാല് തവണ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ ടീമാണ് ജർമ്മനി. ഗ്രൂപ്പ് ഇ-യിൽ ജർമ്മനി ഇതിനകം ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച ന്യൂജേഴ്സിയിലെ ഈസ്റ്റ് റഥർഫോർഡിൽ ഇക്വഡോറിനെതിരെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ജർമ്മനിയുടെ അവസാന മത്സരം.
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