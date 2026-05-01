ഐപിഎൽ 2026-ലെ 42-ാം മത്സരത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെ നാല് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് വിജയം സ്വന്തമാക്കി. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഗുജറാത്ത് ആദ്യം ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ രജത് പാട്ടിദാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആർസിബി നിരയ്ക്ക് 155 റൺസിന് എല്ലാവരെയും നഷ്ടമായി. ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്തിനായി സായ് സുദർശൻ സെഞ്ച്വറി നേടിയിരുന്നെങ്കിലും, വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ 81 റൺസ് പ്രകടനം ആർസിബിക്ക് ജയം സമ്മാനിച്ചിരുന്നു.
Revenge completed in their own backyard!
Celebrations in the #GT camp as they seal a much-needed -wicket win over #RCB in Ahmedabad
Scorecard https://t.co/I5Hg8ybefh#TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvRCB | @gujarat_titans pic.twitter.com/qWfAmFUhRP
— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2026
ആ മത്സരത്തിൽ ദേവദത്ത് പടിക്കലിന്റെ 55 റൺസും ഗുജറാത്ത് ഉയർത്തിയ 205 റൺസ് എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം മറികടക്കാൻ ബംഗളൂരുവിനെ സഹായിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആർസിബി തങ്ങളുടെ കന്നി ഐപിഎൽ കിരീടം നേടിയത്.
കിരീട നേട്ടത്തിന് ശേഷം ഇതേ മണ്ണിൽ തിരിച്ചെത്തിയ കോഹ്ലിയും സംഘവും ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും ഗുജറാത്തിന് മുന്നിൽ അവർക്ക് പരാജയം സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. 57 റൺസാണ് ഗിൽ നേടിയത്. ഗുജറാത്തിനായി ജോസ് ബട്ലറും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു.
