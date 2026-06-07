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Football World Cup 2026: ബ്രസീൽ എങ്ങനെ 'പെന്റ' ആയി...? ജേഴ്സിയിലെ ആ അഞ്ച് നക്ഷത്രങ്ങൾ; 1958 ൽ പിറന്ന ആദ്യതാരകം

Brazil Penta Five-Star Jersey: ബ്രസീലിന്റെ മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിലെ അഞ്ച് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരു ഭംഗിയ്ക്ക് വേണ്ടി തുന്നി ചേർത്തവയല്ല, ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നീന്തി അവർ നെയ്തെടുത്തതാണ് ആ അഞ്ച് താരകങ്ങളും.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 07, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:32 PM IST
Football World Cup 2026: ബ്രസീൽ എങ്ങനെ 'പെന്റ' ആയി...? ജേഴ്സിയിലെ ആ അഞ്ച് നക്ഷത്രങ്ങൾ; 1958 ൽ പിറന്ന ആദ്യതാരകം
Image Credit: Brazil Penta Five-Star Jersey

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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