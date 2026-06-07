Football World Cup 2026: ബ്രസീൽ എങ്ങനെ 'പെന്റ' ആയി...? ജേഴ്സിയിലെ ആ അഞ്ച് നക്ഷത്രങ്ങൾ; 1958 ൽ പിറന്ന ആദ്യതാരകം

ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ബ്രസീലിനെ വെല്ലാൻ മറ്റൊരു ടീമും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഏത് ലോകകപ്പ് സീസണിലും ആരാധകർ അത്രയേറെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുന്ന ടീം ആണ് ബ്രസീൽ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വ്യാഴവട്ടം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ബ്രസീൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു ലോകകിരീടം ചൂടിയിട്ട്. ഇത്തവണ, ആ കണക്ക് ബ്രസീൽ തീർക്കുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ബ്രസീലിനെ ആരാധകർ 'പെന്റ' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം, അവർ അഞ്ച് ലോകകിരീടങ്ങൾ നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ്. ബ്രസീൽ ടീമിന്റെ ജേഴ്സിയിൽ കാണുന്ന അഞ്ച് നക്ഷത്രങ്ങൾ, ആ കിരീട വിജയങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം കൂടിയാണ്. ഈ ലോകകപ്പ് വിജയിച്ചാൽ പേര് പിന്നേയും മാറും, ഹെക്ട എന്നാകും. അതോടൊപ്പം ജേഴ്സിയിലെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ മാറി സിക്സ് സ്റ്റാർ ആവുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് ബ്രസീൽ ജേഴ്സിയിൽ ഓരോ നക്ഷങ്ങൾ തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നോക്കിയാലോ...
ഒന്നാം നക്ഷത്രം: ഒരു 17-കാരന്റെ ഉദയം (1958)
അത് 1958 ൽ ആയിരുന്നു. സ്വീഡനിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീൽ ആദ്യമായി ലോകകിരീടം ഉയർത്തി. അതിനും എട്ട് വർഷം മുൻപ്, 1950-ൽ ബ്രസീലിന്റെ ആവേശ സ്റ്റേഡിയമായ മാരക്കാനയിൽ വച്ച് ഫൈനലിൽ ഉറുഗ്വേയോട് ഏറ്റുവാങ്ങിയ വലിയ പരാജയത്തിന്റെ ദു:ഖവും പേറി ജീവിക്കുകയായിരു്നു ബ്രസീൽ ആരാധകർ. ആ ദുഃഖം മാറ്റാനാണ് 1958 ൽ ബ്രസീൽ ടീം സ്വീഡനിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്.
അന്ന് കാനറിപ്പടയിൽ ഒരു മാന്ത്രിക കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടായിരുന്നു - മാനേ ഗാരിഞ്ചയും, പിന്നെ വെറും 17 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കറുത്ത സുന്ദരൻ പയ്യനും. അവന്റെ പേര് പെലെഎന്നായിരുന്നു! പെലെയും ഗാരിഞ്ചയും ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അവർ മൈതാനത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ചരിത്രം മാറിമറിഞ്ഞു. സെമിഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരെ പെലെ ഹാട്രിക് അടിച്ചു. ഫൈനലിൽ സ്വീഡനെ 5-2 ന് തകർത്ത് ബ്രസീൽ ആദ്യമായി ലോകകിരീടം ചൂടിയപ്പോൾ, ആ 17-കാരൻ പയ്യൻ ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ രാജാവായി മാറുകയായിരുന്നു!
രണ്ടാം നക്ഷത്രം: രാജാവില്ലാത്ത സാമ്രാജ്യം (1962)
ബ്രസീലിന്റെ രണ്ടാം കിരീടനേട്ടം 1962-ൽ ചിലി ലോകകപ്പിൽ ആയിരുന്നു. വീണ്ടുമൊരു കിരീടം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു അന്ന് ബ്രസീൽ ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ, രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ തന്നെ പെലെക്ക് പരിക്കേറ്റ് പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നു. രാജാവില്ലാത്ത രാജ്യം പോലെയായി ബ്രസീൽ ടീം. ലോകം മുഴുവൻ കരുതിയത്, ബ്രസീൽ തകർന്നടിഞ്ഞുപോകും എന്നായിരുന്നു.
പക്ഷേ, അങ്ങനെ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ ആയിരുന്നില്ല, പെലെയുടെ സംഘം ചിലിയിലേക്ക് വണ്ടികയറിയത്. പെലെയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അമരിൽഡോ വന്നു. ഒപ്പം ഗാരിഞ്ച തന്റെ അസാധ്യമായ ഡ്രിബ്ലിങ് പാടവത്തിലൂടെ ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചു. ഫൈനലിൽ ചെക്കോസ്ലോവാക്യയെ 3-1 ന് തോൽപ്പിച്ച് ബ്രസീൽ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം നക്ഷത്രവും ജേഴ്സിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മൂന്നാം നക്ഷത്രം: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംഘം (1970)
1970-ൽ മെക്സിക്കോയിൽ വെച്ച് നടന്ന ലോകകപ്പിലാണ് ബ്രസീൽ മൂന്നാം കിരീടം ഉയർത്തുന്നത്. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒന്നായിരുന്നു ആ ടൂർണമെന്റ്. പെലെ തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു. കൂടെ ജയർസീഞ്ഞോ, റിവെലിനോ, ടോസ്റ്റാവോ എന്നിവരടങ്ങിയ ഒരു പോർമുഖവും.
ആ ടൂർണമെന്റിൽ കളിച്ച എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചാണ് ബ്രസീൽ മുന്നേറിയത്. ഫൈനലിൽ ശക്തരായ ഇറ്റലിയെ 4-1 ന് തകർത്തു. ക്യാപ്റ്റൻ കാർലോസ് ആൽബെർട്ടോ അടിച്ച ആ നാലാമത്തെ ഗോൾ ഇന്നും ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കളക്ടീവ് ഗോൾ ആയി ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. ആ വിജയത്തോടെ ബ്രസീൽ മൂന്നാം തവണയും കപ്പ് നേടി, ജേഴ്സിയിൽ മൂന്നാം നക്ഷത്രവും തുന്നിച്ചേർത്തു
നാലാം നക്ഷത്രം: 24 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് (1994)
1970 ന് ശേഷം ഒരു ലോകകപ്പ് കിരീടം കിട്ടുന്നതിനായി ബ്രസീലിന് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത് 24 ദീർഘവർഷങ്ങൾ ആയിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ബ്രസീൽ ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടീമുമായിട്ട് 1982 ൽ സോക്രട്ടീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകകപ്പ് കളത്തിലിറങ്ങിയെങ്കിലും നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് പുറത്തായി.
പക്ഷേ, 1994 ലെ അമേരിക്കൻ ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീൽ കണക്ക് തീർത്തു. അന്ന് റൊമാരിയോ, ബെബെറ്റോ എന്നൊരു മാരക കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു ബ്രസീലിന്റെ മുതൽക്കൂട്ട്. ബെബെറ്റോ ഗോൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം, തന്റെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനായി തൊട്ടിലാട്ടിയ ആ ആഘോഷം ഇന്നും ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഫൈനലിൽ വീണ്ടും ഇറ്റലി തന്നെയായിരുന്നു എതിരാളികൾ. മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടു. ഇറ്റലിയുടെ ഇതിഹാസ താരം റോബർട്ടോ ബാജിയോ എടുത്ത അവസാന കിക്ക്, ബാറിന് മുകളിലൂടെ പറന്നുയർന്നപ്പോൾ, ബ്രസീൽ നാലാം തവണയും ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തി. അങ്ങനെ, ജേഴ്സിലെ നാലാം നക്ഷത്രവും ചേർക്കപ്പെട്ടു.
അഞ്ചാം നക്ഷത്രം: ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് (2002)
2002-ൽ കൊറിയയിലും ജപ്പാനിലുമായി നടന്ന ലോകകപ്പിലാണ് ബ്രസീൽ അവസാനമായി കപ്പുയർത്തുന്നത്. 1998 ൽ ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ 3-0 ന് ആതിഥേയരോട് ഫൈനലിൽ തോറ്റതിന്റെ മുറിവുകളുമായിട്ടായിരുന്നു കാനറികൾ 2002 ൽ എത്തിയത്. ടൂർണമെന്റിന് മുൻപ് ബ്രസീൽ ടീം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. അതിലുമുപരി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ട്രൈക്കറായ റൊണാൾഡോ രണ്ട് വർഷത്തോളം പരിക്കുകളുടെ പിടിയിലമർന്ന് കളിക്കളത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു. റൊണാൾഡോ ഇനി കളിക്കില്ലെന്ന് പോലും പലരും വിധിയെഴുതി.
പക്ഷേ, ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ റൊണാൾഡോ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു. വിചിത്രമായ ഒരു ഹെയർസ്റ്റൈലുമായി റോണോ കളം പിടിച്ചു. ഗ്രൌണ്ടിൽ റൊണാൾഡോയും റിവാൾഡോയും റൊണാൾഡീഞ്ഞോയും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിച്ച മാന്ത്രികത ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല. ഫൈനലിൽ കരുത്തരായ ജർമ്മനിയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബ്രസീൽ അഞ്ചാം തവണയും ലോകകിരീടം ചൂടി! ആ രണ്ട് ഗോളുകളും അടിച്ചതാകട്ടെ, ഇനി കളിക്കളത്തിലേക്കുണ്ടാവില്ല എന്ന് ലോകം പറഞ്ഞ അതേ റൊണാൾഡോയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രസീലിന്റെ ജേഴ്സിയിലെ അഞ്ചാം നക്ഷത്രവും തുന്നിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു.
ആറാം നക്ഷത്രം?
1970 ന് ശേഷം നീണ്ട 24 വർഷത്തെ കാത്തിരിന് ശേഷമായിരുന്നു ബ്രസീലിന് ഒരു കിരീടനേട്ടം സാധ്യമായത്. അഞ്ചാം നക്ഷത്രം ജേഴ്സിയിലേറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതേ 24 വർഷം ആയിരിക്കുന്നു. നെയ്മർ ജൂനിയർ എന്ന മാന്ത്രിക താരത്തിന് ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത ഒന്നായി ശേഷിക്കുകയാണ് ലോകകിരീടം. ഇത്തവണ, ആഞ്ജലോട്ടിയുടെ ടീമിൽ നെയ്മറും ഉണ്ട്. രണ്ട് വ്യാഴവട്ടത്തിന്റെ കണക്ക് തീർത്ത് കാനറിൽ ജേഴ്സിൽ ആറാമത്തെ നക്ഷത്രവും തുന്നിച്ചേർക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയാം.
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